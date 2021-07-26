إقامة ومرح مع العرض الصيفي الجديد من فندق ميلينيوم بلايس برشا هايتس

يعود فندق ميلينيوم بلايس برشا هايتس من جديد ليقدم عرضه المميز "إقامة ومرح" بالتزامن مع موسم الصيف، حيث يمنح ضيوفه خصومات خاصة لاستخدامها في مختلف مرافق الطعام بالفندق إلى جانب بطاقتين مجانيتين إلى دبي باركس آند ريزورتس، وغيرها الكثير.

يسري العرض من الآن وحتى 28 ديسمبر 2021، ويمكن للضيوف الذين يحجزون إقامتهم ضمن العرض الخاص الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الغرف والأجنحة الانيقة والشقق الفندقية التي تتميز بغرف المعيشة الفسيحة وغرف الطعام والحمامات العصرية. تبدأ أسعار الغرف من 339 درهمًا إماراتيًا، مما يجعل من فندق ميلينيوم بلايس برشا هايتس الوجهة المثالية لإجازة صيفية قصيرة.

وبوسع الضيوف الاستفادة من خصومات قدرها 25% على الأطعمة والمشروبات بالفندق، حيث يضم فندق ميلينيوم بلايس برشا هايتس مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي التي تشمل مقهى وصالة تونتي ناين ذات الإطلالة البانورامية الساحرة والخيارات المميزة من الأطباق والمشروبات والشيشة، ومطعم إم ون الذي يقدم لضيوفه تشكيلة واسعة من الأطباق العالمية في بوفيه منوّع.

وبالإضافة لما سبق، يقدم عرض "إقامة ومرح" للضيوف وجبة إفطار مجانية واتصال الإنترنت اللاسلكي مجانًا مع خصم قدره 25% على خدمات غسيل الملابس وبطاقتين مجانيتين إلى دبي باركس آند ريزورتس. كل ما عليكم هو الاختيار من بين ثلاثة مدن ترفيهية والحديقة المائية لتعيشوا التجربة الأروع لقضاء الصيف بالمدينة.

ويمكن لضيوف فندق ميلينيوم بلايس برشا هايتس الاستفادة من المرافق الترويحية العديدة مثل غرفتي السبا والصالة الرياضية وبركة السباحة الخارجية الأنيقة للكبار إلى جانب بركتيّ سباحة للأطفال. كما يستطيع الضيوف حجز نادي الأطفال لترفيه الصغار أثناء فترة إقامتهم.

يقع فندق ميلينيوم بلايس برشا هايتس على مقربة من محطة مترو دبي وعلى بعد دقائق من دبي مارينا وشاطئ جميرا وعدد من أبرز معالم المدينة مثل مول الإمارات، ليكون الوجهة المثالية لإجازة سريعة وفريدة في قلب دبي.

العرض: إقامة ومرح

تفاصيل العرض: تبدأ أسعار الغرف من 339 درهمًا إماراتيًا كما يشمل العرض خصومات بنسبة 25% على الأطعمة والمشروبات وخدمات غسيل الملابس، ووجبة إفطار مجانية، واتصال الإنترنت اللاسلكي المجاني وبطاقتين مجانيتين إلى واحدة من أربع وجهات ترفيهية ضمن دبي باركس آند ريزورتس

التاريخ: من الآن حتى 28 ديسمبر 2021

المكان: فندق ميلينيوم بلايس برشا هايتس

للحجز: يمكنكم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني للفندق

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