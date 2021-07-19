فندق ديوكس النخلة يقدم عرض مميز لعيد الأضحى ‎‎

أنشطة عائلية ورصيد بقيمة 250 درهم ويوفر الفندق شاطىء فاخر خاص، مسبح داخلي ومسبح خارجي لا متناهٍ، ونهر هادئ، ونادٍ صحي، ونادٍ للأطفال

استمتع بعيد الأضحى المبارك هذا العام في عالم من الفخامة في ديوكس النخلة ، فندق رويال هايدواي. استرخ وابتكر ذكريات لا تنسى في هذا المنظر الساحلي للمدينة الذي يقع في قلب نخلة جميرا أثناء الاستمتاع بوسائل الراحة الفاخرة في الفندق ومنافذ تناول الطعام والمشروبات ذات المستوى العالمي. والحصول على رصيد بقيمة 250 درهم إماراتي على كل غرفة في الليلة الواحدة في الفندق قابل للاسترداد بالكامل على المأكولات والمشروبات.

يستأثر الفندق الشاطئي بموقع خلاب على ساحل الخليج، بشاطئ خاص ساحر وإطلالات خلابة ، وهو من افضل فنادق دبي ذات الخمس نجوم، التي توفر للضيوف الاختيار من بين 279 غرفة ، بما في ذلك 36 جناحًا ، بالإضافة إلى 285 وحدة سكنية مفروشة بالكامل تجمع بين أرقى الخدمات وأفضل تجارب الفخامة البريطانية.

يوفر للضيوف شاطىء فاخر خاص، مسبح خارجي لا متناهٍ، ومسبح داخلي، ونهر هادئ، ونادٍ صحي، ونادٍ للأطفال «ديوكسي» لإبقاء الصغار مستمتعين. يتمتع الفندق بموقع فريد لقربه المباشر من نخيل مول وعلى بعد دقائق من أكبر نافورة في العالم في ذا بوينت، مع سهولة الوصول إلى العديد من مواقع الجذب السياحية في دبي،

يضم الفندق 4 مطاعم ومقاهي عالمية ليتمكن المقيمين من تجربة النكهات العالمية الأصيلة ، منها المطعم البريطاني "ذا غريت بريتش" والمطعم الهندي الشمالي "خيبر"، الى شرائح اللحم الشهية والمشروبات المنعشة، هناك شيء للجميع.

التفاصيل:

عرض الإقامة (عيد الأضى)

العنوان: فندق ديوكس النخلة ، التابع لرويال هايدواي

التاريخ: 1 يونيو إلى 31 أغسطس 2021

عرض:

إفطار مجاني في مطعم ذا غريت بريتش

رصيد بقيمة 250 درهم إماراتي على كل غرفة في الليلة الواحدة قابل للاسترداد بالكامل على المأكولات والمشروبات.

الوصول إلى الشاطئ الفاخر الخاص الحصري والمسبح اللامتناهي والنهر الهادئ ونادي للأطفال "ديوكسي"

الشروط والأحكام

للحجز، يرجى زيارة الموقع https://www.barcelo.com/en-ae/dukes-the-palm-royal-hideaway/exclusive-s… ، أو الاتصال على الرقم +971 4 455 1111 فقط.

يسري رصيد المأكولات والمشروبات في جميع منافذ التشغيل ، باستثناء وست 14 ستيك هاوس ومقهى مارينا

يخضع العرض لمدى التوفر

ينطبق العرض على الغرف الفردية والمزدوجة

يسري العرض على الحجوزات حتى 31 أغسطس 2021

يجب إبراز بطاقة الهوية الإماراتية عند تسجيل الوصول للاستفادة من العرض

نبذة عن "مجموعة بارسيلو الفندقية"

تعتبر "مجموعة بارسيلو الفندقية" الذراع الفندقي لـ "مجموعة بارسيلو"، وهي المجموعة الفندقية الـ 29 الأكبر على مستوى العالم، وتدير المجموعة حالياً 250 فندقاً سكنياً وترفيهياً من فئات 4 و5 نجوم، بمجموع غرف يصل إلى 57 ألف غرفة في 22 بلد ، تعود ملكيتها لأربع علامات تجارية هي: "رويال هايدوي لاكشري هوتيلز أند ريزورتس"، وفنادق ومنتجعات "بارسيلو"، وفنادق ومنتجعات "أوكسيدنتال" وفنادق "أليجرو".

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