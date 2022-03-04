أقنعة العين للنوم..الفوائد والأنواع 

يمكن أن يؤدي التعرض للضوء في وقت النوم إلى مقاطعة إشارات النوم الطبيعية لجسمك، حيث تقول روزي أوزمون، مدربة علوم النوم أن هذا يحدث لأن الضوء الاصطناعي يثبط الميلاتونين، وهو الهرمون الذي يحفز النوم في الجسم.

فوائد أقنعة العين للنوم

وحقيقة الأمر هي أن عدم وجود ما يكفي من الميلاتونين يمكن أن يؤدي إلى مشاكل النوم أو اضطرابات، مثل الأرق، لذلك يمكن لقناع العين أن يحجب الضوء الاصطناعي الذي يمكن أن يمنعك من النوم، حيث تقول أوزمون أنه يمكن أن تساعد أقنعة العين حقًا في تحسين جودة نومك بشكل عام.

أيضًا يمكن أن توفر أقنعة العين للنوم تأثيرًا مهدئًا قد يشجعك على التثاؤب بشكل أسرع، حيث توضح أوزمون أن هناك فائدة أخرى لقناع العين وهي الشعور بالهدوء على الوجه والعينين، حيث أن الضغط اللطيف والمواد الناعمة يمكن أن تكون مريحة للغاية للناس وتساعد في إثارة شعور بالهدوء.

في الواقع، أظهرت دراسة أجريت عام 2010 على أن المرضى في وحدة العناية المركزة الذين يشتت انتباههم الضوء والضوضاء بانتظام كانوا قادرين على قضاء المزيد من الوقت في في النوم أثناء ارتداء أقنعة العين للنوم.

كما توصلت دراسة أجريت عام 2013 إلى استنتاجات مماثلة، حيث خضع عشرة أشخاص ينامون بصحة جيدة لجلستين، واحدة مع إطفاء الأنوار والأخرى مع إضاءة الأضواء، وخلال جلسة الإضاءة، عانى المشاركون من نوم ضحل وحالة من الأرق.

في حين أشارت دراسة أجريت عام 2017 إلى أن أقنعة العين للنوم وسدادات الأذن قد يكون لها تأثير إيجابي على جودة النوم الذاتي للمرضى في وحدة العناية المركزة، وقد يكون حجب الضوء بقناع النوم مفيدًا، لكن أوزمون تقول إنها ليست للجميع، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتفضيل الشخصي.

أنواع أقنعة العين للنوم

ليست كل أقنعة العين للنوم متساوية، فهناك الكثير من الأنواع المختلفة المتاحة، يقدم كل منها مجموعة من المزايا الخاصة به، وتشمل ما يلي:

قناع للضغط البارد

إذا كنت شخصًا يستمتع بالضغط البارد، فقد تجد قناع نوم يساعدك على تحقيق ذلك، حيث توضح أوزمون أنه من أجل النوم، يجب أن تنخفض درجة حرارة جسمك، لذلك إذا كان لديك قناع تبريد للعين، فمن المحتمل أن تسرع هذه العملية، طالما أنها لا تتجمد.

وفي الحقيقة، يمكن أن يساعد أقنعة تبريد العين في أعراض الحساسية وحكة في العيون والانتفاخ والهالات السوداء والتهيج وارتفاع درجات الحرارة.

قناع قماش

هناك أنواع عديدة من أقنعة العين القماشية، من الحرير والكشمير إلى القطن والمخمل وحتى الصوف، وتلاحظ أوزمون أن أقنعة العين المصنوعة من القماش متعددة الاستخدامات ويمكن أن تعمل مع معظم الناس، وذلك بالطبع اعتمادًا على القماش الذي تختاره والذي يمكن أن يكون له فوائد مختلفة، فعلى سبيل المثال، تكون أقنعة القماش الحريري رائعة إذا كانت بشرتك حساسة.

قناع العين المحشو

بنفس الطريقة التي يمكن أن تكون بها البطانيات الثقيلة مفيدة لمساعدة الناس على الشعور بالهدوء، فإن أقنعة العين المحشوة والثقيلة لها نفس التأثير، حيث تحتوي هذه الأقنعة عادةً على حبات صغيرة بالداخل توفر وزنًا إضافيًا لخلق إحساس ثقيل.

قناع العين المبطن

يمكن أن يشعر قناع العين المبطن براحة أكبر في ارتدائه وأقل تقييدًا، كما أنها تميل إلى ملاءمة محيط وجهك بشكل أفضل، حيث تقول أوزمون إن الأقنعة المبطنة تميل إلى أن تكون أكثر سمكًا أيضًا، وهي قادرة على حجب الضوء تمامًا.

أقنعة النوم الساخنة

تقول أوزمون أن أقنعة العين الساخنة مريحة بشكل عام، بنفس الطريقة التي يمكن أن يكون بها الضغط الساخن مهدئًا للناس، وتضيف: «أحد الأسباب الطبية التي تجعل الناس يستخدمون قناع العين الساخن هو جفاف العيون»، حيث أن الحرارة تحفز الغدد الزيتية التي تنتج الدموع وتساعد أيضًا على حبس الرطوبة في العينين، مما يحسن ترطيب العين.

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