الفاشينيستات هن الأنيقات في عرض "رالف أند روسو" بباريس (صور)

نجحت الفاشينيستات العربيات في حجز مكانها في عرض دار رالف أند روسو الذي يترقبه الجميع ضمن أسبوع باريس للموضة.

واستطاعت الفاشينيستات أن ينافسن عارضات الأزياء المخضرمات بعيدا عن منصة العرض، وفي الستريت ستايل، فرصدنا تألق عدد من مدونات الموضة من أبرزهن اللبنانية كارن وازن التي اعتمدت فستانًا ضمن مجموعة رالف أند روسو نثر عليه أوراق الأزهار، بستايل الكشكش على منطقة الخصر، وبقصة واسعة للتنورة والأكمام مع ياقة دائرية.

وأطلت مدونة الموضة اللبنانية، ملكة جمال أستراليا، والوصيفة الثانية لملكة جمال العالم، جيسيكا قهواتي، بإطلالة خرجت فيها عن المألوف في إطلالات الستريت ستايل، إذ تألقت في معطف من رالف أند روسو بقصة أقرب إلى الفستان، بقصة التنورة المنفوخة فاستأثرت الأضواء وعدسات الكاميرات.

وأحببنا إطلالة الفاشينيستا رانيا فواز التي خطفت بها الأنظار، بفستان ميتاليك بموديل ميدي، باللون الذهبي النحاسي، كما أنه ضيق يكشف عن قوامها الذي بدا رشيقا ومثاليا، وأكلمت إطلالة بمعطف جلدي يعلو الفستان يقيها من الشتاء الباريسي.

واعتمدت الفاشينيستا ومدونة الموضة العراقية المقيمة في دبي مينا الشيخلي، لوك بليزر البذلة السوداء ذي أزرار على الجانبين، ومن أسفله فستان مع شق جانبي يمدح قوامها ويظهر جانبها الأنثوي.

وفي كل مرة تلفتنا الفاشينيستا اللبنانية نور عريضة وابنتها بإطلالتها اللافتة والأنيقة، ففي هذه المرة ارتدت فستانا من مادة اللاتكس باللون الأزرق السماوي، يتألف من قطعتين منفصلتين، بموديل التنورة المتوسطة بشق أمامي ناسب قوامها الرشيق وساقيها الممشوقتين، فيما تألقت ابنتها بالمعطف البيج وارتدت معه بوت الكاحل الجلدي اللامع.

هذا وقد لفتنا خيار الفاشينيستا اللبنانية ناتالي فنج بالمعطف الفوشيا من رالف أند روسو بقصة مبتكرة مفرغة عند منطقة الأكتاف ونسقته مع سروال دنيم بقصة الخصر العالي.

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