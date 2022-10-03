في شهر أكتوبر تشرين الأول من كل عام تبدأ حملات التوعية بسرطان الثدي، والهدف من هذه الحملات هو التشجيع على ضرورة القيام بالفحص المبكر وأيضاً الالتزام بالفحص الذاتي من أجل الكشف عنه في مراحله المبكرة مما يجعل نسبة الشفاء منه سريعة، وفي هذا المقال نقدم لكم أول علامات سرطان الثدي ظهوراً، كي تلاحظيه بشكل سريع في الفحص الذاتي.

أول علامات سرطان الثدي ظهوراً

إن أول علامات سرطان الثدي ظهوراً هو ظهور تورم في الثدي بشكل جزئي أو كلي حتى وإن لم يظهر فيه ورم معين أو كتلة.

ظهور الجلد على شكل قشر البرتقال على الثدي.

ألم شديد ومستمر في الحلمة أو الثدي.

جفاف الجلد أو احمراره في منطقة الحلمة وتقشره.

تورم في الغدد اللمفاوية وخصوصاً في منطقة تحت الإبط.

أعراض سرطان الثدي

التورم في منطقة الثدي

كتلة محسوسة في الثدي

تسرب السوائل من حلمة الثدي

ألم في الثدي

انكماش في الحلمة أو انقلابها

تغييرات جلدية في منطقة الثدي

من هم الأكثر عرضه للإصابة بمرض سرطان الثدي؟

الأكثر عرضه للإصابة بمرض سرطان الثدي هم النساء اللاتي لن يحملن من قبل هم الأكثر عرضة بالإصابة بمرض سرطان الثدي، واستخدام العلاج الهرموني بعد سن اليأس، والنساء اللاتي يتناولن أدوية العلاج الهرموني التي تجمع بين الإستروجين والبروجستيرون لعلاج أعراض وعلامات انقطاع الدورة الشهرية.

متى يكون مرض سرطان الثدي خطير؟

يكون مرض سرطان الثدي خطير عندما يكون بالمرحلة الرابعة وينمو بطريقة سريعة.

ما هي المدة التي يظهر فيها سرطان الثدي؟

المدة التي يظهر فيها سرطان الثدي تعتمد الإجراءات الطبية في تحديد مدة انتشار مرض سرطان الثدي على معدل تضاعف الخلايا السرطانية، ووُجد أن معظم أنواع مرض سرطان الثدي تحتاج من 50-200 يوم للتضاعف، وبناءً على ذلك يُقال أن الورم الذي يتم تشخيصه في وقت ما كانت بداية نموه في الجسم قبل 5 سنوات.

عبارات تشجيعية لمرضى سرطان الثدي

حقائب المرأة العاملة باللون الوردي لدعم مرضى سرطان الثدي

أضيفي اللون الوردي لإطلالتك في العمل لدعم حملة سرطان الثدي