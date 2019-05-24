أيهما أفضل الماء البارد أم الماء الدافىء؟

شرب الماء ضروري للبقاء على قيد الحياة، على اعتبار أن نسبة المياه في جسم الإنسان تبلغ نحو 70 في المئة، لكن هناك مسألة قديمة جدا لا تزال تثير الكثير من علامات الاستفهام وهى أيهما أفضل أن يشرب الماء بارد أم دافئ، ومع ارتفاع درجة الحرارة في فترات الصيف، يعود سؤال "الماء الدافئ أم البارد" إلى الواجهة، لاسيما وأن أبحاث الخبراء والعلماء منقسمة في هذا الاتجاه، وفق ما ذكر موقع "بولد سكاي".
ويقول باحثون إن الماء الدافئ مفيد للصحة لعدة أسباب، أبرزها تسهيل عملية الهضم وتقليل التوتر، فيما يشير آخرون إلى أن الماء البارد يخفض درجة الحرارة في أجسامنا ويساعد على إنقاص الوزن.
ومن فوائد الماء الدافئ: التخفيف من الألم - تقليل التوتر - المساعدة على الاسترخاء - محاربة التورم في الحلق - مفيد للحلق الجاف - تحسين الدورة الدموية - إخراج السموم من الجسم - يعالج احتقان الأنف.
أما المخاطر: يساهم في رفع درجة حرارة الجسم (في بعض الأحيان بشكل مفرط) - يضعف مهارات التركيز - يؤدي إلى تورم خلايا المخ - التأثير على النوم - ينصح بتجنبه بعد التمارين الرياضية.
Via SyndiGate.info
© Copyright Al-Ahram Publishing House