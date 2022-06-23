تستعد الأمة الإسلامية لاستقبال ثاني اعياد المسلمين وهو عيد الأضحى المبارك، والذي يصادف في الـ 10 من شهر ذي الحجة، وفي هذه المناسبة يتبادل المسلمون الزيارات والتهاني والأضاحي، عيد أضحى مبارك وكل عام والأمة الإسلامة بألف خير.

وفي حديث أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يحتفلون بعيدين، فقال: "كان لكم يومان تلعبون فيهما، وقد أبدلكم الله بهما خيراً منهما، يوم الفطر، ويوم الأضحى" رواه أبو داود والنسائي.

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تهنئة رسمية في عيد الأضحى المبارك 2022

يطيب لنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك أن نقدم لكم أخلص التهاني وأطيب الأماني سائلين المولى عز وجل أن يعيده على الجميع باليمن والبركات.

كل عام وأنتم وعائلتي هي فرحتي أمام هذا العالم وضحكة الهناء في عيناي وكل عام وأنت لذة العيد، عيد أضحى سعيد.

يسعدني أن أتقدم إليكم بأحر التهاني وأطيب الأماني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

أعاده الله عليكم وعلى ذويكم بالخير واليمن والبركة وكل عام وأنتم بألف خير.

عائلتي... أقاربي...أصدقائي... زملائي... كل عام وأنتم بصحة وسعادة دائمة.

عبارات تهنئة عيد الأضحى للاصدقاء

يسرني وسعدني أن أتقدم إليكم بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يجعل أيامكم كلها أفراح وأن يعيده علينا وعليكم اعواماص عديدة وأزمنة مديدة وأنتم في أحسن حال.

هنأك الله بالقبول وأسكنك الجنة مع الرسول ورزقكم بالعيد بهجة لا تزول.

كل عام وأنتم سعداء أنقياء.. بقلوب بيضاء ووجوه مشرقة مبتسمة.. كل عام وأنتم آمنين مطمئنين.. كل عام والفرح يعم حياتكم والعافية تغلف أجسادكم.. كل عام وأنتم بألف خير.. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

العيد أحلى مع صديقي.. كل عام وأنتم بألف خير.

عيد أضحى سعيد... كل عام وصداقتنا أبدية مليئة بالمحبة والوفاء.

إلى أغلى وأعز صديق وأخ كل عام وأنت بألف خير يا أنقى وأرقى شخص بالدنيا.. عيدك سعيد.

إلى كل أصدقائي أتقدم لكم بأصدق وأعذب التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك كل عام وأنتم بخير.

عيد أضحى مبارك لجميع الأصدقاء مع تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية للجميع.

عيدكم مبارك.. العيد حل والتهاني تتالت وكل تذكر من يعزكهم ويغلبهم وفزت لكم غصون الليالي وقالت عيدكم مبارك وأسعد الله صباحكم.

كنوز الارض تفديكم وعطر العود نهديكم بوسط القلب مسكنكم وبعيد الأضحى أهنيكم.

كل حرف من كلماتي لك أهديها وبنغمات الحب أرويها.. عيد مبارك

تهنئة عيد الأضحى 2022

عيدكم مبارك.. أهنئكم بعيد الفطر المبارك عساكم من عواده وتقبل الله طاعتكم.. كل عام وأنتم إلى الله أقرب.

عساكم من عواده.. أسأل الله الذي اهل الهلال وارسى الجبال.. أن يبلغكم الأضحى وأنتم في أحسن حال عيد مبارك.

كل عام وقلوبكم بيضاء، كل عام وانفسكم بنقاء، كل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بألف خير.

صور تهنئة عيد الأضحي المبارك 2022

تهنئة عيد الأضحى اسلامية

سبحان الذي كرم بني آدم وحمل الإنسان الأمانة وسخر له الكائنات أيام مباركة ورحمات من الله عيد سعيد وكل عام وانتم بخير.

كل عام وكل يوم وكل لحظات وثواني وكل عيد سعيد وأنتم دايم بخير وسلامة.

أهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك كل عام وأنتم ومن تحبون بألف ألف خير.

أهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك كل عام وأنتم بخير.

كل عام وأنتم بخير وأسأل الله أن يتقبل طاعاتنا وطاعاتكم عيد أضحى مبارك.

بأرق العبارات وأندى الكلمات وعلى أثير المحبة وخالص التحيات أهنئكم بقدوم عيد الأضحى المبارك،أعاده الله عليكم باليمن والبركة.

بمناسبة عيد الاضحى كل عام وأنتم بخير وعساكم من عواده.

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