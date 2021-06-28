إجعل هذا الصيف موسم العناية الشخصية مع عطلة إقامة الحيوية من سويس اوتيل الغرير

إذا كنت تريد أن تنغمس في أجواء العناية الشخصية هذا الصيف, فقد قام فندق سويس اوتيل الغرير بإعداد "عرض عطلة إقامة الحيوية" ليقوم بالتركيز على العناية بالصحة، في إطار برنامج يغذي العقل والروح كما يغذي الجسم. بداية من الأكلات الشهية الغنية بالمذاقات اللذيذة والأطعمة التي تمد الجسم بالطاقة، إلى قائمة جديدة بمنتجعنا الصحي، مفعمة بمنتجات العناية بالبشرة من آن سيمونين وأكثر من ذلك. اجعل هذا الصيف موسم العناية بك "أنت".

قام سويس اوتيل الغرير عبر عرض عطلة إقامة الحيوية، واضعاً سلامة وصحة ضيوفه على قمة قائمة الأولويات، بتوفير قائمة غداء تركز على الجانب الصحي، بما تحتويه من مشهيات كالكينوا، سلطة الكاربيز، العدس وشوربة خضروات مينستروني. إلى جانب أطباق رئيسية مثل السلمون المحمر، باستا القمح الكامل، الدجاج المشوي المصحوب بالخضروات المطهية بالبخار، بالإضافة إلى الحلويات مثل تشيزكيك الريكوتا و وكيكة الشوكولاته السويسرية التي نتميز بها. وتضم قائمة الغداء الحيوي معها السماح بارتياد حوض السباحة وصالة التدريب لهذا اليوم الرائع بأسعار تبدأ من 65 درهم لثلاث وجبات و 55 درهم لوجبتين.

ولهؤلاء الذين سيصطحبون أطفالهم، سيمكنهم أن يقوموا بتحويل إقامتهم إلى تجربة عائلية حميمة بصحبة صغارهم في سويس اوتيل الغرير. عطلة إقامة الحيوية التي جهزناها لكم ستتيح لك أيضاً قائمة طعام ملائمة للأطفال بأطباق مغذية ولذيذة. ولكل وجبة رئيسية يتم طلبها من قائمة طعام الأطفال، سيكون هناك أيضاً خياراً متاحاً من بين عصير طازج منعش أو كعكة شيكولاتة براوني تختار من بينهما ما تشتهي. بالإضافة إلى ذلك سيتمكن الصغار من الاستمتاع باللعب في نادي الأطفال المعاد تجديده حديثاً لكي يقضوا فترة استراحة مستحقة بعد يوم نشيط سيقضونه في اللعب والسباحة في مياه حوض السباحة الشقية.

لا شيء يعكس معنى الاسترخاء مثل يوم في منتجع سويس اوتيل الصحي بصحبة قائمة المنتجع الصحي الجديدة الحائزة على عدة جوائز، هي بالضبط ما تحتاجه وتستحقه بعد أيام عمل مرهقة. اهرب من مشاق الحياة اليومية بالاستمتاع بتشكيلة متنوعة من جلسات الاسترخاء العلاجية من آن سيمونين، والتي يستخدم بها مجموعة مميزة من الزيوت الأساسية والمكونات الطبيعية النباتية بالكامل. حزمة ألتيمت اندلجنس من آن سيمونين الموصى بها من الخبراء، والتي تستمر لمدة 150 دقيقة، مصاحبة لجلسة تدليك حيوية لإزالة السموم لمدة 60 دقيقة، ثم يستمر التدليل مع مجموعة ميد تو ميجر في جلسة للعناية بالوجه مدتها 60 دقيقة وكذلك جلسة تقشير الجسم بالكامل مدتها 30 دقيقة، ولك أن تصدق أن كل ذلك سيكلفك فقط 1000 درهم. وللمزيد من التدليل، ستستفيد من خصم قيمته 50٪ على كل الجلسات العلاجية، في عرض سيبقى سارياً حتى نهاية هذا الصيف.

استرخي، تخلص من السموم والارهاق، واحتضن الحيوية مع سويس اوتيل الغرير.

للحجوزات، اتصل/ واتساب على على 0097142933183 إو عبر البريد الإلكتروني

ديوكس النخلة يطلق عرض الصيف لكل العائلة

السياحة في كابادوكيا وأفضل معالمها السياحية