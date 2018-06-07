مجموعة أعشاب لها مفعول سحري للتخسيس في أيام

الشاي الأخضر غني عن التعريف في مجال إنقاص الوزن

مشكلة الوزن الزّائد والرّغبة في تخفيف الوزن أضحت مشكلة العصر، حيث إن نسبة كبيرة من النّاس حول العالم يعانون من زيادة الوزن بشكل زائد عن الحد الطبيعي، وأصبحت هذه المشكلة هي الهم الشاغل للأطباء، وظهرت مؤخّرًا الكثير من الأدوية والعقاقير التي تمنينا بالحصول على جسم رشيق بشكل سريع وآمن وبطريقة غير مرهقة لكن تفتقر تلك العقاقير إلى دليلٍ مضمونٍ يضمن سلامة مستخدميها، ولكن بالنّظر حولنا نجد أن هناك أعشاب وخلطات طبيعيّة تحمل لنا الكثير من الفوائد والحلول لمشكلة زيادة الوزن.

إليكم 5 أعشاب لتخفيف الوزن:

1. الميرمية: هذه العشبة لها تأثير كبير في تخفيف الوزن. وللاستفادة منها يشرب منقوع ملعقة من عشبة المرمية مساءً بدل وجبة العشاء.

2. الشمر: الشمّر من الأعشاب التي تحمل قيمه غذائيّة عالية، ودائمًا ينصح الأطبّاء المختصّون في السمنة مرضاهم بشرب كوب من ماء غلي الشمّر يوميًّا كعاملٍ مساعد للنّظام الغذائي، كما أن تلك العشبة تساعد في شد الجسم أثناء الريجيم.

3. الشاي الأخضر: الشاي الأخضر غني عن التعريف في مجال إنقاص الوزن واستخدامه شائع جدًّا لتنظيم عمل المعدة والجهاز الهضمي كما أنّه يساعد كثيرًا في التحكّم في الشهيّة المفرطة، وينصح بشرب كوب من الشاي الأخضر يوميًّا في الصّباح قبل تناول الإفطار.

4. بذر الكتّان: يعد بذر الكتّان من أفضل الأعشاب المنحّفة على وجه الإطلاق كما أنّه يحتوي على مواد غنيّة بالفيتامينات، ومن الممكن إضافتها على طبق السّلَطة وذلك لفوائدها التي لا تعد ولمذاقها الغني.

5 . الكمون: الكمّون من الأعشاب الشائعة الاستخدام في المطابخ العربيّة كما أنّها من الأعشاب التي تمد الجسم بالطّاقة وتحفّز عمليّة حرق الدّهون بشكل كبير عند شربها مع عصير اللّيمون الساخن.

وعلى الرّغم من أن تلك الأعشاب تحمل فوائد لا أضرارًا، إلا أنّه ينبغي استشارة الطبيب عن أفضل الطّرق لتخفيف الوزن الملائمة لطبيعة الجسم للحصول عل النّتائج المثلى.

للمزيد من المقالات:

فوائد الشومر.. تعرفي إلى المزيد منها

معلومات قد نجهلها عن الحلبة في الشتاء

اكتشفي فوائد العدس المذهلة في الشتاء

فوائد الشمندر الأحمر لا تعد ولا تحصى.. تعرفي على أهمها