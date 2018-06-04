تميل مولودة برج الأسد للسيطرة والتحكم نظراً لشدة ثقتها بنفسها

المرأة القوية هي تلك التي تتمتع بالإستقلالية والتي تملك الثقة الكافية التي تمكنها من القيام بكل شيء من دون الإعتماد على دعم الرجال، لكن تختلف هذه القوة بحكم الظروف والأحداث لناحية كيفية التعاطي مع المشاكل والأشخاص خصوصاً في حالات الضغط والصعوبات، وفي هذا المقال سنتحدث عن أقوى النساء حسب ترتيب الأبراج، أي مرتبة أنتِ؟

برج الأسد

تعتبر الأقوى على الاطلاق فهي تميل مولودة برج الأسد للسيطرة والتحكم نظراً لشدة ثقتها بنفسها وصلابتها، كما أنها امرأة تحكّم عقلها بعيداً من المشاعر والإحساس .

برج العقرب

ذكاء مولودة برج العقرب يجعلها في المرتبة الثانية من ترتيب الأبراج القوية والذي ينعكس قوة واحتيالاً في شخصيتها وثقة بالنفس.

برج الحمل

تتمتع مولودة برج الحمل بقوة شخصية لافتة حيث أنها تؤثر على الأخرين بشكل واضح وسريع وسهل.

برج القوس

تتميز مولودة برج القوس بشخصيتها القوية والفريدة من نوعها ،فهي قادرة على تحويل الأمور السيئة في حياتها إلى طاقة إيجابية تدفعها إلى الأمام لتحدي الصعوبات .

برج الثور

لعل عناد مولودة برج الثور يعد نقطة قوة في شخصيتها، كما أنها قادرة على التأقلم في كل الظروف مهما كانت صعبة.

برج السرطان

مولودة برج السرطان من أكثر الأبراج عاطفية وميلاً الى تحكيم مشاعرها، إلاّ أن قوتها تكمن في محاولة إخفاء مشاعرها أمام المحيط والظهور بمظهر المرأة المساندة والداعمة والقوية .

برج الجدي

لعل قوة مولودة برج الجدي تكمن في جديتها الشديدة وهوسها بالنظام، خصوصاً على الصعيد المهني.

برج الدلو

مولودة برج الدلو تسيطر عليها العاطفة وتمنعها من التصرف بعقلانية في أغلب الأمور، هذا لا يجعلنا ننكر ذكائها في طريقة تحليل الأمور وكيفية حل مشاكلها بطريقة دبلوماسية.

برج العذراء

مولودة برج العذراء، تميل إلى الهرب من مشاكلها خشية مواجهتها والوقوع ضحية مشاعرها الحساسة، وتحاول أن تساند نفسها في تطوير فكرها لتبقى قوية .

برج الجوزاء

المزاجية الشديدة التي تعاني منها مولودة برج الجوزاء تشكّل نقطة ضعف في شخصيتها، خصوصاً على الصعيد الاجتماعي والعاطفي، نتيجة عدم قدرة الجميع على استيعاب طباع هذه الشخصية.

برج الميزان

مغامرة لا تخشى القيام بخطوات خطيرة في الحياة على كل الأصعدة بغية النجاح والتفوق والتميز.

برج الحوت

من أضعف الأبراج على الاطلاق، وذلك نظراً لشخصيتها المسالمة للغاية وميلها الى الانطوائية بعض الشيء والعيش في عالمها الخيالي الخاص بها .

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