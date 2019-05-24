أيهما أفضل الماء البارد أم الماء الدافىء؟

شرب الماء ضروري للبقاء على قيد الحياة، على اعتبار أن نسبة المياه في جسم الإنسان تبلغ نحو 70 في المئة، لكن هناك مسألة قديمة جدا لا تزال تثير الكثير من علامات الاستفهام وهى أيهما أفضل أن يشرب الماء بارد أم دافئ، ومع ارتفاع درجة الحرارة في فترات الصيف، يعود سؤال "الماء الدافئ أم البارد" إلى الواجهة، لاسيما وأن أبحاث الخبراء والعلماء منقسمة في هذا الاتجاه، وفق ما ذكر موقع "بولد سكاي".