البوابة - عيد الأم من المناسبات المهمة لدى الجميع في أنحاء العالم، والذي يصادف في 21 مارس من كل عام، حيث تقديم هدايا عيد الأم يعتبر أمر محير، وتتشابه فيه الأذواق، وكما أننا نجد بعض من الملل في المتاجر التي تعرض منتجات وسلع خاصة لعيد الأم، فيما يلي أفكار لهدايا عيد الام 2023 من "البوابة"، نتمنى أن تستفيدوا منها:

أفكار لهدايا عيد الام 2023

عطور فاخرة

طقم توابل

حافظات الطعام بأحجام مختلفة.

ميدالية مفاتيح

مبلغ معين من المال تضعه في ظرف

إبريق شاي أو قهوة

بخور للمنزل

أجهزة منزلية

بيجامة

أطقم صلاة

نظارة شمسية

باقة من الورود مع هدية بسيطة.

شراء مجوهرات مثل خاتم من الفضة أو الذهب.

حجز تذاكر السينما أو المسرح.

شراء منتجات العناية بالبشرة.

زريعة.

ساعة يد أبل.

اكسسوارات

زينة رمضان

عبايات تناسب سهرات رمضان

باقة ورد

اشتراك في جيم

عمل مساج طبي

فوتشر مناكير وبديكير وتنظيف بشرة

كيك عيد الأم

ساعة آبل

آيباد أو لابتوب

لوحات فنية تحبها الأم

جهاز رياضي للمنزل

طقم أواني تيفال

غرفة نوم للأم

قطعة سجاد

الذهاب لمنتجع قبل شهر رمضان للترفيه

حذاء من الماركة المفضلة لها

حقيبة

ملابس من محل تفضله مثل زارا أو مانجو

ذهب أو مجوهرات.

هاتف ذكي

هدايا عيد الأم رخيصة

باقة ورد

كيك مكتوب عليها كل عام وأنت بخير

كاسة مكتوب عليها عبارة جميلة عن الأم

حقيقبة أو محفظة نقود

اكسسوار مثل خاتم ناعم

سنسال بسيط من الخرز

شراء كيكة مكتوب عليها "أمي"

نبتة صغيرة

غطاء موبايل

ماكينة قهوة

عزومة في مطعم أسعاره رخيصة

مشاهدة فيلم سينمائي

هدايا عيد الأم لكبار السن

غسالة

نشافة

طبق يحتوي على تمر ومكسرات صحية

عصارة فواكة

جلاية

كتاب وصفات صحية

فيتامينات مناسبة لعمر الشخص

نباتات

كرسي هزاز

عاملة منزل

شموع

برواز صور لوضع الصور العائلية

بوكس يحتوي على أعشاب

مجموعة مستحضرات العناية بالبشرة

أفكار هدايا عيد الأم من الاطفال

بطاقات

شمعة

كوكيز

لوحة من رسوماتهم الخاصة

ورد

شوكولاتة

أفكار هدايا مناسبة للمعلمة فى عيد الأم

بطاقات بأشكال متنوعة

عطر

كوب مميز

إطار صورة

سلسلة أو اسوارة من الفضة

باقة من الورد

شوكولاتة

كوكيز أو كب كيك

كوب من القهوة من ستاربكس

ميدالية

شموع

بوكس العناية بالبشرة والجسم

نبتة

شوكولاتة

أفكار هدايا عيد الام بالصور