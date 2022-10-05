جربي أفكاراً رائعة لتطبيق مناكير باللون الوردي في شهر أكتوبر بلمساتك الخاصة التي ستلفت إليك الأنظار حتماً وتزيد إطلالتك جاذبية وأنوثة.

شهر أكتوبر شهر دعم النساء المصابات بسرطان الثدي، فعلينا جميعاً الوقوف يداً بيد لندعم نساء العالم ونساعدهم بالشفاء بكل ما نستطيع أن نقدمه من مساعدات مادية وعنوية.

ففي هذا الشهر ينتشر اللون الوردي سواء من حيث المكياج أو الأظافر أو الملابس وحتى الحقائب وذلك تمثيلاً للدعم المعنوي التي تستطيع أن تقدمه جميع النساء بأزيائها وإكسسواراتها وأيضاً نستطيع دعمهم بلون المكياج والمناكير، وفي هذا المقال نقدم لكِ أفكار رائعة لطلاء أظافر باللون الوردي لتتألقي به في شهر أكتوبر.

نصائح عند وضع جل طلاء الأظافر

إعطاء الأظافر الفرصة للنمو والاصلاح والانتباه لهم جيدًا.

استخدام جل طلاء الأظافر في الحفلات أو شهر العسل فقط، وذلك لتخفيف الإصابة بالمشاكل المترتبة منه.

ينصح بوضع واقي للشمس على اليدين عند وضع جل طلاء الأظافر وذلك لتجنب مشاكل التلف الناتجة عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية خلال عملية المعالجة.

يجب الانتباه إلى عدم ملامسة أو إبعاد الطبقة الجلدية مما قد يزيد من احتمال الإصابة بالالتهابات والعدوى وجفاف الأظافر.

يجب استخدام طلاء الأظافر التقليدي بدلاً من الجل في حال وجود مشاكل متكررة في الأظافر أو وجود حساسية للإسيتون.

إعادة ترطيب الأظافر اكثر من مرة في اليوم باستخدام منتجات مرطبة لمقاومة هشاشة وترقرق الأظافر.

ينصح بعدم ملامسة الإسيتون لباقي الأصبع أو اليد عند إزالة جل طلاء الأظافر وتركيزه فقط على الأظافر وهذا يساعد في منع تهيج الجلد.

نصائح لحماية طلاء الأظافر من التقشر

أولاً ولمنع تقشر الأظافر يجب وضع طبقة قوية من طلاء الأظافر

استخدم طلاء أظافر بنوعية ممتازة وعالي الجودة

تجنب الأنشطة التي يمكن أن تلحق الضرر بأظافرك مثل غسل الصحون بشكل يومي وغيره من الأنشطة.

وضع طلاء الأظافر طبي وجيد على زوايا الأظفر

حقائب المرأة العاملة باللون الوردي لدعم مرضى سرطان الثدي

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