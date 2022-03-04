إمكانية الكشف المبكر عن مرض الزهايمر من خلال اختبار ذاكرة بسيط

قد تكون النتيجة المنخفضة في اختبار الذاكرة البسيط قادرة على مساعدة الأطباء في تشخيص مرض الزهايمر في وقت مبكر، حيث في بحث جديد نُشر اليوم في مجلة Neurology، أفاد الباحثون أن الأشخاص الذين حصلوا على درجة ضعيفة في اختبار ذاكرة بسيط لديهم مستويات أعلى من لوحة بيتا أميلويد من أقرانهم.

وتشير هذه النتائج إلى أنه يمكن استخدام هذا الاختبار لتحسين قدرتنا على اكتشاف التدهور المعرفي في المرحلة قبل تشخيص إصابة الأشخاص بمرض الزهايمر، وذلك وفقًا لـ إلين جروبر، دكتوراه، مؤلفة الدراسة وباحثة في كلية ألبرت أينشتاين للطب في نيويورك.

وقالت: "قد يكون هذا مفيدًا في تحديد من يجب التسجيل في التجارب السريرية للوقاية من التدهور المعرفي، حيث يمكن أن يساعد أيضًا عن طريق تضييق نطاق أولئك الذين لديهم بالفعل علامات مرض الزهايمر في الدماغ من خلال اختبار بسيط بدلاً من عمليات المسح أو الثقوب القطنية باهظة الثمن أو الغازية".

تفاصيل الدراسة

أثناء إجراء الدراسة، جندت جروبر وزملاؤها أكثر من 4000 شخص ليس لديهم مشاكل معرفية، وكان متوسط عمر المشاركين 71، وخضع المشاركون لاختبار تم فيه عرض صور لجسم معين وإعطائهم فكرة عن الفئة التي ينتمي إليها العنب، مثل صورة العنب مع دليل على الفاكهة كفئة.

ومن ثم طُلب من أولئك الذين شاركوا في الدراسة تذكر العنصر، وإذا لم يتمكنوا من تذكر العنصر، فقد طُلب منهم تسمية الفئة، ففي كبار السن الذين لا يعانون من الخرف، قد تساعد مثل هذه التقنية في مشاكل استرجاع الذاكرة المعتدلة، ومع ذلك، فإن مثل هذه التقنية لن تكون مفيدة لأولئك الذين يعانون من الخرف.

وبناءً على كيفية تسجيلهم في الاختبار، تم وضع المشاركين في خمس مجموعات من 0 إلى 4. كانت المجموعات الثلاث الأولى مخصصة للأشخاص الذين واجهوا صعوبة في تذكر عنصر ما في البداية ولكن يمكنهم تذكر ما إذا كانوا قد أعطوا أدلة.

وواجه الأعضاء في المجموعتين الثالثة والرابعة صعوبة في تذكر العناصر حتى مع وجود أدلة، وكان لدى حوالي 30 في المائة من الأشخاص في المجموعة صفر دليل على وجود لوحة بيتا أميلويد في فحوصات الدماغ، وهي علامة حيوية لمرض الزهايمر.

في حين أن 31 في المائة آخرون من الناس لديهم لوحة بيتا أميلويد في المجموعة الأولى، و 35 في المائة في المجموعة الثانية، و 40 في المائة في المجموعة الثالثة، و 44 في المائة في المجموعة الرابعة.

ويسمح هذا النظام بالتمييز بين ما يلي: صعوبة استعادة الناس للذكريات عندما لا يزالون قادرين على إنشاء وتخزين الذكريات في أدمغتهم، والتي تحدث في المراحل المبكرة جدًا قبل تشخيص الخرف ؛ ومشاكل تخزين الذاكرة التي تحدث لاحقًا في هذه المرحلة السابقة عندما لم يعد بإمكان الناس تخزين الذكريات في أدمغتهم.

أهمية البحث

قال الدكتور سكوت كايزر، طبيب الشيخوخة ومدير الصحة الإدراكية للشيخوخة لمعهد علم الأعصاب في المحيط الهادئ في مركز بروفيدنس سانت جون الصحي في سانتا مونيكا، كاليفورنيا، إن نتائج الدراسة مهمة، وتابع: " إنه لأمر مدهش الطريقة التي ربطوا بها هذا الاختبار باحتمال إصابة شخص ما بالخرف".

وأخبر كايزر Healthline أنه بالنسبة للأشخاص الموجودين في الولايات السابقة، يمكن أن تساعد درجات الاختبار في التنبؤ بظهور الخرف لمدة 5 إلى 8 سنوات، وبالنسبة للأشخاص في المراحل الأكثر تقدمًا، يمكن أن تظهر علامات مثل هذه قبل التشخيص من 1 إلى 3 سنوات.

وأضاف: "هذا أمر لا يصدق حقًا أن تكون قادرًا على استخدام هذا الاختبار لتتمكن من رؤية ما يحدث مع الأشخاص من حيث صعوبة الاسترداد قبل أن يتم تشخيصهم بالفعل".

عامل التعليم

لاحظ مؤلفو الدراسة أن هناك بعض القيود على الدراسة، أحدها أن المسجلين لديهم مستوى أعلى من التعليم، مما يعني أن النتائج قد لا تنطبق على عامة السكان، في حين أن مستويات التعليم المنخفضة هي عامل خطر محتمل لمرض الزهايمر.

وفي الواقع، يرتبط مستوى التعليم بالتأكيد بخطر الإصابة بالخرف ونتائج الخرف، وعندما نفكر في الخرف من منظور الصحة العامة، فإن أحد أهم الأشياء التي يمكننا القيام بها لتقليل العبء السكاني المستقبلي للخرف هو زيادة مستويات التعليم قدر الإمكان في جميع المجالات.

في حين أن اختبار الذاكرة وطرق التدريج المستخدمة في الدراسة قد يتم استخدامها في الوقت الحالي فقط في سياق البحث أو التسجيل في التجارب السريرية، قال كايزر إن هناك خيارات أخرى للأشخاص لتحديد وظيفتهم الإدراكية.

وأضاف أن هناك الكثير من الأدوات الأخرى والعديد من التطبيقات التي يمكن إدارتها ذاتيًا، وبعضها يمكنك القيام به عبر التطبيقات، والبعض الآخر لا يتطلب أكثر من قلم رصاص وورقة، ويمكن القيام بذلك في مجموعة متنوعة من الإعدادات.

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