أطعمة وأعشاب لتنشيط ذاكرة الأطفال في المدرسة

معظم الأهل يعاني من مشكلة النسيان وضعف الذاكرة عند أطفالهم، فهي مشكلةٌ تسبب الأرق والإزعاج لهم، وتتمثل هذه المشكلة في الصعوبة التي تواجه الطفل عند تذكر بعض الأمور التي يتعلمها كالأرقام أو الأحرف، أو بعض الأحداث، أو الأشخاص الذين قابلهم، أو الأوامر والطلبات التي تلقاها من أمه، وذلك يشكل هاجساً كبيراً للأهل؛ لأنّه يؤثر على الطفل بشكلٍ سلبي متسبباً في تدني تحصيله الدراسي، وتجنباً لذلك يجب على الأهل معالجة هذه المشكلة بأسرع وقتٍ ممكنٍ من خلال اتباع بعض الأطعمة والأعشاب لتنشيط ذاكرة الأطفال في المدرسة:

1- البروتينات كاللحوم والبقول.

2- البوتاسيوم

ويوجد بكثرة في الموز والعسل، جربي أن تخلطي ملعقة صغيرة من العسل مع كوب من الحليب الساخن وقدميه لأطفالك كل صباح ولاحظي النتيجة المذهلة.

3- الفواكه

يعد فيتامين سي عنصراً هاماً جداً لصحة الطفل وذكائه وهو متوفر بكثرة في الفواكه مثل المانجو والمشمش والعنب الأحمر. يؤدي فيتامين سي الى منح الطفل قدرة ذهنية عالية وذاكرة قوية وحادة، نتيجة لاحتواء هذه الفواكه على عناصر طبيعية وانزيمات قادرة على شحن خلايا اعصاب المخ, وهي تزيد من قدرة الطفل على التركيز.

4- منتجات الألبان

فهي غنية بحمض التيروسين الأميني الذي يساعد على تقوية الذاكرة.

5- التمر والزبيب

تضم مضادات للأكسدة، ضعيها في طبق على طاولة الطعام طوال اليوم ليتناول طفلك منها في أي وقت.

6- الشوكولاته الداكنة

الشوكولاتة الداكنة تحتوي على كثير من مضادات الأكسدة التي تقاوم شيخوخة الدماغ وتحافظ على سرعة عمليات الحفظ والاسترجاع.

7- الحبوب

وهي لاتقل في أهميتها عن البروتين أو الفواكه، ومن أهم هذه الحبوب القمح والذرة والفول السوداني. إن تجهيز طبق للطفل مخلوط من هذه الحبوب مع اللبن يؤدي إلى مد جسم الطفل بالطاقة والنشاط والحيوية.

8- المكسرات

المكسرات بجميع أنواعها لاحتوائها على كمية عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة مثل دهون الأوميجا 3، وأيضاً فيتامين بى 6، الذي يعدّ مكوّناً أساسياً في تركيب الناقلات العصبية فيساعد على زيادة سرعة الدماغ في أداء العمليات الحسابية، كما أن المكسرات هى المسؤولة عن تنشيط المخ، وتقوية خلاياه، واستعادة الذاكرة ومحاربة النسيان.

9- زبدة الفستق والحليب كامل الدسم

ثبت علمياً أن زبدة الفستق والحليب الكامل الدسم والبيض والبروتينات والسمك من الأطعمة التي تساعد بشكل كبير على زيادة معدلات الذكاء لدى الطفل. لأن الأحماض الدهنية من نوعية أوميجا «3» لها فوائد كبيرة جداً لعقل الإنسان، علاوة على أنها تمنع الإصابة بالإحباط فضلاً عن أن لها تأثير كبير على عملية تقوية الذاكرة.

أعشاب لتقوية الذاكرة عند الأطفال

- تناول الزعتر الأخضر مع زيت الزيتون يقوّي الذاكرة، ويجعل قدرةَ الطفل على الاستيعاب والحفظ والتركيز أسرع.

- عشبة الجينسينغ: لهذه النبتة العديدُ من الفوائد، وتعتبرُ منشّطة للدماغ؛ حيث إنها تعزّز الدورة الدموية في الجسم؛ وذلك يساعد على إيصال المواد الغذائيّة والأكسجين للمخّ بشكلٍ أفضل، كما أن الجنسينغ يقوّي قدرة الدماغ على التركيز ويحسّن الذاكرة.

- عشبة الميرمية: وتستخدم إمّا مغليّة مع الماء أو عن طريق إضافتها للطعام على شكل توابل، فالميرمية مهدئة للأعصاب، وتعزز القدرة على التركيز.

- النعناع الأخضر: يحتوي النعناع الطازج على العديد من المركّبات الكيميائيّة المنشّطة للذاكرة، كما أنه يخلّص الجسم من الإرهاق النفسيّ والتعب.

- الفانيلا: غلي نبتة الفانيلا بالماء واستنشاق رائحتها تنشّط الدماغ، كما أنّها تقوّي الذاكرة وتزيد القدرةَ على التركيز.

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