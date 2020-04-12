إليك عزيزي آدم علامات تدل على تمتعك بشباب صحي

يمكنك معرفة إذا كنت تتمتع بشباب صحي أم لا، وبصرف النظر عن عدم الشعور بالمرض وحتى عن السن؟ وذلك لأن علامات الصحة الجيدة عادة ما تكون غامضة،

أكثر من علامات المرض. لا ترتبط الصحة في القفز من السرير في الصباح بدون المعاناة من نزلات البرد، ولحسن الحظ فإن هناك مجموعة من العلامات التي توضح لك بأن الجسم يعمل بشكل جيد وصحي.

علامات تدل على أنك تتمتع بشباب صحي يجب ان تتوافر فيك وإن كانت لا تتوافر فأنت ربما تعاني من عجز مبكر..

1- لديك معدل ضربات قلب بنحو 70 نبضة في الدقيقة :

قم بالفحص الطبي لمعدل ضربات القلب والتي يفضل أن تكون 70 نبضة في الدقيقة الواحدة أو أقل. وإذا كان معدل ضربات القلب أعلى من ذلك فهذا يعني بأنك بحاجة إلى زيادة ممارسة تمارين القلب والأوعية الدموية التي تزيد من كفاءة عمل القلب.

2- الوزن المثالي :

يعد وزن الجسم هو أحد المعيار الصحية للجسم، والتي يجب أن تقوم بتقيمه إذا كنت تريد التحقق من مستوى الصحة العامة . لمعرفة إذا كان معدل الوزن طبيعي لديك أم أنك تعاني من السمنة والتخلص من الدهون الزائدة.

3- يمكنك الجري لمسافة 2 كيلو متر في 15 دقيقة :

قم بعمل إختبار اللياقة البدنية للقلب والأوعية الدموية، حاول الجري لمسافة 2 كيلو متر في 15 دقيقة لتحقيق اللياقة البدنية.

4- يمكنك عمل 20 ضغطة :

من أحد معايير الصحة الجسدية للرجل هي القدرة على عد 20 ضغطة للمجموعة الواحدة دون أخذ راحة بينهم. بمعنى عمل تمارين البوشوبس بصورة متتالية والتي يمكنك ممارستها بعد تناول الغذاء، وإذا كنت تقوم بعمل عدد أقل من الضغطات في التمرين يجب أن تكرس المزيد من الجهد لتمارين القوة.

5- متابعة لون البول :

بعد الإنتهاء من الحمام تحقق من لون البول فهو وسيلة رائعة لمتابعة صحتك، فإذا كان لون البول أصفر عميق فهذا يعني بأنك لا تتناول المزيد من السوائل الكافية، وإذا لاحظت وجود بقع دموية أو تغير في الرائحة أو تحول البول إلى اللون الوردي يجب التحدث مع الطبيب على الفور، لأنها من أعراض المشاكل الصحية.

اللون الجيد للبول يكون علامة على أن الكبد يعمل بكفاءة جيدة ولا تقلق إذا كنت تشرب المزيد من الماء.

6- ملاحظة لون أظافرك :

قد لا تعتقد بأن أظافرك ليست دليل على الصحة الجيدة . ويمكن أن تقول لك بأنك تتمتع بصحة جيدة إذا كانت الأظافر وردية مع ظهور بقع بيضاء قد يدل على أنك تعاني من مرض السكري يجب مراجعة الطبيب.

7- الإستيقاظ كل صباح في نفس الوقت بدون منبه :

الحصول على القسط الكافي من الراحة والنوم يساعدك في تنظيم مواعيد الإستقياظ والنوم، لذا تجنب قلة النوم لأنها تؤدي إلى الإجهاد العقلي خلال ساعات النهار، وضعف التركيز، بالإضافة إلى أنها قد تجعلك عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية والسمنة وأمراض القلب. لذلك إسترح حتى تستطيع أن تستيقظ بدون منبه كل صباح.

8- إنتظام حركة الأمعاء :

الجسم الصحي يتمتع بحركة أمعاء منتظمة في كل يوم . وإذا لم تكن كذلك يجب فحص الطبيب وتناول المزيد من الألياف لحدوث بعض التغيرات .

بعد ممارسة التمارين الرياضية تعود نبضات القلب إلى الوضع الطبيعي في خلال 5 دقائق :

بعد أن تنتهي من تمارين القلب يجب أن تعود معدل نبضات القلب والأوعية الدموية بصورة طبيعية خلال 5 دقائق.

9- عدد مرات دخول الحمام :

لا تشترط الصحة دخول الحمام مرات كثيرة، مرة واحدة كافية في اليوم أو ثلاث مرات في اليوم ويكون البراز متسق ولين ويتغير لون البراز بحسب العناصر الغذائية التي تتناولها.

10- شعر لامع وصحي :

إذا كنت تتمتع بشعر لامع وصحي قد يكون من علامات الصحة الجيدة. وخصوصاً بأن الشعر الصحي هو دليل إتباع نظام غذائي صحي وعندما يكون الشعر شاحبا وجافا هذا دليل على نقص البروتين وفيتامين "هـ" والأحماض الدهنية الأساسية.

11- اللسان :

إذا كان لسانك دافئ وله اللون الوردي فهذا يعني بأنك تتناول كمية كافية من الحديد وحمض الفوليك وفيتامين ب 12، أما اللسان الشاحب من علامات المعاناة من فقر الدم، أما اللون الأصفر للسان دليل على العدوى الفطرية.

12- مرونة البشرة :

مرونة البشرة من علامات التمتع بصحة جيدة وتستخدم من علامات تقيم درجة الجفاف أو إذا كنت تعاني من نوبات الإسهال .

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