إنشلادا الدجاج بالكريمة من المكسيك هذا الطبق الدسم ، والغني بالجبن، مليء بالنكهة في كل قضمة. الدجاج طري ورطب والتورتيلا طرية. صلصة الانشلادا منعشة ولاذعة وتكمل الحشوة الغنية بالكريمة بشكل جيد. هذا أيضًا رائع للترفيه لأنه يمكن تجميعه بالكامل مسبقًا أو حتى تجميده وطهيه لاحقًا. تقدم مع إضافات مثل الصلصة والقشدة الحامضة والأفوكادو والكزبرة والهالبينو.
إنشلادا الدجاج بالكريمة من المكسيك
المكونات:
1 رطل من صدور الدجاج منزوعة الجلد والعظام
2 ملاعق صغيرة ملح، مقسم
2 ملاعق صغيرة من مسحوق الفلفل الحار، مقسمة
1 ملعقة صغيرة كمون مطحون، مقسم
12 تورتيلا طحين (6 إنش)
2 ملاعق كبيرة زبدة
1 ملعقة طعام زيت زيتون
1 بصلة صغيرة مفرومة ناعماً
1 حبة فلفل بوبلانو متوسطة، منزوعة البذور ومفرومة
1 حبة فليفلة صفراء صغيرة مفرومة ناعماً
1 علبة واحدة (10 أونصات) من الطماطم المقطعة والفلفل الأخضر
(8 أونصات) علبة جبنة كريمية
4 أونصات كريمة حامضة
4 أكواب من مزيج جبنة شيدر مونتيري جاك المبروشة ، مقسمة
1 كوب فول مقلي
1 علبة (15 أونصة) صلصة انشلادا حمراء
الطريقة:
- سخني الفرن إلى 325 درجة فهرنهايت (165 درجة مئوية).
- ضعي الدجاج على ورقة كبيرة من ورق القصدير وتبليه بملعقة صغيرة ملح ونصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار ونصف ملعقة صغيرة كمون. احكمي ورق الألمنيوم حول الدجاج وضعي الكيس على صينية خبز مطوية.
- اخبزيها في الفرن المسخن مسبقًا حتى تصبح طرية ولم يعد لونها ورديًا في المنتصف ، حوالي 50 دقيقة. يجب أن يقرأ مقياس الحرارة الفوري الذي يتم إدخاله في المركز ما لا يقل عن 165 درجة فهرنهايت (74 درجة مئوية). يقطع الدجاج المطبوخ ويوضع جانبا. ارفعي درجة حرارة الفرن إلى 375 درجة فهرنهايت (190 درجة مئوية).
- أثناء طهي الدجاج ، قومي بإعداد التورتيلا. وزعي جانبي كل تورتيلا بقليل من الزبدة. سخني مقلاة على نار متوسطة. نحمص كل تورتيلا لمدة 10 ثوانٍ على كل جانب، واتركها جانبًا.
- سخني الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة إلى عالية. يُضاف البصل وفلفل البوبلانو والفلفل ويُطهى مع التحريك كثيرًا لمدة دقيقتين تقريبًا. يُضاف الملح المتبقي ، ومسحوق الفلفل الحار ، والكمون ويُطهى مع التحريك المتكرر ، حتى تنضج الخضار جدًا ، حوالي 5 دقائق. اخفضي الحرارة إلى متوسطة منخفضة وقلّبي مع الطماطم والجبن الكريمي. يُطهى مع التحريك باستمرار حتى يذوب الجبن. يُرفع عن النار ويُضاف إليه القشدة الحامضة و 2 كوب من مزيج جبن شيدر مونتيري جاك.
- وزعي حوالي 1 ملعقة كبيرة من الفاصوليا المقلية ، في حالة استخدامها ، في وسط التورتيلا. أضيفي حوالي 1/4 كوب من حشوة الدجاج ولفها للختم. كرري العملية مع باقي الحبوب والحشوة. نصب ربع كوب من الصلصة في قاع طبق خبز 9x13 بوصة. رتبي الانتشلادا في طبقة واحدة فوق الصلصة. يُسكب المتبقي من صلصة الانتشلادا على الوجه ويُوزّع حتى يتغطى بالتساوي. يرش الجبن المتبقي.
- تُخبز في الفرن المُسخن مسبقًا حتى تصبح ذهبية اللون ، حوالي 30 دقيقة. اتركه لمدة 10 دقائق قبل التقديم مع الطبقة المرغوبة.
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