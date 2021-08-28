أطعمة يجب تضمينها في نظامك الغذائي لعلاج عسر الهضم

قد يعانى البعض من مشكلة هضم الطعام، مما يؤدي إلى مشكلة تُسمى بعسر الهضم، التى يؤدى أيضاً إلى الإصابة بالحموضة المعوية أو الانتفاخ أو آلام البطن، يمكن للمرء دائمًا تهدئة هذه الأعراض باستخدام العلاجات المنزلية البسيطة. ونظرًا لأن عسر الهضم مشكلة شائعة، فقد وجد الكثير منا على مر السنين حلولًا لتهدئة آثاره من خلال المكونات المتوفرة بالمنزل.

وفقًا للدكتور فيكرام سابهاروال من عيادات الجارديان في دلهي، فإن، الأسباب الرئيسية الثلاثة لعسر الهضم ترجع إلى الأكل غير المناسب والوقت غير المناسب والضغط. عندما نأكل في أوقات مختلفة أو بكميات كبيرة لا يمكن لأجسامنا معرفة موعد إطلاق العصارة المعدية مما يسبب مشكلة عسر الهضم.

وفي هذا التقرير، نقدم لك 5 أطعمة يجب تضمينها في نظامك الغذائي لعلاج مشكلة عسر الهضم:

خل التفاح

من المعروف أن خل التفاح يحتوي على نسبة عالية من المعادن مثل المغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم وغيرها التي قد تساعد على الهضم.

والخل مادة حمضية تساعد على تكسير الدهون وتقليل ارتجاع الأحماض، وبسبب خصائصه الهضمية ذات الأساس القلوي، يساعد حمض الأسيتيك الموجود في خل التفاح في توفير الراحة الفورية من مشكلة عسر الهضم.

بذور الكزبرة

تشتهر بذور الكزبرة بخصائصها المضادة للتشنج والمضادة للالتهابات التي يمكن أن تريحك من عسر الهضم وتساعد في عملية الهضم. تناول بذور الكزبرة المنقوعة بالماء لمدة أسبوع تقريبًا ولاحظ الفرق.

أملا

أملا هو مكون كلاسيكي آخر يمكننا العثور عليه بسهولة في الأسواق. يحتوي هذا التوت الصغير المخضر على العديد من الفوائد، بما في ذلك خصائصه الملينة التي تحفز عملية الهضم.

الشمر العضوى

يحتوي الشمر العضوى على مكونات زيتية مثل fenchone و estragole، والتي تساعد على منع أو إزالة الغاز من الأمعاء. كما تساعد هذه الزيوت الطيارة أيضًا في تكوين عصارة المعدة، مما يؤدي إلى هضم أكثر كفاءة. كما أنه يحتوى علي خصائص مضادة للتشنج تساعد في تهدئة الخلايا العضلية التي تبطن المعدة والأمعاء.

الزنجبيل

بينما نستخدم الزنجبيل لإضافة المزيد من النكهة إلى أطباقنا، يمكن لهذا المكون الصغير أن يفعل العجائب لصحتنا. لطالما ارتبط هذا المكون الشائع بالمساعدة في عسر الهضم، كونه يحتوى على مضادات الأكسدة، بما في ذلك مركب " gingerols" المعروفة بتخفيف عسر الهضم والغثيان.

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