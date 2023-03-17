البوابة - مع اقتراب عيد الأم يحرص الكثير منا على توجيه الشكر والثناء لأمهاتنا بطريقته الخاصة من أجل التعبير عن حجم الحب الامتنان والتقدير لها على كل سنوات الجهد والتعب المبذول ومن أجل رسم السعادة بشكل مستمر على وجوهنا، وفي مقالنا اليوم نحاول أن نقدم لكم بعض قصائد عن عيد الأم 2023 التي من الممكن أن ترسم البسمة على وجوههن في عيد الأم.

قصائد عن عيد الأم 2023

وفيما يلي أجمل قصائد عن عيد الأم 2023:

ما ينصفك عيد ولو مدته عام

وان عودت بك ناس أنا عنهم أحد

يارب ابي امي معي كل الايام

في قربها فرحة على فرحة العيد.

ضميني الى صدرك يا غالية ياحنونة

يا أجمل قصيدة بالحب والدفء معجونة

يا رعشة قلبي يا نبض حياتي المجنونة،

الى امي بمناسبة عيد الام.

قالوا لي إكتب عن غلا أمك أبيات

قلت أمي أكبر من قصيده جديده

أمي غلاها ما انحصر داخل الذات

وشلون ابكتب بالقصيده قصيده.

أمي يا أول أسم ع تمي

فيكي الصفات الحلوة ملتمي

عليكي ما رح ابخل ولو بالدم

لكن بعيدك يمي حامل هم

إكتب قصيدة ورودها تنشم

ورفاقي هون أيتام عم تنغم

خايف على شعور ل ما عندو إم

ولأنو هم صحابي من همي

رح عايدك بالسر يا إمي.

إلى أول قصيدة بدفتر الروح

إلى سر الوجود وأغلى كلمه

ي أكبر من خيالات المحبين

الشعر بسمج سجد من جيت انضمه.

أنا موج يضرب أمواجا

قلبك سر الشيطان

لا زلت صغيرة يا أمي

ضمي رأسي بحنان.

قصائد عن الأم الحنونة

شعري زاد بعيوني جمالها واخذت انقي بالمعاني جزالها

واكتب معانيها من الشوق والغلا لامي وانا اصغر شاعر من عيالها

كتبتها في غربتي يوم رحلتي لما طرالي في السفر ما طرالها

امي وانا بوصف لها زود حبها وان ماحكيت لها قصيدي حكالها

أمي لها بالجوف والقلب منزلة مكانة ماكل محبوب نالها

اقرب من ظلالي وانا وسط غربتي وانا تراي اقرب لها من ظلالها

ماشافت عيوني من الـناس غيرها ولا خلق رب الخلايق مثالها

أغلى بشر في جملة الناس كلهم وأكرم من ايدين المزون وهمالها

اتبع رضاها وارتجي زود قربها واللي طلبته من حياتي وصالها

الصدق مرساها والأشواق بحرها والعطف واحساس الغلا راس مالها

أهيم فيها وأبتسم يوم قلبها يسأل وأنا قلبي يجاوب سؤالها

وان طلبتني شي فزيت مندفع أموت أنا وأحمل تعبها بدالها

اصبر على الدنيا والاحزان والتعب واحمل على متني فطاحل جبالها

أسهر وأعذب راحة القلب بالشقا وأعيش أعاني بس يرتاح بالها

تربية ابوي اللي على الطيب اذكره اللي وهبني للحياه ومجالها

نورلي دروبي وانا طفل مبتدي.

قصيدة عيد الأم 2023

قام الكثير من الشعراء بكتابة قصائد تعبيرًا منهم للأمهات في جميع العالم، وفيما يلي أجمل قصيدة عيد الأم 2023:

أمي يا حبًّا أهواه يا قلبًا أعشق دنياه.

يا شمسًا تشرق في أفقي يا وردًا في العمر شذاه يا كل الدنيا يا أملي أنت الإخلاص ومعناه.

فلا أنت عطاء من ربي فبماذا أحيا لولاه.

ماذا أهديك من الدنيا قلبي أم عيني أماه.

روحي أنفاسي أم عمري والكل قليل أواه.

ماذا أتذكر يا أمي لا يوجد شيء أنساه.

فالماضي يحمل أزهارًا والحاضر تبسم شفتاه.

ما زال حنانك في خلدي يعطيه سرورًا يرعاه.

كم ليل سهرت في مرضي تبكي وتنادي رباه.

طفلي وحبيبي يا ربي املأ بالصحة دنياه.

الأم تذوب لكي نحيا ونذوق من العمر هناه.

الأم بحار من خير والبحر تدوم عطاياه.

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