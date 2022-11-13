ملابس رياضية مريحة تناسبكِ خلال مباريات كأس العالم

أيام قليلة تفصلنا عن مباريات كأس العالم 2022 في قطر والتي ستكون من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022، حيث تتجه أنظار معظم النساء نحو اختيار ملابس رياضية مريحة ومميزة سواء كانت مشاهدة المباراة في المنزل مع العائلة والأصدقاء، أو في الملعب أو في الكافيه.

خيارات متنوعة من الملابس الرياضية المميزة والعصرية من محلات أديداس جمعناها لكِ لتستوحي أجمل الملابس العملية والمريحة، وتقومي بتنسيقها بطريقتك الخاصة.

نصائح لاختيار ملابس رياضية مريحة

يفضل ارتداء حذاء رياضي نوعية جيدة للحماية من أي صدمات خلال اللعب في الجيم أو من أجل أن تشعر بالراحة خلال اللعب.

يفضل اختيار الملابس الممزوجة بالبوليستر القطنية وذلك حتى تمتص أكبر قدر ممكن من العرق.

يفضل الابتعاد عن اختيار الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية لأنها تزيد من حرارة الجسم وتشعرك بالفء.

من الأفضل اختيار الجوارب المصنوعة من القطن لأنها تساعد على امتصاص العرق بشكل جيد، وتعمل على تهوية القدم من دون أن صدور أي روائح كريهة.

يجب تجنب ارتداء الملابس الرياضية الضيقة جداً حتى لا تمارس الرياضة بشكل مريح.

اختيار حمالات الصدر المصنوعة من القطن.

يفضل اختيار ملابس رياضية بألوان مميزة ومريحة مما تعطيكِ شعور الثقة في النفس .

صور تسريحات شعر عصرية مناسبة لحضور كأس العالم 2022

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