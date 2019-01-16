للرجال: أفضل طرق زيادة الوزن بطريقة مثالية

مقدم البرامج المغربي هشام مسرار (instagram.com/hichammasrar1/)

يسعى الناس إلى إبداء مظهرهم الخارجي متناسقا وجميلا من خلال الحفاظ على وزنهم مثاليا بشكل يجعل كمية الكتلة العضلية والدهون الموجودة في أجسامهم مناسبة لأطوالهم، بعيدا عن النحافة الشديدة، التي قد تكون محبطة للكثيرين؛ نظرا لما يواجهونه من صعوبات في البحث عن طرق لزيادة أوزانهم بسرعة فائقة دون الإضرار بصحتهم، حسب مجلة "الرجل".

أسباب نقص الوزن

ومن المعروف أن نقص الوزن أو النحافة يشير إلى انخفاض مؤشر كتلة الجسم عن اللازم، بحسب مؤشر كتلة الجسم (BMI)، فإذا كان أقل من 18.5 فإنّه يعاني من النحافة، أما إن كان أكثر من 25 فتعتبر لديه زيادة في الوزن، فيما تعد سمنة إذا كان أكثر من 30.

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وعادة ما ترجع النحافة بشكل أساسي إلى مجموعة من الأسباب، ونذكر منها: العوامل الوراثية، والإصابة ببعض الأمراض، وسوء التغذية، والاضطرابات النفسية، وتناول بعض الأدوية، فضلا عن أن النحافة تنشأ أساسا من سوء التغذية نتيجة عدم تناول أطعمة متنوعة تحتوي على مقادير مناسبة من الفيتامينات والأملاح والبروتينات والنشويات.

ولعلاج مشكلة النحافة قد يلجأ البعض إلى اتباع العديد من الطرق، التي يزيد من خلالها الوزن، والتي يجب أن تكون عملية مدروسة ومبنية على أسس غذائية دقيقة، إذ أن تناول الطعام بشكل مفرط من أجل زيادة الوزن قد يؤثر على صحة متناول هذه الأطعمة التي غالبًا ما تتصف بالدسامة.

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زيادة عدد الوجبات

وهناك العديد من الطرق، التي يزيد من خلالها الوزن، ومنها زيادة عدد الوجبات وكمية الطعام اليومية، إذ تؤدي زيادة كمية الطعام التي يتم تناولها يوميًا إلى زيادة الكتلة العضلية وزيادة كمية الدهون في الجسم، وبالنسبة للرجال الذي يعانون من نقص في الوزن فإن ذلك يساعد على اكتساب وزني إضافي، خاصة إذا كان الطعام الذي يتم تناوله غنيًا بالمواد، التي تسبب نمو العضلات كالبروتينات والألياف الغذائية والكربوهيدرات كذلك يمكن زيادة الوزن من خلال رفع كمية السعرات الحرارية التي يتم الحصول عليها من تناول الغذاء اليومي.

الوصفات الطبيعية

كما يمكن زيادة الوزن عن طريق عدد من الوصفات الطبيعية، ومنها الحلبة والبصل والطحينة والبطاطس والجبن والحليب كامل الدسم والبيض والزبدة والكزبرة وزبدة الفول السوداني والمكسرات والشوفان والبطاطا الحلوة والأفوكادو والمانجو والموز، مع مراعاة التنويع بين الأطعمة للوصول إلى الوزن المثالي المطلوب، والتقليل من كميات الأكل، والحفاظ على القيم الغذائية نفسها، حتى لا يحدث اضطرابات بالجسم.

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أيضا يمكن زيادة الوزن من خلال شرب كميات أكبر من الماء؛ حيث يساعد على تنقية الجسم من السموم والأمراض، ويزيد من قدرة الجسم على امتصاص الغذاء، الأمر الذي يساعد على زيادة الوزن بالشكل المطلوب، كذلك يمكن زيادة الوزن من خلال ممارسة رياضات بناء الجسم وزيادة الكتلة العضلية من خلال عدد من التمرينات التي تساعد على زيادة كتلة النسيج العضلي الأمر الذي يكسب الرجل وزنًا إضافيًا.

استخدام الأدوية

إضافة الى ذلك يمكن زيادة الوزن عبر استخدام الأدوية وهناك أنواع متعددة من العلاجات التي تعمل على علاج النحافة وزيادة الوزن، منها الحقن وهي تحتوي على هرموني المينابولين والديورابولين أيضا، ويمكن زيادة الوزن عن طريق بروتين البودرة، الذي يعمل مكملا غذائيا للأشخاص الذين يعانون من النحافة، وتعمل هذه الأدوية على بناء الأنسجة وتحسين الحالة العامة للجسم وفتح الشهية، مما يساعد على زيادة القدرة البنائية للجسم وزيادة الوزن.