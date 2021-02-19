أفكار لتسلية الأطفال وملء وقتهم!

أفكار اللعب مع طفلك الصغير يمكن أن تكون بسيطة ومسلية وممتعة وسهلة التنفيذ، وفي ما يلي 5 أفكار لمشاركة وقت اللعب مع طفلك.



نزهة في الحديقة

تحتوي الكثير من الحدائق على طاولات أو مناطق مخصصة لتناول طعام الغداء أو تناول الوجبات الخفيفة.

جهزي صندوقاً من الوجبات الخفيفة والحلوى الصحية، وتعرّفي إلى أم أخرى لتمنحي لطفلك فرصة المرح حتى يشعر بالجوع.

بينما تشاهدين الأطفال يلعبون، ستتاح لك فرصة رائعة لبناء صداقة مع أمهات أخريات.



الألعاب المائية

أشهر الصيف مثالية للمرح مع طفلك باستخدام الألعاب المائية، سواء كان لديكِ حمام سباحة، أو فناء خلفي، أو حتى في حمام المنزل.

اشتري من متجر الألعاب بضعة أنواع من الألعاب المائية، وتأكدي من اتخاذ إجراءات الحماية والسلامة، واستمتعي بوقت منعش ومرح مع طفلك.



وقت الشاي مع الملكة

هذه اللعبة مناسبة أكثر للفتيات، فالفتيات الصغيرات ذوات خيال خصب، ويسعدن بارتداء فساتين الأميرات والأكسسوارات المناسبة للظهور بمظهر الملكات والأميرات.

أعدّي أصناف الحلوى، والشاي، وجهزي طاولة صغيرة عليها زهور وأطباق جميلة، واستمتعي مع طفلتك بحفل شاي بإطلالة الملكة.



استكشاف الطبيعة

جهزي طفلك ليصبح مثل المستكشف، واصطحبيه في الهواء الطلق للعثور على بعض الأشياء من الطبيعة، حتى إن كان المكان فناء المنزل.

يمكنكِ تكليف طفلك بالبحث عن أوراق الشجر، أو الثمار البرية، أو بعض أشكال الحصى، وساعديه في التعرف إلى الأنواع المختلفة من أوراق النباتات، والأشياء يجمعها من الطبيعة.



وقت الإبداع

يحب الأطفال الإبداع، بل إنه بالنسبة إليهم أكثر متعة من اللهو مع الأصدقاء.

وفّري لطفلك بعض الطباشير الملون والورق وبعض العلب الطازجة من عجينة الصلصال، ودعيه يستخدم مخيلته لإبداع شيء رائع من صنع خياله.