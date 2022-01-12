إنشلادا الدجاج بالكريمة من المكسيك

ضعي الدجاج على ورقة كبيرة من ورق القصدير وتبليه بملعقة صغيرة ملح ونصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار ونصف ملعقة صغيرة كمون. احكمي ورق الألمنيوم حول الدجاج وضعي الكيس على صينية خبز مطوية

ضعي الدجاج على ورقة كبيرة من ورق القصدير وتبليه بملعقة صغيرة ملح ونصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار ونصف ملعقة صغيرة كمون. احكمي ورق الألمنيوم حول الدجاج وضعي الكيس على صينية خبز مطوية .

ضعي الدجاج على ورقة كبيرة من ورق القصدير وتبليه بملعقة صغيرة ملح ونصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار ونصف ملعقة صغيرة كمون. احكمي ورق الألمنيوم حول الدجاج وضعي الكيس على صينية خبز مطوية .

ضعي الدجاج على ورقة كبيرة من ورق القصدير وتبليه بملعقة صغيرة ملح ونصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار ونصف ملعقة صغيرة كمون. احكمي ورق الألمنيوم حول الدجاج وضعي الكيس على صينية خبز مطوية .

ضعي الدجاج على ورقة كبيرة من ورق القصدير وتبليه بملعقة صغيرة ملح ونصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار ونصف ملعقة صغيرة كمون. احكمي ورق الألمنيوم حول الدجاج وضعي الكيس على صينية خبز مطوية .

اخبزيها في الفرن المسخن مسبقًا حتى تصبح طرية ولم يعد لونها ورديًا في المنتصف ، حوالي 50 دقيقة. يجب أن يقرأ مقياس الحرارة الفوري الذي يتم إدخاله في المركز ما لا يقل عن 165 درجة فهرنهايت (74 درجة مئوية). يقطع الدجاج المطبوخ ويوضع جانبا. ارفعي درجة حرارة الفرن إلى 375 درجة فهرنهايت (190 درجة مئوية)

اخبزيها في الفرن المسخن مسبقًا حتى تصبح طرية ولم يعد لونها ورديًا في المنتصف ، حوالي 50 دقيقة. يجب أن يقرأ مقياس الحرارة الفوري الذي يتم إدخاله في المركز ما لا يقل عن 165 درجة فهرنهايت (74 درجة مئوية). يقطع الدجاج المطبوخ ويوضع جانبا. ارفعي درجة حرارة الفرن إلى 375 درجة فهرنهايت (190 درجة مئوية) .

اخبزيها في الفرن المسخن مسبقًا حتى تصبح طرية ولم يعد لونها ورديًا في المنتصف ، حوالي 50 دقيقة. يجب أن يقرأ مقياس الحرارة الفوري الذي يتم إدخاله في المركز ما لا يقل عن 165 درجة فهرنهايت (74 درجة مئوية). يقطع الدجاج المطبوخ ويوضع جانبا. ارفعي درجة حرارة الفرن إلى 375 درجة فهرنهايت (190 درجة مئوية) .

اخبزيها في الفرن المسخن مسبقًا حتى تصبح طرية ولم يعد لونها ورديًا في المنتصف ، حوالي 50 دقيقة. يجب أن يقرأ مقياس الحرارة الفوري الذي يتم إدخاله في المركز ما لا يقل عن 165 درجة فهرنهايت (74 درجة مئوية). يقطع الدجاج المطبوخ ويوضع جانبا. ارفعي درجة حرارة الفرن إلى 375 درجة فهرنهايت (190 درجة مئوية) .

اخبزيها في الفرن المسخن مسبقًا حتى تصبح طرية ولم يعد لونها ورديًا في المنتصف ، حوالي 50 دقيقة. يجب أن يقرأ مقياس الحرارة الفوري الذي يتم إدخاله في المركز ما لا يقل عن 165 درجة فهرنهايت (74 درجة مئوية). يقطع الدجاج المطبوخ ويوضع جانبا. ارفعي درجة حرارة الفرن إلى 375 درجة فهرنهايت (190 درجة مئوية) .

أثناء طهي الدجاج ، قومي بإعداد التورتيلا. وزعي جانبي كل تورتيلا بقليل من الزبدة. سخني مقلاة على نار متوسطة. نحمص كل تورتيلا لمدة 10 ثوانٍ على كل جانب، واتركها جانبًا

أثناء طهي الدجاج ، قومي بإعداد التورتيلا. وزعي جانبي كل تورتيلا بقليل من الزبدة. سخني مقلاة على نار متوسطة. نحمص كل تورتيلا لمدة 10 ثوانٍ على كل جانب، واتركها جانبًا .

أثناء طهي الدجاج ، قومي بإعداد التورتيلا. وزعي جانبي كل تورتيلا بقليل من الزبدة. سخني مقلاة على نار متوسطة. نحمص كل تورتيلا لمدة 10 ثوانٍ على كل جانب، واتركها جانبًا .

أثناء طهي الدجاج ، قومي بإعداد التورتيلا. وزعي جانبي كل تورتيلا بقليل من الزبدة. سخني مقلاة على نار متوسطة. نحمص كل تورتيلا لمدة 10 ثوانٍ على كل جانب، واتركها جانبًا .

أثناء طهي الدجاج ، قومي بإعداد التورتيلا. وزعي جانبي كل تورتيلا بقليل من الزبدة. سخني مقلاة على نار متوسطة. نحمص كل تورتيلا لمدة 10 ثوانٍ على كل جانب، واتركها جانبًا .

سخني الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة إلى عالية. يُضاف البصل وفلفل البوبلانو والفلفل ويُطهى مع التحريك كثيرًا لمدة دقيقتين تقريبًا. يُضاف الملح المتبقي ، ومسحوق الفلفل الحار ، والكمون ويُطهى مع التحريك المتكرر ، حتى تنضج الخضار جدًا ، حوالي 5 دقائق. اخفضي الحرارة إلى متوسطة منخفضة وقلّبي مع الطماطم والجبن الكريمي. يُطهى مع التحريك باستمرار حتى يذوب الجبن. يُرفع عن النار ويُضاف إليه القشدة الحامضة و 2 كوب من مزيج جبن شيدر مونتيري جاك

سخني الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة إلى عالية. يُضاف البصل وفلفل البوبلانو والفلفل ويُطهى مع التحريك كثيرًا لمدة دقيقتين تقريبًا. يُضاف الملح المتبقي ، ومسحوق الفلفل الحار ، والكمون ويُطهى مع التحريك المتكرر ، حتى تنضج الخضار جدًا ، حوالي 5 دقائق. اخفضي الحرارة إلى متوسطة منخفضة وقلّبي مع الطماطم والجبن الكريمي. يُطهى مع التحريك باستمرار حتى يذوب الجبن. يُرفع عن النار ويُضاف إليه القشدة الحامضة و 2 كوب من مزيج جبن شيدر مونتيري جاك .

سخني الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة إلى عالية. يُضاف البصل وفلفل البوبلانو والفلفل ويُطهى مع التحريك كثيرًا لمدة دقيقتين تقريبًا. يُضاف الملح المتبقي ، ومسحوق الفلفل الحار ، والكمون ويُطهى مع التحريك المتكرر ، حتى تنضج الخضار جدًا ، حوالي 5 دقائق. اخفضي الحرارة إلى متوسطة منخفضة وقلّبي مع الطماطم والجبن الكريمي. يُطهى مع التحريك باستمرار حتى يذوب الجبن. يُرفع عن النار ويُضاف إليه القشدة الحامضة و 2 كوب من مزيج جبن شيدر مونتيري جاك .

سخني الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة إلى عالية. يُضاف البصل وفلفل البوبلانو والفلفل ويُطهى مع التحريك كثيرًا لمدة دقيقتين تقريبًا. يُضاف الملح المتبقي ، ومسحوق الفلفل الحار ، والكمون ويُطهى مع التحريك المتكرر ، حتى تنضج الخضار جدًا ، حوالي 5 دقائق. اخفضي الحرارة إلى متوسطة منخفضة وقلّبي مع الطماطم والجبن الكريمي. يُطهى مع التحريك باستمرار حتى يذوب الجبن. يُرفع عن النار ويُضاف إليه القشدة الحامضة و 2 كوب من مزيج جبن شيدر مونتيري جاك .

سخني الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة إلى عالية. يُضاف البصل وفلفل البوبلانو والفلفل ويُطهى مع التحريك كثيرًا لمدة دقيقتين تقريبًا. يُضاف الملح المتبقي ، ومسحوق الفلفل الحار ، والكمون ويُطهى مع التحريك المتكرر ، حتى تنضج الخضار جدًا ، حوالي 5 دقائق. اخفضي الحرارة إلى متوسطة منخفضة وقلّبي مع الطماطم والجبن الكريمي. يُطهى مع التحريك باستمرار حتى يذوب الجبن. يُرفع عن النار ويُضاف إليه القشدة الحامضة و 2 كوب من مزيج جبن شيدر مونتيري جاك .

وزعي حوالي 1 ملعقة كبيرة من الفاصوليا المقلية ، في حالة استخدامها ، في وسط التورتيلا. أضيفي حوالي 1/4 كوب من حشوة الدجاج ولفها للختم. كرري العملية مع باقي الحبوب والحشوة. نصب ربع كوب من الصلصة في قاع طبق خبز 9 x13 بوصة. رتبي الانتشلادا في طبقة واحدة فوق