أفخاذ الدجاج المخبوزة بالفرن وصفة أفخاذ الدجاج المشوية بالفرن هي فكرة عشاء سهلة ومثالية يمكن إضافة توابلك المفضلة .

أفخاذ الدجاج المخبوزة بالفرن

المكونات:

1 ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

1/4 ملعقة صغيرة من مسحوق البصل

1/8 ملعقة صغيرة فلفل حريف

1/4 ملعقة صغيرة من الأوريجانو المجفف

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الطازج

1.75 رطل. أفخاذ الدجاج (6 قطع)

2 ملعقة كبيرة زيت طبخ

الطريقة:

سخني الفرن إلى 425 درجة فهرنهايت. يُمزج البابريكا المدخنة ومسحوق الثوم ومسحوق البصل والفلفل الحار والأوريغانو والملح والفلفل في وعاء.

ضعي أفخاذ الدجاج في وعاء ورشّي زيت الطهي فوقه. رشي التوابل المحضرة فوق أفخاذ الدجاج ، ثم قلبيها حتى تتغطى بالزيت والتوابل بشكل متساوٍ.

ضعي الأفخاذ على ورقة خبز مع وجود مساحة كافية حول كل منها حتى لا تتلامس. يمكنك تغليف صينية الخبز بورق القصدير أو ورق البرشمان لتنظيف أسهل ، إذا رغبت في ذلك.

انقلي الدجاج إلى الفرن واخبزيه لمدة 40 دقيقة أو حتى تصل درجة حرارته الداخلية إلى 175 درجة فهرنهايت ، مع تقليب أفخاذ الدجاج مرة واحدة فقط. يقدم ساخنا.

الاوريجانو

الاوريجانو عشبة شعبية يعتقد أغلب الناس أنها مجرد توابل أو بهار لتحسين النكهة الخاصة بالطعام، ولكن في الواقع هذه عشبة مُعمرة اسمها العلمي اوريجامنوم فولجير Origanum Vulgare وتحتوي على كنز من الفوائد الصحية التي لا يدركها أغلب الناس على الاطلاق.

بهارات الأوريجانو هي عضو من أعضاء عائلة النعناع ومعروفة بمذاقها الطيب في المطبخ الايطالي بالأخص، حيث يعتمد الايطاليون على بهارات الاوريجانو في كثير من وجباتهم حيث أن زيوت الاوريجانو تحتوي على خصائص عديدة مضادة للاكسدة مثل حمض الروزمارينيك، وأحماض الاوميغا 3.

توابل الاوريجانو لها خصائص مضادة للبكتيريا قوية جدا، فهو فعال ضد نمو البكتيريا مثل: المكورات العنقودية الذهبية.

وفي أكثر من دراسة تم اكتشاف أن الزيوت الأساسية في الاوريجانو تحتوي على خصائص مضادة للميكروبات.

الاوريجانو مثالي لنكهات الحساء والصلصات والسلطات، حيث يعزز نكهات مجموعة متنوعة من الأطعمة بما في ذلك الخضراوات والبقوليات والأسماك والبيتزا. في المطبخ الإيطالي، فهي العنصر الأساسي لصلصات الطماطم واللحوم المشوية والخضار المقلي.

دجاج متبل بالثوم