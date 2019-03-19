أجمل الأمثال تقال في عيد أروع أم

أمّي أنتِ كل شيء في حياتي، أغلى العمريا أمّي تملكينه

مهما حاولنا أن نعبّر عّما بداخلنا لأعظم إنسانة في الكون، فالكلمات والحروف لن تكفي، فهي من أنار طريق حياتنا، هي من أرشدنا للصواب، وتحملت متاعب ومصاعب الحياة من أجلنا، هي من سهرت الليالي من أجل راحتنا، فهي شمس الكون وقمر الليل، نعم هي الأم فالحمد لله على هذه النعمة، لهذا نورد لكم هنا أمثال عن عيد الأم:

- عندما أبكي أعرف دائماً أنكِ من سترسم البسمة علي وجهي، أحبك جداً.

- لا يوجد ما يكفي من العناق والقبلات لكي تظهر لكي كم أنا أحبك.

- أمّي أنا محظوظ لأن أفضل صفاتي ورثتها عنكي أنتِ يا أميرتي.

- عيد أم سعيد، أنتِ امرأة مميزة جداً في حياتي، أحبك دائماً.

- حبك يا أمّي هو الوقود الذي يدفعني لأفعل المستحيل في حياتي.

- أمّي أنتِ البنك الذي نودع بداخله مخاوفنا وأحزاننا.

- لا أحد في هذه الحياة له تأثير على شخصيتي سواكي يا أمي.

- أمّي أنتِ ملكة هذا المنزل، شكراً على كل شيء قدمتيه لي منذ ولدت، عيد أم سعيد.

- في غرفتي أرى وجهكِ الحبيب يُنير ظلمة المكان، يا نبض الروح، يا أحن قلب، يا ترتيلة الصباح وأنشودة السلام.

- إلى المرأة الرائعة التي دائماً ما تساعدني على تحقيق أحلامي، عيد أم سعيد.

- أنا فخورة بأنك أمي، تساعديني على النجاح ولا أحد يمكن أن يحل مكانك في هذه الحياة، أحبك كثيراً.

- أي كلمة حب ووفاء وأي ابتسامة عرفانٍ وجميل، وأي رسالة شوقٍ وإخلاص، أهديها في عيدك أمي.

- أنتِ الشخص الوحيد القادر على أن يقوم بجميع الأدواربشكل مثالي فأنتِ الأم والابنة والجدة والزوجة، أحبك كثيراً يا أمي.

- أحلى الأعياد عيدك وأروع القلوب قلبك، ولا توجد هدية بقيمتك.

- أمّي أنتِ خيط الأمل الذي ينير لي المستقبل دومتي لي دوماً.

- أمّي لا أتصور حياتي بدونك، فالعمر لا يحلو إلّا بكِ أدعي دوماً أن يحفظكِ الله، كل عام وأنتِ بخير.

- أمّي لو كان عمري بيدي لزدته لكِ.

- اللهم أجعل أمّي سيدة من نساء الجنة.

- أمّي يا بحر من الحب والعطاء، يا من سكنت في أعماق وجداني.

- أمّي يا ملاك نقشت صورتها على كلماتي.

- في طفولتي علمتني كيف أنطق بالكلام، كيف لي أن لاحبها وهي نورعيوني في الظلام.

- أمّي يا أجمل أسم نطقت به في حياتي.

- هل تعلمين من هو أجمل شخص في هذا العالم.. أنتِ يا أمي، فأنتِ معي في كل الأوقات في أوقات نجاحي وأوقات حزني.

- أمّي يا روحي وحياتي يا بهجة نفسي، كل عام وأنتِ بخير.

- أنا فخورة جداً بأنكِ أمّي وأتمني بأن أصبح مثلك في يوم من الأيام، عيد أم سعيد. قلبك الطيب يا أمّي أبيض بطبعه حنون، ولوأعطوني وخيروني أنتِ بس ولكل يهون.

- أمّي أنتِ كل شيء في حياتي، أغلى العمريا أمّي تملكينه.

- أنت البحر كله وأنا الموج وسطك، مهما ارتفع موجي راجعلك يا أمي.

- أمّي ما أتصور حياتي من دونك العمر ما يحلى غير بوجودك، وكل ما يمر عيدك بحضورك أدعي ربي ما يحرمني وجودك كل عام وإنت بخير.

- أمّي أنتِ بنظر الناس أمي، لكن بنظري أروع ملاك ولو أقدر لأهديتك عمري.

- أمّي ما أتخيل حياتي دونك، العمر ما يحلى غير بوجودك وكل ما يمر عيدك بحضورك، أدعي ربي ما يحرمني من وجودك، كل عام وأنت بخير.

- لا يوجد لغة في هذا العالم يمكن أن تعبر عن حبك يا أمي، فأنتِ مثل النجوم التي تنير لي الطريق دوماً.

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