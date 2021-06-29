مطعم شاميانا في تاج أبراج بحيرات جميرا يطرح باقات متنوعة لأروع التجارب الهندية

كشف فندق شاميانا الحائز على جوائز والتابع لعلامة تاج الرائدة في الشرق الأوسط عن تقديم عروض وجبات جديدة مستوحاة من أجواء قصر تاج محل في مومباي ابتداءً من يوم الجمعة، 25 من يونيو. وأطلق المطعم، من موقعه في فندق تاج أبراج بحيرات جميرا، عرض نوستالجيا برانش، ليتيح لضيوفه تجربة هندية بامتياز تذكرهم بأحلى الأوقات مع أفراد العائلة.

وسيقدّم سونو كويثارا، الشيف التنفيذي الحائز على عدة جوائز، قائمة طعام شهيّة معدة بمنتهى العناية تضم تشكيلة من الأطباق الهندية الأصيلة ممزوجة بنكهات عصرية متميّزة. وتشمل القائمة مجموعة من مقبلات لذيذة تحلو مشاركتها وأطباق رئيسية معدة من مكونات أصيلة مثل أجويني جهينغا وتكا الدجاج ولحم الضأن بالكاري على الطريقة التقليدية وبرياني على طريقة حيدر أباد ومويلي السمك.

كما تقدم محطات الطهي الحية قائمة من المأكولات الشهية والمشروبات المنعشة لتمنح الضيوف رحلة ممتعة تعود بهم إلى نكهات الطفولة بدءاً من شراب كوكوم إلى عصير كاتشي كايري وعصير جانا المنعش. كما يحظى الضيوف بفرصة لتجربة قائمة متميزة من الكوكتيلات المبتكرة والمستوحاة من المشروبات الهندية التقليدية مثل جال جيرا موهيتو، والمشروب الفاخر مع التمر الهندي ونيمبوباني. ويحلو ختام نوستالجيا برانش بقائمة مميزة من الحلويات تشمل محطة حية لتحضير التشورو، مع خيارات متنوعة من الصلصات، مثل غولكاند غاناش وراباري بالزعفران، بالإضافة إلى فالودة مغطاة بنكهات لذيذة كنكهة زهرة الجوافة وبان ماسالا ومانجو كولفي.

ويستحضر مطعم شاميانا أصالة المطبخ الهندي ويقدّم لضيوفه أوقاتاً سعيدة تذّكرهم باللحظات الصيفية المشمسة بين حقول زهور ماري غولد البرتقالية وعبير المانجو والموسيقى، التي تعيدهم إلى أسعد لحظاتهم.

ويوفر مطعم شاميانا لضيوفه قائمة ثالي الصيفية، والتي تضم مجموعة واسعة من الأطباق النباتية وغير النباتية، ومن بينها ساغ بانير وسوخي بهيندي ودجاج دهانيا مورج بالكزبرة وماتشر جول ولحم الضأن بالكاري وجوز الهند. ويحلو ختام التجربة مع أطباق التحلية الشهية مثل مانجو شريخاند المحضر على الطريقة التقليدية.

عروض نوستالجيا برانش

التاريخ: كل جمعة

التوقيت: من 12:30 ظهراً وحتى الساعة 4:00 بعد الظهر

السعر: 175 درهم إماراتي للشخص الواحد مقابل وجبة البرانش مع المشروبات الخفيفة، و300 درهم إماراتي للشخص الواحد مع باقة مشروبات المطعم، و375 درهم إماراتي للشخص الواحد مع باقة المشروبات الفوارة. كما يمكن للضيوف الاستفادة من عرض خاص للحصول على مشروبين فوارين بسعر مشروب واحد، باستخدام تطبيقي ذا إنترتينر وLet’s Dxb.

عروض قائمة طعام ثالي الصيفية

التاريخ: من الأحد إلى الخميس

التوقيت: من 12:30 ظهراً وحتى الساعة 3:30 بعد الظهر

السعر: قائمة طعام ثالي النباتية مقابل 100 درهم إماراتي للشخص الواحد، قائمة طعام ثالي غير النباتية مقابل 125 درهم إماراتي للشخص الواحد.

يُرجى الحجز مسبقاً. يرجى الاتصال على الرقم: 97145741111+ أو من خلال البريد الإلكتروني: reservations.jltdubai@tajhotels.com

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