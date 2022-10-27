في عيد الهالوين تهتم بعض السيدات بتحضير مائدة الطعام للاحتفال بـ عيد الهالوين خصوصاً تحضير شوربة الهالوين، بالإضافة إلى ارتداء ملابس مرعبة ومخيفة ووضع طلاء أظافر برسمات مرعبة، ومكياج بشكل مخيف وتزيين المزل بأشكال مرعبة للغاية، وغيرها من الأفكار الخاصة بالهالوين.

من فوائد اليقطين أنه يساعد في عملية الهضم، ويعتبر ملين جيد للمعدة، مضاد للسعال، علاج مناسب للبواسير، مدر للبول، ملطف للأغشية المخاطية، يعالج الاكتئاب والأرق لأنه يحتوي على أحماض أمينية وخصوصاً حمض التربتوفان.

شوربة الهالوين 2022

مقادير شوربة الهالوين 2022

نصف كيلوغرام من اليقطين.

كوبان من الحليب.

2 إلى 3 شرائح من الخبز الأبيض.

ملح "حسب الرغبة"

فلفل أسود "حسب الرغبة"

جوزة الطيب.

75غرام من الزبدة.

كمية كافية من الماء لسلق اليقطين

طريقة تحضير شوربة الهالوين 2022

أولاً قومي بتقشير اليقطين ونظفيه وقطعيه إلى قطع كبيرة.

ثم ضعي الماء في قدر فوق النار وقومي بسلق اليقطين مع بعض وأضيفي الملح حتى ينضج.

ثم قومي بهرسه بواسطة خلاطة الطعام

ثم أضيفي إليه الحليب وشرائح الخبز

ويطهى لمدة 10 دقائق فوق نار متوسطة

ثم أضيفي الزبدة المذوبة إلى الحساء ويقدم ساخناً، وصحتين وعافية.

فوائد أخرى لليقطين

اليقطين هو مصدر غني بالكالسيوم والذي يجعله مهم لصحة العظام والأسنان ونموها.

اليقطين لتعزيز عملية الهضم وأيضاً عمل الجهاز الهضمي.

اليقطين يقي من الإمساك وعسر الهضم.

تعزيز صحة الجهاز التنفسي.

تخفيف أعراض الربو.

اليقطين طارد للديدان المعوية والطفيليات كالدودة الشريطية.

من فوائد اليقطين تنظيم مستويات السكر في الدم.

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