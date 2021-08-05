ألوان شعر غير تقليدية تطغى على موضة عام 2021

تتجه السيدات والفتيات خلال فصل الصيف للحصول على الوان شعر مميزة وجذابة لتجديد إطلالاتهن وتصدرت العديد من الألوان غير التقليدية ساحة موضة الشعر لهذا العام.

جمعنا لكِ خلال التقرير التالي أكثر ألوان الشعر التي برزت بقوة هذا الصيف لتختاري ما يناسبكِ منها:

البروند Bronde:

يمزج لون البروند Bronde بين درجات البني والأشقر ويضاف على هذه الصيحة تقنية البلياج balayage هي صبغ خصلات الشعر وهذا اللون لا يقتصر موضته على فصل الصيف فقط ولكن مع جميع فصول السنة بسبب أناقته و لتحصلي على درجة هذا اللون بالشكل السليم يجب تشقير الشعر بالكامل ثم تطبيق بقية درجات اللون البنى والشقراء.

البلياج balayage:

تحظى تقنية البلياج balayage وهي صبغ خصلات الشعر بشهرة عالمية ومحلية لأنها تحافظ على لون شعرك الأساسي مع إضافة خصلات ملونة فاتحة بدرجة متوسطة لتضفي الأناقة والحيوية على شعرك وهذه الصيحة من ألوان الشعر تجعل الوجه يبدو أصغر من حجمه.

الكاكاو الجذاب rich cocoa:

تتناسب درجة الكاكاو الجذاب rich cocoa بنغماته البنية العميقة مع درجات البشرة الآسيوية وهذه الدرجة من اللون تتميز بمرونتها طوال العام فهي ليست مخصصة للصيف فقط ولون الكاكاو الجاذب يتناسب مع الفتيات والسيدات اللاتي يفضلن مظهر شعر بسيط وأنيق.

الأرجواني الثلجي والفاتح Icy lavender and lilac:

تصدر لون الشعر الأرجواني الثلجي والفاتح Icy lavender and lilac ترندات تيك توك وحظيت هذه الدرجة غير التقليدية من الألوان على اهتمام واعجاب الكثيرات ولكن لتطبيق هذه الدرجة بإحترافية يجب عليكِ الإستعانة بخير متمرس في هذا المجال.

الرمادي الأشقر الخفيف Ash-blonde babe lights:

يتميز اللون الرمادي الأشقر الخفيف Ash-blonde babe lights بسهولة دمجه مع لون شعرك الأساسي فـ درجاته يمكن إقرانها مع لون شعرك سواء الفاتح أو الداكن للحصول على لمسة مشرقة ومتجددة وفي نفس الوقت طبيعية وتخلو من الغلو والتكلف.

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