أفكار لهدايا عيد الأم المناسبة لشخصية والدتكِ وحماتكِ

كل سنة وأنتِ طيبة يا ماما، كم تسعدها هذه الجملة، كلما قلتها لها عام بعد عام، وتشارك خالاتي وأصدقاءها بالهدايا التي حصدتها، وكم كانت الهدايا جميلة، وكم أدخلت عليها البهجة، وكم أشعرتها بحبنا وتقديرنا لمجهودها الدائم في رعايتنا وحبها الذي لا يفنى ولا ينقص، مهما ضايقناها وأتعبناها بهمومنا ومشكلاتنا.

ولهذا تستحق كل أم هدية جميلة تعكس مدى معرفتك بما تحب، وفى الوقت نفس تستفيد منها، والآن تعالى نتعرف على بعض الأفكار للهدايا، وأيضاً تكون مناسبة لشخصية والدتك أو حماتك:

هدايا للأم المهتمة بنفسها:

هناك أمهات أو حموات يحبون الإهتمام بمظهرهم والعناية ببشرتهم وشعرهم وقد تكون الهدايا المناسبة:

1- مجموعة كريمات للعناية بالبشرة، وقد تتكون من: منظف بشرة مناسب لنوع بشرتها - كريم صباحي - كريم مرطب للوجه - كريم مرطب لليدين والكعبين.. ولا تنسي أن تشتري صندوق أنيق لتضعيهم بها، وشريط ستان باللون الذى تحبه لتلفي الصندوق بها.

2- المكياج قد يكون هدية مناسبة، لكن يجب أن تنتبهى لاختياراتك في الألوان، وأيضاً يجب أن تشترى شىء تستعمله، فلا داعي لشراء الآي شادو مثلاً، وهي لا تضعه.. ضعيهم فى صندوق خوص بشكل منظم، وانظري كيف ستبهريها.

3- العطر من الهدايا القيمة أيضاً لكل أم، ولكن راعي أيضاً ذوقها في اختيار العطر المناسب وأن يكون العطر مناسب لعمرها أيضاً.

4- مجموعة العناية بالبشرة لحمام منعش ومهدئ للأعصاب: قد تتخيلى أنكِ أنتِ فقط من ترغب فى تدليل نفسها، وشراء صابون الحمام للاسترخاء، لكن قد تجديها فكرة هدية جيدة جداً، وقد تفاجئ والدتك، لكن صدقينى ستعجبها وإذا لم تستخدمها فخذيها منها فيما بعد.

هدايا للأم الفنانة:

- مجموعة من قصاري الزرع لزهور ربيعية جميلة، هدية رائعة لأن الزهور تعطى حياة للمنزل وتدخل البهجة فى البيت، وأيضاً لا يخلو عيد أم من الزهور والنباتات.

- من الهدايا التى ستجعلها تبتهج وقد تبكى فى الوقت نفسه البراويز، والتى تحمل صور العائلة فى مناسبات مختلفة، وأراهنك بأنها ستفرغ لها أفضل مكان فى المنزل لتضعها.

- فاز جميل أو برواز، لكن أفضل أن تكوني قد عرفتِ فازا بعينه أو لوحة بعينها قد أعجبتها، حتى تكون مناسبة من وجهة نظرها لديكور منزلها.

- مجموعة مفارش مميزة على الموضة للسفرة والبوفيه، واحذري يجب أن تكون الألوان مناسبة للألوان بمنزلها.

هدايا للأم الطباخة الماهرة:

من الهدايا الممتعة والسهلة فى اختيارها:

- أى جهاز ينقصها فى المطبخ، وهناك هدايا متنوعة منها: الفرن الكهربائي- الميكروويف –حلة الطهى بالبخار لأكل صحي - عجانة - غسالة الأطباق «لا أنصح بها»- عصارة فواكة - مضرب بيض - سخان مياه بالكهرباء.. وغيرها.

- طقم سكاكين جديد - طقم ملاعق وشوك وسكاكين للسفرة جديد - طقم حلل بالسيراميك لأكل صحي.

- مجموعة متنوعة من البهارات التى تستخدم فى الطهى وتضعيها فى سبت خوص جميل، وانظرى كيف ستنبهر بالهدية.

- ظهرت حديثاُ الأوعية المختلفة الأشكال المصنوعة من السيلكون، لصناعة الكيك، وهناك أيضاً مجموعة ممتازة من الأشكال لصناعة البسكويت.

هدايا للأم المواكبة للتطور التكنولوجي:

عادة ما تكون هذه الهدايا غالية فى ثمنها، لكن ما سيحدد اختيارك هو ميزانيتك:

- موبايل جديد من الماركات الحديثة.

- آى باد إذا كانت ترغب فى الحصول عليه.

الأم التى تعتبرك هديتها من السماء:

كم أنتِ محظوظة!!.. قد تجد أى هدية جيدة وستقول لكِ: «تعبتى نفسك ليه يا حبيبتي؟».. ولكن ستكون من داخلها سعيدة، ولذلك أنصحك بأن تراعي أيضاً ما تحبه هي.

- اختاري لها هدية لشيء ينقصها، مثل ملابس أو شنطة يد أنيقة أو إيشارب.

- هدية من صنع يديك قد تجعلها ممنونة جداً، لكن هذا يعتمد على قدرتك على القيام بالأعمال الفنية، أو ادخلي على قسم المشغولات على «سوبر ماما» واختارى عمل فنى تصنعيه لها، ولا تنسي أن تكتبي اسمك واسمها عليه.

- سلسلة فضة أنيقة أو ذهب أيضاً على حسب ميزانيتك.

- إذا كنتِ تستطيعين أن تبتاعي لها جهاز للمنزل يساعدها في التنظيف إذا كان الذي تمتلكه قد أصبح قديم مثل مكنسة أو أي جهاز للمطبخ.

- أطقم ملايات بأشكال جميلة قد تكون هدية عظيمة.

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