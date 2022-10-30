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أفكار من الكاندي لتزيين مائدتك في عيد الهالوين

منشور 30 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 09:06
أفكار من الكاندي لتزيين مائدتك في عيد الهالوين
أفكار من الكاندي لتزيين مائدتك في عيد الهالوين

في عيد الهالوين تكثر الاحتفالات والموائد، حيث تجتمع العائلة والأصدقاء للاحتفال وتناول الطعام بين أجواء مخيفة وغريبة، لذلك لا بد لك أن تجعلي مائدتك تشعّ بالأشكال الغريبة سواء عن طريق تقديم الكاندي على شكل عنكبوت وغيره، أو الكوكيز برسومات مخيفة لتضفي على هذا العيد أجواءًا مشرقة وفريدة من نوعها.

يفصلنا عن يوم الهالوين أيام قليلة للغاية، وإذا كنت تريدين الاحتفال لكن لا زلت تبحثين عن أشكال حلويات عصرية وغريبة في ذات الوقت، تعرفي معنا في هذا المقال على أحدث أفكار بالصور من الكاندي لتزيين مائدتك في الهالوين 2022.

أفكار من الكاندي لتزيين مائدتك في عيد الهالوين

أفكار من الكاندي لتزيين مائدتك في عيد الهالوين

أفكار من الكاندي لتزيين مائدتك في عيد الهالوين

يحب الصغار والكبار الحلوى كثيراً ونضطر دائماً لشراء الكثير منها وإنفاق الكثير من المال وممكن أيضاً أن نقدمها في المناسبات الرسمية، مثل أعياد الميلاد وعيد الهالوين وغيرها فهي تعطي منظر جذاب لشكل الطاوله عدا عن مذاقها الرائع.

تسريحات شعر عيد الهالوين 2022
صور رسمات مناكير زيّني بها أظافرك في عيد الهالوين

كلمات دالة:أفكارعيد الهالوينكانديحلويات

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