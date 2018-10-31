أسباب التهاب السرّة… إليكم طريقة تعقيمها!

نصائح عدّة توجهها لنا جداتنا وأمهاتنا من دون دليل علمي عليها، إلا أنّ غالبيتها معتقدات خاطئة، منها ما يتعلق بالسرّة.

نفى الاختصاصي في جراحة البدانة في مستشفى الجعيتاوي، الدكتور أنطوان كاشي "الأفكار السائدة عن السرّة، وذكر أسباب الالتهاب على الشكل الآتي:

أولاً، كيس كبير ما بعد الولادة، تصدر عنه إفرازات أو رائحة كريهة، يعالج جراحياً بعد تناول وصفة دواء مضاد حيوي antibiotic.

أسباب آلام البطن حول السرة

ثانياً، فتاق على عقدة المصران، يعالج من خلال عملية جراحية.

ثالثاً، بيت شعر يؤدي إلى إفرازات ورائحة كريهة.

طريقة تنظيف السرّة

شدد الدكتور كاشي على ضرورة تنظيف السرة لتفادي الالتهابات. وشرح أن طريقة التنظيف تقوم أثناء الاستحمام باستخدام أعواد قطنية والقليل من الصابون بحركات دائرية، مشيراً إلى أنّ السرّة العميقة تقوم بجمع أوساخ أكثرمن غيرها.