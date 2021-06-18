إعطاء طفلك الدواء معاناة؟ اعتمدي هذه الحيل البسيطة

يكره معظم الأطفال الدواء بكل اشكاله، وفي حين تأتي معظم أدوية الأطفال الصغار في شكل دواء سائل، غالبًا ما يلزم تناول المضادات الحيوية في هيئة أقراص فقط، وهو امر قد يشكل تحدي، ولكن مع اعتماد الحيل التالية يمكن تخطيه:

التمويه

التمويه طريقة مثلى لجعل طفلك يأخذ علاجه دون مقاومة، وكل ما عليك فعله هو اختيار طعام يفضله طفلك سواء كان أيس كريم أو عصير أو غيرهم، واضيفي الدواء إليه دون أن يعلم طفلك.

التقسيم

إذا كان طفلك بحاجة إلى أكثر من قرص من الدواء، يمكنك تقسيمها بحيث يتناول قرص كل 5-10 دقائق، بدلا من تناولها جميعا دفعة واحدة الامر الذي يمكن أن يكون مزعجا.

الحوافز

يمكنك تحفيز طفلك على تناول الدواء دون جلبة بوعده بتركه يلعب ألعاب الفيديو أو تناول الطعام.

التظاهر

اخدعي طفلك وتظاهري وكأنك تتناولين الدواء قبله وتجدين مذاقه لذيذ، لتشجيعه على تناوله، ولكن هذه الحيلة قد لا تنجح مع الأطفال الأكبر سنا.

النكهة

ضيفي بعض النكهات الاصطناعية أو الطبيعية ذات الرائحة اللذيذة إلى الدواء لتغطية مذاقه، ويمكنك على سبيل المثال وضع القرص في ملعقة من شراب الشوكولاتة أو الفراولة.

السحق

يعتبر سحق الأقراص من أسهل الخيارات لمنح طفلك الدواء دون مقاومة، حيث يمكنك اذابة القرص المسحوق في الماء ليشربه الطفل، ولكن قد لا تصلح بعض الاقراص لهذا الخيار، وقد تحتاجين لاستشارة الطبيب.

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