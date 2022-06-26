يحتفل المسلمون في كل عام بعيد الأضحى المبارك والذي يأتي بعد عيد الفطر وهو يصادف في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة.

أهمية عيد الأضحى

عيد الأضحى المبارك هو العيد الثاني للمسلمين ويسمى العيد الكبير أو يوم النحر، وإن أهم ما يميز هذا العيد هو ذبح الأضاحي والتصدق على المحتاجين والفقراء والمساكين والأقارب، وتناول الأطعمة واللحوم اتباعاً لسنة الني صلى الله عليه وسلم والاقتداء بفعل سيدنا إبراهيم عليه السلام وحتى ينالوا الأجر والثواب.

مظاهر عيد الأضحى

وفي صباح يوم عيد الأضحى المبارك يؤدون المسلمين صلاة عيد الأضحى المبارك بعد سماع التكبيرات والتي تعطي للعيد نكهة خاصة ثم يهنئون بعضهم البعض مرددين "عيد أضحى مبارك" "كل عام وأنتم بألف خير" عيدكم مبارك".

يكثر في عيد الأضحى المبارك تبادل الزيارات العائلية بين الأهل والأقارب.

إلى ماذا يرمز عيد الأضحى؟

يرمز عيد الأضحى إلى أنه أحد العيدين المعتمدين شرعا في الإسلام؛ وهو يأتي في العاشر من شهر ذي الحجة كل سنة هجرية، ويعتبر يوم "الحج الأكبر" الذي يقوم فيه الحجاج بأغلب المناسك، وفيه يؤدي المسلمون شعائر دينية محددة ويعيشون أفراحهم ويسود التضامن بينهم.

متى عيد الأضحى 2022؟

عيد الأضحى 2022 يصادف يوم السبت الموافق 9/7/2022.

إجازة عيد الأضحى

إجازة عيد الأضحى تبدأ يوم الجمعة 8 يوليو/تموز وتستمر حتى يوم الثلاثاء 12 يوليو/تموز 2022.

ما أهمية العيد في توحيد مشاعر المسلمين؟

عيد الأضحى المبارك هو يوم للفرح والسعادة خصوصاً للأطفال وهو استشعار نعمة الله تعالى علينا كمسلمين والافتخار بأن لنا ربًا كريماً رحيمًا ودودًا بعباده يغفر لهم أخطائهم وذنوبهم، ويعتبر عيد الأضحى المبارك هو فرصة للقاء العائلة والأحبة والأصدقاء وتجديد العلاقات والمودة بين المسلمين وبث روح الفرح والسعادة والمسرّة في نفوسهم.

فضائل عيد الأضحى

عيد الأضحى المبارك هو خير الأيام وأفضلها عند الله سبحانه وتعالى.

يوم عظيم تكثر فيه الأعمال العظيمة مثل الصلاة قراءة القرآن الصوم، الأضاحي ومساعدة الفقراء والمحتاجين.

يتم فيه تبادل التهاني والعايدات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.

يوم الحج الأكبر ففيه يقوم المسلمين بأعمال مناسك الحج العظيمة.

كيف نحيي ليلة عيد الأضحى؟

إن إحياء ليلة ليلة عيد الأضحى يكون بقيام الليل أو بالذكر والتسبيح والصلاة على النبي أو بقراءة ما تيسر من القرآن الكريم، وبر الوالدين وصلة الرحم، واستشهد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قام ليلتي العيدين لله محتسباً لم يمت قلبه يوم تموت القلوب".

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