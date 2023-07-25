البوابة – هذا الطقس الحار بحاجة إلى كوب من الليموناضة المنعشة والطازجة، تعالوا نتعلم كيف نستخدم مكونات طازجة لصنع مجموعة من العصائر الشهية والباردة.

أهم الوصفات لصنع الليموناضة بالفواكه



الليموناضة الكلاسيكية:

المكونات:

6 حبات ليمون ، معصورة

1 كوب سكر

4 أكواب ماء

ثلج

شرائح ليمون للتزيين (اختياري)

التعليمات:

في إبريق كبير ، اخلطي عصير الليمون والسكر والماء. قلبي حتى يذوب السكر.

أضيفي الثلج وشرائح الليمون ، إذا رغبت في ذلك. قدميها على الفور.



الليموناضة بالفراولة:

المكونات:

6 حبات فراولة ، مقشرة ومقطعة إلى شرائح

6 حبات ليمون ، معصور

4 كوب سكر

4 أكواب ماء

ثلج

شرائح فراولة للتزيين (اختياري)

التعليمات:

في الخلاط ، اخلطي الفراولة وعصير الليمون والسكر وكوب من الماء. حتى مزيج سلس.

يُسكب مزيج الفراولة في إبريق ويُضاف الثلاثة أكواب من الماء المتبقية. يقلب حتى يتجانس.

أضيفي الثلج وشرائح الفراولة إذا رغبت في ذلك. قدميها على الفور.



الليموناضة بالخوخ:

المكونات:

4 حبات خوخ مقشرة ومقطعة إلى شرائح

6 حبات ليمون ، معصور

1 كوب سكر

4 أكواب ماء

ثلج

شرائح الخوخ للتزيين (اختياري)

التعليمات:

في الخلاط ، اخلطي الدراق وعصير الليمون والسكر وكوب من الماء. حتى مزيج سلس.

يُسكب مزيج الخوخ في إبريق ويُضاف الثلاثة أكواب من الماء المتبقية. يقلب حتى يتجانس.

أضف الثلج وشرائح الخوخ ، إذا رغبت في ذلك. قدميها على الفور.



الليموناضة بالتوت:

المكونات:

1 لتر من التوت

6 حبات ليمون ، معصور

1 كوب سكر

4 أكواب ماء

ثلج

توت العليق للتزيين (اختياري)

التعليمات:

في قدر ، اخلطي التوت مع عصير الليمون والسكر. يُطهى المزيج على نار متوسطة مع التحريك من حين لآخر.

يرفع عن النار ويترك ليبرد تماما.

صفي خليط التوت في إبريق. يضاف الماء ويقلب حتى يمتزج.

أضف الثلج والتوت إذا رغبت في ذلك. قدميها على الفور.



الليموناضة بالبطيخ:

المكونات:

1 كوب بطيخ ، منزوع البذور ومفروم

6 حبات ليمون ، معصور

1 كوب سكر

4 أكواب ماء

ثلج

قطع بطيخ للتزيين (اختياري)

التعليمات:

في الخلاط ، اخلطي البطيخ وعصير الليمون والسكر. حتى مزيج سلس.

يُسكب مزيج البطيخ في إبريق ويُضاف الماء. يقلب حتى يتجانس.

أضف الثلج وقطع البطيخ حسب الرغبة. قدميها على الفور.

هذه مجرد أفكار قليلة لتبدأ بها. هناك احتمالات لا حصر لها عندما يتعلق الأمر بصنع عصير الليمون ، لذلك لا تتردد في تجربة النكهات والمكونات المختلفة.

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