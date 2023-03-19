البوابة - الأم هي كلمة صغيرة الحروف كبيرة المعنى والجوهر، الأم هي مصدر ونبع الأمان والحنان فهي من تأخذك في حضنها لتشعر معها أنك في حصن منيع وقوي فهي التي مهما كبرت تجد نفسك تحتاج إليها، الأم هي الوحيدة والجميع والحياة بأكملها، وفيما يلي نقدم لكم أجمل شعر عن الأم 2023:

شعر عن الأم 2023

فيما يلي أجمل شعر عن الأم 2023:

أغرى امرؤٌ يوماً غُلاماً جاهلاً

بنقوده حتى ينال به الوطرْ

قال ائتني بفؤادِ أمك يا فتى

ولك الدراهمُ والجواهر والدررْ

فمضى وأغرز خنجراً في صدرها

والقلبُ أخرجهُ وعاد على الأثرْ لكنه

من فرطِ سُرعته هوى فتدحرج القلبُ

المُعَفَّرُ إذا عثرْ ناداه قلبُ الأمِ وهو مُعفرٌ ولدي، حبيبي

هل أصابك من ضررْ؟ فكأن هذا الصوتَ رُغْمَ حُنُوِّهِ

غَضَبُ السماء على الوليد قد انهمرْ ورأى فظيع

جنايةٍ لم يأتها أحدٌ سواهُ مُنْذُ تاريخِ البشرْ

وارتد نحو القلبِ يغسلهُ بما فاضتْ به عيناهُ

من سيلِ العِبرْ ويقول يا قلبُ انتقم مني ولا تغفرْ

فإن جريمتي لا تُغتفرْ واستلَّ خنجرهُ ليطعنَ صدرهُ

طعناً سيبقى عبرةً لمن اعتبرْ ناداه قلبُ الأمِّ

كُفَّ يداً ولا تذبح فؤادي مرتين ِ على الأثر

شعر جميل عن الأم

لو كتبتُ الأشعارَ من مطر

ما أنصفَ الشعرُ قلبها

في كلامِ قَلبُها زهرٌ

من جنانِ نعـيـم ٍفاحَ

في مولدي كما في

أيامي لا أرى فوقَ

الأرضِ غيركِ عشقاً

كيف أهوى منَ الورى

يا قوامي كيفَ أُجزي

من تمنحُ الفم خُبزاً إن

أجوعُ الحنانَ كانـتْ طـعـامـي

كَيفَ أُخزي من تمنحُ الدمَ

عطراً إن عطشتُ الدُعاءَ صلّتْ أمامـي

شعر عن الام بالعامية

أمي يعنى نبع الحنان للحياة أمي لحن الطير اللي منه أتعلم غناه أمي صدى الطيبة اللي يدوى في الدنيا صده أم يوم ما تحزن يغيم الغيم في سماه ومنها يوم ما تتعب ألاه جوا قلبي ألف آه، هذا أجمل شعر عن الام بالعامية.

من أفضل شعر عن الام بالعامية، أنا لو هكتب فيكى مش يكفى ده أنتِ عايزة كلام ياما وحبي ليكى لا هو بالكلام ولا محتاج علامة كلام إيه يوصف اللي عنى، استحملت كل الملامة وباسمك تنادى به يوم القيامة ومنك تعلمت أنا الجدعنة والشهامة.

أمي حياتي عالم ربى حبي ليكي قد إيه وكلامي لوصفه ميقدرش عليه ومهما اللي يسكن قلبي أنتي أساسي فيه وعمري ليكي أمرين قليل على اللي بتعلميه، وسامحيني مش بعرف أوصف اللي قلبي مدارية وكيف أصف يا مولاتي ما يزيد عن الوصف يوصف أنتي يا أمي روحي ومعاكي قلبي، مكان ما تروحي اسمحيلى أبوس على ايديكى ويارب يأخذ من عمري ويعطيك صدقوني اعجز عن وصف من إلى العالم أحضرتني، من أعطتني منها وسهرت على راحتي وعلمتني من تحملت منى عناء وشقاء وشجعتني. أحبك يا أمي حبًا جمًا، أنا أصل كلامي عنك يطول كتير مش كلام اكتبه بس بين سطور أنت شمس حياتي اللي منك بنشع نور أنت اللي ضحكتك طير حر بعدى كل البحور، أنتي الحب اللي داير على الدنيا مدور أنتي الحنان والحب اللي عاجز عن وصفها 100 قصيدة وآلاف من السطور.

شعر عن الام الحنونة

أمي يا حبًّا أهواه يا قلبًا أعشق دنياه يا شمسًا تشرق في أفقي

يا وردًا في العمر شذاه يا كل الدنيا يا أملي أنت الإخلاص ومعناه

فلا أنت عطاء من ربي فبماذا أحيا لولاه

ماذا أهديك من الدنيا قلبي أم عيني أماه

روحي أنفاسي أم عمري والكل قليل أواه

ماذا أتذكر يا أمي لا يوجد شيء أنساه

فالماضي يحمل أزهارًا والحاضر تبسم شفتاه

ما زال حنانك في خلدي يعطيه سرورًا يرعاه

كم ليل سهرت في مرضي تبكي وتنادي رباه

طفلي وحبيبي يا ربي املأ بالصحة دنياه

الأم تذوب لكي نحيا ونذوق من العمر هناه

الأم بحار من خير والبحر تدوم عطاياه

قصيدة صعيدية عن الام

كانت مثل كل نخيل بلدتنا تطل عليّ من أعلى سماء

وأنا أجمّع لعبتي سرًا، وأعيد تشكيل البناء

وقد اصطففنا في طابور الصبح ألهانا الغناء

في الطابق العلوي، وقفت هيبة، كفنار بحر ترتدي زي النساء

وتراقب الطابور في حزم وصمت بارعين، فتستقيم ظهورنا

يعلو الهتاف تحية العلم المرفرف في الفناء

بإشارة منها يقود مدرس الألعاب ذو الصوت الجهور الصف نحو فصولنا

وبنظرة منها يدق العامل الجرس ابتداء الحصة الأولى

من أين يأتي كل هذا الحزم في نظراتها؟

وأنا أراها كلَّ ليل تطفئ الأنوار من حولي وتصنع خيمة من حبها

وتحيك دفء حنانها فوقي غطاء

وعلام يخشون الأساتذة الكبار وجودها

يعدّلون من هندامهم، ويراقبون الصف عند مرورها

أنا لا أراها مثلهم

ما زلتُ لم أفهم حقيقة كونها أمي وناظرة بمدرستي

فأنا كطفل لا أفرق بين أحداث الصباح، وبين أحداث المساء

لكنني ما زلت أذكر جيدًا غضبي وضجري كلَّ ليل

حين يغلبني النعاسُ تهزني، وتتهمُني أنني دوما أنام وقد سهيتُ عن العشاء

وقد سهتْ هي أنها ما تزال على يديها من وضوئي، آثارُ ماء

بعدما صليتُ يا أمي العشاء

قصيدة عن الام باللغة العربية الفصحى

الأمُّ في كلِّ الأمورِ أساسُها

أُمُّ القرى أمُّ الكتاب وَغَيْرُها

نبعٌ بكل الخير صافٍ ماؤهُ

منه الحنان ونابعٌ من قلبها

دِفْءُ الأمومةِ هل وجدتمْ مثلهُ

كلُّ الأمانِ تحِسُّهُ في حضنها

حَمَلتكَ في أَلم ٍ وعند ولادةٍ

قاستْ وكادتْ أن تلاقيَ حَتفها

يا حسرة ً بالحمل كم هي واجهتْ

لو كان حَلَّ على الجبال لهَدَّها

كمْ كابدتْ لكنها في لحظةٍ

تنسى الهموم اذا رأت مولودها

كم صابرتْ برَضاعةٍ وحضانةٍ

كم كافحتْ حتى يَشِبَّ وَليدُها

مهما بحثتَ عن الغذاء لصحةٍ

قد ارضعت خيرَ الغذاء لطفلها

في الليل كم سهرت اذا هوَ قد بكى

باتت تساهِرهُ بعِزِّ منامها

يا حزنها إنْ لم ينمْ من عِلةٍ

مرضت بجانبه تنادي ربها

تبْكيهِ إنْ عجزتْ وطالَ علاجهُ

وَرَجاؤها لو تفتديهِ بنفسها

بالصبر قد رَبتْ به وَتسَلحتْ

هو مَضْرِبُ الأمثال حقاً صبرها

كم آثرَتْ عن نفسها أولادَها

لكنهمْ هُمْ ظالمون لحقها

للنفس تحْرِمُ ما اشتهتْ من أجْلِهمْ

والإبنُ ينسى غافلا عن فضلها

فليعلمْ الأولاد مهما قدَّموا

للام ما بلغوا أنينَ مَخاضِها

ان كان حق الأم هذا وَزْنهُ

كيف الذي سَوّى الجنين ببطنها

الأم حقاً من ترَبّي نشأنا

في خدمة الدين الحنيفِ بنصحها

هذي هي الزهراءُ بنتُ محمدٍ

حَسَنٌ لها رَيْحانة ٌوَحُسَيْنها

وانظرْ الى الخنساءِ ماذا قدمتْ

أهدتْ بنيها في الجهادِ لربها

خير النساء تقاسُ فيما أسْهَمَتْ

في صُنع ِجيل لا يُضاهى صنعُها

يا وَيْحَ أُمٍ أهملتْ وتغافلتْ

والجيل ضاع فكيف يُغفرُ ذنبها

والأم في هذا الزمان تغيرتْ

كانت منارا ثم ضَلتْ دربها

ان كان ركن البيت أضحى فاسدا

يا وَيْلها لفسادها يا ويلها

والبيت يهوي ان تخلخل ركنه

والأبن أو بنت تقلد أمها

أيامها ساعاتها وكلامها

لا لنْ تغيب ودائما في ذكرِها

هي جنة الدنيا أراني مالكا

والجنة الأخرى بحُسْنِ دعائها

ما وَجْبَة ٌأوأكلة ٌمن زوجتي

الا وأمي قد حَننتُ لأكلها

كم قد طلبتُ المال عند طفولتي

واللهِ ما بخلت بقلة مالها

أهل لها ثم الأقارب كلهمْ

لكنها عنهم تفضل ابنها

كم ناضلتْ كم جاهدتْ كم قدمتْ

لم تلْقها يوما تمُنُّ بفعلها

هِيَ رحمة أمٌّ رَؤومٌ سُمِّيَتْ

كنز ثمين ليس يُدْرَكُ كنزها

سُبحانهُ الرحمن قد أوصى بها

لولاهُ ما كان العلوُّ لشأنها

أفلا يكون لها بهذا دافعاً

لله تشكر كي تؤديَ دورها

قاموسُ حُبٍّ في الصفاتِ جديرة ٌ

لم ترْقَ ليلى او بثينة ُوَصْفها

حَلقْ بهذا الكون كيف جمالهُ

كلّ الجمالِ فلا يليقُ سوى بها

ان قيل شمس قلت أمي هذهِ

أو قيل بدر قلت هذا وَجْهُها

ان قيل بحر قلت أمي مثلهُ

فهي الكريمة ما أجلَّ عطاءها

وهي الرياح بكل خير بَشَّرَتْ

وهي النجومُ فقدْ علتْ بمقامها

والام ارض مهدت لحياتنا

وهي السماء فنستقي من غيثها

ان قيل عن حُسْنٍ فأمي نبتهُ

أو قيل شهدٌ قلت هذا نُطقها

الورد منها مُسْتمِدٌّ حُسْنهُ

من رام طيبا إنَّهُ َلأريجُها

ما من غناء او طيور غَرَّدَتْ

ليست تساوي ان انام لصوتها

ان قيل عما قيل منها آخذ ٌ

كل الجمال بما نرى يُعْزىلها

والشكر كل الشكر لله الذي

خلق الكمالَ وأمَّنا وجمالها

منها رَضَعْتُ أمانة ًوشجاعة ً

لا لنْ أُضَيِّعَ أمتي أو دينها

كم محنةٍ عَصَفتْ بنا أو كرْبةٍ

واللهُ نجّانا بفضل دعائها

ما أسعد الأبناء إذ ْهي بينهمْ

والدار موحشة ٌبيوم غيابها

ويلاه ان فقِدَتْ بموتٍ عاجلٍ

ما أصعبَ الأيامَ تمضي دونها

الأم تشقى والبنون براحةٍ

أفلا رأيتم كيف فيْضُ حنانها

وتجوع تطعمهمْ وتأكل بعدهمْ

ولربما كان اللباس لباسها

ما حاجة جَدَّتْ لهم الا أَتوْا

بالأم تخدمهم بكل نشاطها

فالإبن يَطلبُها تقومُ ببيتهِ

وبزوجهِ ان كان موعد شهرها

والبنت تجعلها بهَمٍّ دائم ٍ

لزواجها ثم القيامُ بشانها

مهما ذكرت من المناقِبِ ناعِتاً

للأم ما بَلغتْ سوى مِعْشارها

الله ادعو للحبيبةِ سائلا ً

حُسْنَ الثوابِ وأنْ يبارك عمرها

هي صخرةلا لن تلينَ لشدةٍ

قد جَرَّبَتْ حُلوَ الحياة وَمُرَّها

أحببتها عهد الطفولة والصبا

لما كبرتُ فزاد عندي حبها

يا حزن قلبي كم جرحتُ فؤادَها

أخطأتُ جهلا طامعا في عفوها

واعلمْ بأنَّ عقوقها لكبيرة ٌ

اشقى شقي ٍمن عصى وَيَعُقها

فبِطاعَةٍ للأم تدخل جَنة ً

والنار تدخلها اذا اغضبتها

ان قلتُ يا امي تهُب لنجدتي

بالنفس تفدي أو تقدمُ جُهدها

ان كنتُ مسرورا تسَر لفرحتي

او كنتُ محزونا أحِس بحزنها

لا طعم للدنيا بدون حبيبتي

طعم الحياة بمتعة في ظلها

فالامُ في هذي الدُّنا هي نعمة ٌ

واللهِ ما جادَ الزمانُ بمثلها

ترْوى احاديثُ الرسولِ صلى الله عليه وسلم لِعِبْرةٍ

في الخير تؤْخَذ ُلا يُؤَثرُ ضعفها

هذا ابْنُ حنبلَ للفضائلِ عامِلٌ

حتى وإنْ ضَعُفَ الحديث ُازاءها

اما الاحاديث التي مَوْضوعَة ٌ

كذِبٌ وتلفيقٌ فحاربْ وضعها

من قال عن خير الانام مُكذ ِّباً

النارُ مَقعدهُ بأسفلِ دَرْكِها

قد قيلَ عن رجلٍ يُفَضِّلُ زوجهُ

والام هذا الفعل حقا هالها

غَضِبَتْ ونادتْ يا الهي غاضبٌ

والابن لم يَنْدَمْ ولم يأبَهْ بها

لمَّا اتاهُ الموتُ لمْ يكُ قادراً

نطقَ الشهادةِ حينَ هَمَّ بنطقِها

سَألَ الرسولُ بداية ًعنْ امهِ

فأتتْ اليهِ كبيرة في سنها

بهمومها عنْ إبنها قد افصَحَتْ

حَزِنَ الرسولُ صلى الله عليه وسلم تاثرًا من قولها

طلب الرسول بان تسامح رَحْمَة ً

قالت فؤادي كارهٌ ايثارَها

فلتوقدْ النيران قال حبيبنا

والام شاهِدَةٌ ترى حَرْقَ ابنها

لن استطيعَ الصبرَ قالت امهُ

قال الرسولُ هناك أعظمُ حَرُّها

رضيت وقالت يا الهي صافحٌ

نطقَ الشهادة َحينَ أبْدَتْ صفحَها

فاعلمْ رعاك اللهُ أنَّ قصيدتي

للأم كانت والدي هو زوجُها

فلهُ فضائلُ في النفوس عظيمة ٌ

كالأم وصفاً أو تقاربُ فضلها

الله خصَّ الوالدَيْن رعاية ً

والام انْ زادتْ عليه لضعفها

لِكليْهمافاخفضْ جناحك راحماً

وكلاهما رَبَّى وَميزَ عطفها

أكرمْهُما في البيت عندَكَ آيَة ٌ

لا في المَصَحَّةِ يا ابنهُ أوْيا ابنها

الوالدان حياتهم قد قدما

هذا الجزاءُ لوالدٍ وَجَزاؤها ؟

والوالدان وزوجة ٌ أوْ غيرُهمْ

أدِّ الحقوقَ اذا اتقيْتَ لأهلها

قصيدة عن الام حزينة مكتوبة

قصيدة عن الام حزينة مكتوبة للشاعر عبد الله البردوني:

تـركـتني هـا هـنا بـين الـعذاب و مـضت

يا طول حزني واكتئابي تـركـتني لـلـشقا

وحــدي هـنا واسـتراحت وحـدها بـين

الـتراب حـيـث لا جــور ولا بـغي ولا تـنـبي

وتـنـبي بـالـخراب حــيـث لا سـيـف ولا قـنـبل

حـيث لا حرب ولا لمع حـراب حـيـث لا قـيـد

ولا سـوط ولا الـم يـطـغى ومـظلوم يـحابي

خـلّـفتني أذكــر الـصـفو كـما يـذكـر الـشـيخ

خـيالات الـشباب و نــأت عـنّـي وشـوقي حـولها الماضي

وبي أوّاه ما بي و دعـاهـا حـاصـد الـعمر إلـى حـيث

أدعـوها فـتعيا عـن جوابي حـيـث أدعـوهـا فــلا

يـسمعني غـير صـمت الـقبر والقفر اليباب مـوتـها

كــان مـصـابي كـلّـه وحـيـاتي بـعدها فـوق مـصابي

أيــن مـنّي ظـلّها الـحاني وقـد ذهـبـت عـنّي إلـى

غـير إيـاب سـحـبت أيّـامـها الـجرحى عـلى لـفـحة

الـبيد وأشـواك الـهضاب ومـضت فـي طـرق الـعمر

فـمن مـسلك صـعب إلـى دنـيا صـعاب وانـتهت

حـيث انـتهى الـشوط بها فـاطـمأنّت تـحت أسـتار

الـغياب آه يـا أمّـي وأشـواك الأسـى تـلهب

الأوجـاع فـي قـلبي المذاب فـيـك ودّعــت شـبابي

والـصبا وانـطوت خـلفي حـلاوات التصابي كـيـف

أنـسـاك وذكـراك عـلى سـفـر أيّـامي كـتاب فـي

كـتاب إنّ ذكـــراك ورائــي وعـلـى وجـهتي

حـيث مـجيئي وذهـابي كــم تـذكّـرت يـديـك

وهـمـا فـي يـدي أو فـي طعامي وشرابي كان

يـضـنيك نـحـولي وإذا مـسّـني الـبـرد فـزنـداك

ثـيابي و إذا أبكانـي الـجـوع ولـم تـملكي شـيئا

سـوى الـوعد الكذّاب هـدهـدت كـفـاك رأســي

مـثلما هـدهـد الـفجر ريـاحين الـرّوابي كــم

هـدتـني يـدم الـسمرا إلـى حقلنا في (الغول) في (قاع الرحاب)

و إلى الـوادي إلـى الـظلّ إلـى حـيث يـلقي الـروض أنفاس الملاب

وسـواقـي الـنـهر تـلقي لـحنها ذائـبا كـاللطف فـي حـلو

الـعتاب كـــم تـمـنّينا وكم دلّـلـتني تـحت صمت اللّيل

والشهب الخوابي كــم بـكـت عـيـناك لـمّا رأتـا

بـصري يـطفا ويطوي في الحجاب و تـذكّـرت

مـصـيري والـجوى بـين جـنبيك جـراح فـي الـتهاب

هــا أنــا يـا أمّـي الـيوم فـتى طـائـر الـصـيت بـعيد

الـشهاب أمــلأ الـتـاريخ لـحـنا وصـدى وتـغـني

فـي ربـا الـخلد ربـابي فـاسمعي يـا أمّ صـوتي

وارقـصي مـن وراء الـقبر كـالحورا الـكعاب

هــا أنــا يـا أمّ أرثـيك وفـي شـجو هـذا الشعر شجوي وانتحابي

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