أول مغنية فرنسية تصبح الوجه الجديد لمجوهرات كارتييه.. تعرفوا على لو دواييو

اختارت دار كارتييه Cartier المغنية الفرنسية (Lou Doillon) لو دواييو ،كوجه إعلاني لحملتها الأخيرة، التي تحتفل بتاريخ ساعة (Baignoire) "بينوار" الأيقونية.

وإلى جانب الإعلان عن هذه الشراكة، تسلط الدار الضوء أيضا على ساعتين جديدتين تضافان إلى مجموعة Baignoire، التي تحتفل بهوية كارتييه المزدوجة كصانعة مجوهرات وساعات.

كارتييه دار صناعة مجوهرات قبل أن تكون صانعة ساعات، لذا تزيل ساعات كارتييه الحدود الفاصلة بين هاتين الحرفتين الأساسيتين وتتيح الاستفادة من أفضل ما يميزهما.

أثمر هذا اللقاء بين الدار والمغنية الفرنسية عن التصميم النقي والأنيق لساعة "بينوار" الصغيرة، وقد تم تعزيز هذا المرجع الجمالي في تراث الدار بفضل جمع السوار العريض ذات الخطوط النقية مع الميناء المصغر الخالي من أي إضافات، لتضاف ساعة "بينوار" إلى مجموعة قطع المجوهرات لدار كارتييه.

لو دويلون Lou Doillon وساعة Baignoire من كارتييه

تنضم الفنانة متعددة المواهب لو دويلون Lou Doillon إلى جماعة الباريسيات اللواتي يعبرن عن الأناقة بحرية لتصبح الوجه الإعلاني الجديد لهذه الساعة المميزة من دار Cartier والتي يعود تاريخها لعدة سنوات.

وتندرج قصة ساعة "بينوار" ضمن قصة صناعة الساعات ذات الأشكال الفريدة التي اشتهرت بها دار كارتييه.

وبعد الشكل المرّبع في ساعة "سانتوس" في عام 1904 والتصميم الجريء لساعة "تورتو" في عام 1906، صممت الدار في عام 1912 ساعة مزودة بشكل مستطيل مع أطراف مستديرة.

واستمر الإبداع نفسه حتى عام 1958 مع ساعة "بيضاوية مستديرة" تتميز بشكلها المنحني بعض الشيء والتي تعانق خطوط المعصم.وكان ذلك أول ظهور للساعة التي صنعت في عام 1973 اسم "بينوار" والتي تعرض حجمها الشهير وتفاصيلها المميزة وهما الكريستال المقبب والميناء المرصع بأرقام رومانية والمحاط بالذهب الناعم.

وبقيت ساعة "بينوار" مشهورة طوال تلك السنوات حيث ظهرت بعدة أشكال متمّيزة بتصميم فريد وإمكانات غير محدودة تستلهم منها كارتييه أشكالًا عديدة.

واختيرت المغنية الفرنسية لتمثلها أساسيات المرأة الفرنسية الجميلة احتفالا من الدار بأناقة المرأة الباريسية على طول الزمن.

تغيير المقاس لساعة Baignoire الجديدة بمقاس جديد يعبر عن فخامة الساعة الأيقونية

انقلب التوازن في نسبة جديدة للأبعاد فتظهر ساعة "بينوار" الجديدة والصغيرة بشكل مصَّغر ومضخم في نفس الوقت.

ويحيط إطار الذهب الخارجي بالميناء الناعم في شكل ساعة مصغرة، مما يخلق تأثيرا شبيها بزخرفة "جودرون" أكبر حجما.

كما لا يمكن الاستغناء عن هذه الساعة بخطوطها النقية وأشكالها الدقيقة ونسبها الممتازة لأنها قطعة مجوهرات وساعة أساسية في نفس الوقت. فتستطيع دائما "بونوار" تحقيق العملية والأناقة والفخامة الفرنسية في جميع تحوراتها على مر الزمان.

التفاصيل الداخلية للساعة الجديدة

من الأرقام الرومانية إلى الكريستال المقبب، تصدر هذه الساعة العابرة للزمن بنسختين جديدتين. وتشيد النسخة الأولى بالأناقة النقية وفقا لمفهوم Less is more.

وتبرز هذه الساعة بفضل نسبها الرقيقة وبريق الذهب الأصفر على إطارها الخارجي الذي يتباين مع الساعة المصنوعة من الجلد باللون الأسود اللامع، ويعبر هذا التصميم الراقي عما تنفرد به من شكل متقن. وفي النسخة الثانية، تم تعزيز الشكل البيضاوي الذي اشتهرت به الساعة ليصبح عريضا كدائرة من الذهب المشع على المعصم.

وتتميز هذه الشاعة بطريقة ارتداء جديدة حيث تتوفر من الذهب الوردي أو الذهب الأصفر أو الذهب الأبيض المرصوف بالكامل، وتزداد روعة بشكلها المحدب القريب جدا من المعصم. ولأنها جزء من ثقافة تصميم كارتييه، ترتبط ارتباطا وثيقا بغيرها من إبداعات كارتييه الشهيرة.