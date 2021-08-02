مرونة الشعر .. ماهي وكيف تعززينها

تتأثر صحة وطبيعة شكل الشعر بالعديد من العناصر، بما في ذلك ما يُعرف بالمرونة، وخاصة فيما يتعلق بالشعر الكيرلي أو المجعد، ولكن قلما يتم فهم ما هي مرونة الشعر وأهميتها وما إذا يمكن تعزيزها.

لذا، نوضح في السطور التالية ما هي مرونة الشعر وكيفية تعزيزها:

1. ماهي مرونة الشعر

مرونة الشعر هي قدرته على التمدد والعودة لشكله الطبيعي أو الأصلي، ومدى المرونة يرتبط بما تتكون به الخصلات من بروتين ورطوبة، وتوازن هذين العنصرين يحدد مرونة الخصلات.

2. اختبار مرونة الشعر

هناك خطوات معينة يمكنك من خلالها اختبار ومعرفة مدى مرونة شعر، عليكِ اتباعها كل فترة لمعرفة احتياجات شعرك، وهذه الخطوات تتلخص في التالي:

اغسلي إحدى الخصلات المنسدلة بالصابون.

امسكي الخصلة بين إصبعي الابهام والسبابة، وحافظي على مسافة 4 سم بين الاصبعين.

اسحبي الخصلة ثم اتركيها ولاحظي مدى تجعدها.

إذا لم تتجعد الخصلة حتى لنصف الشكل الطبيعي وتتقطع بمجرد شدها، فذلك يعني أن شعرك يفتقر إلى الرطوبة وقليل المرونة، وإذا كان يمتد جزئياً ويتجعد بنسبة 50 % من شكله الطبيعي، فذلك يعني أن مرونة شعرك متوسطة.

بينما إذا تمكنت الخصلة من التمدد جيداً وتتجعد لشكلها الأصلي أو لشكل أكثر تجعداً، فشعرك قوياً وذا مرونة عالية.

3. أسباب انخفاض مرونة الشعر

في البداية، يجدر بالإشارة إلى أن الشعر الكيرلي عادة ما تكون مرونته أقل مقارنة بغيره، لأنه يكون أكثر جفافاً ويحتاج عناية أكثر من الشعر الأملس، بجانب عدة أسباب قد تشمل:

- الاحتكاك بسبب التمشيط.

- استخدام الصبغة.

- الاكثار من استخدام مصففات الشعر.

- التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية.

4. كيفية تعزيزها

الترطيب العميق

عادة ما يرتبط انخفاض مرونة الشعر بنقص رطوبته، لذا من الهام الترطيب العميق للشعر، من خلال الحرص على تطبيق البلسم بعد غسل الشعر واستخدام الأقنعة المرطبة بين الحين والآخر.

الاهتمام بالنظام الغذائي

للنظام الغذائي تأثير قوي على صحة البشرة والشعر مثل الجسم، لذا من الهام تعزيز استهلاك مصادر البروتين والأوميغا 3، فذلك يعزز من مرونة الشعر وصحته ككل.

تجنبي الاكثار من استخدام المصففات

بغض النظر عن نوعها ومدى جودتها، الاكثار من استخدام أدوات التصفيف يضر الشعر ويسحب منه الرطوبة، مما يتركه جافاً ويجعله أكثر عرضة للتلف.

استخدم مشطًا واسع الأسنان

قد يساهم الاحتكاك أثناء التمشيط، في ضعف مرونة الشعر، لذا يُنصح باستخدام مشطاً واسع الأسنان بدلاً من الفرشاة والمشط ضيق الأسنان، فذلك يساعد في توزيع زيوت الشعر الطبيعية بالتساوي ويغذي الخصلات أفضل.

زيت الزيتون

من الهام إضافة زيت الزيتون البكر لروتين العناية بشعرك، إذ يتغلغل في فروة الرأس ويغذي الخصلات بعمق، بفضل ثرائه بالأحماض الدهنية المفيدة والتي تتغلغل بنسبة 25 %.

العلاج بالبروتين

من الخيارات المفيدة لتعزيز مرونة الشعر وحالته، إذ يُنصح باتباع العلاج بالبروتين مرة أو مرتين شهرياً للحصول على أٌصى استفادة، ولكن بناء على حالة شعرك ومرونته ونصائح الخبراء.

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