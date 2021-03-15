إيجابيات وسلبيات عملية ربط المبايض

تعد عملية ربط المبايض أحد أشكال تعقيم الأنثى بهدف منع الحمل، حيث يقوم الطبيب الجراح بهذه العملية كإجراء مستقل أو أثناء الولادة القيصرية، وخلالها يقوم بقص قناتي فالوب وربطها وتثبيتها، أو إغلاقها، أو إزالتها لمنع الحمل بشكل دائم.

وفي حالة كانت هذه العملية مستقلة، سيقوم الطبيب بعمل شقوق صغيرة في أسفل البطن للوصول إلى قناتي فالوب.

ويكون مبدأ منع الحمل في هذا الإجراء من خلال منع انتقال البويضة من المبيض إلى الرحم عن طريق قناة فالوب، وبالتالي عدم وصول البويضة إلى الرحم ليتم تخصيبها بواسطة حيوان منوي، وحينها لا يمكن أن يحدث الحمل.

إيجابيات عملية ربط المبايض

1. عملية ربط المبايض دائمة المفعول

يعتبر تأثير العملية دائم المفعول إضافة مميزة إذا كانت المرأة لا ترغب في إنجاب المزيد من الأطفال.

2. عملية ربط المبايض لا تؤثر على الهرمونات

لن تتغير فترات الدورة الشهرية و لن تؤدي العملية إلى انقطاعها، ولا تسبب أي من الاثار الجانبية التي قد تحدثها حبوب منع الحمل، مثل: تقلبات المزاج، أو زيادة الوزن، أو الصداع.

أو تلك الاثار الجانبية التي يسببها اللولب في بعض الأحيان، مثل: التشنجات، أو دورة شهرية أكثر غزارة.

3. عملية ربط المبايض قد يقلل من فرص الإصابة بسرطان المبيض

أظهرت الأبحاث أن عملية ربط المبايض يمكن أن تقلل بشكل كبير من احتمالية إصابة المرأة بسرطان المبيض، بالرغم من عدم معرفة العلماء الدقيقة من الية حدوث هذا التأثير.

سلبيات عملية ربط المبايض

من سلبيات عملية ربط المبايض إلحاق الضرر بالأمعاء أو المثانة أو الأوعية الدموية.

من سلبيات عملية ربط المبايض ردة فعل الجسم التحسسي من التخدير.

الإصابة بالعدوى أو التئام الجروح بشكل غير صحيح.

من سلبيات عملية ربط المبايض آلام في الحوض أو البطن بشكل مستمر.

من سلبيات عملية ربط المبايض فشل العملية، مما قد يؤدي إلى حمل غير مرغوب فيه مستقبلًا.

نصائح بعد عملية ربط المبايض

لا تحملي أشياء ثقيلة خلال الأسبوع الأول من إجراء العملية.

خذي قسط كافي من الراحة، ولحسن الحظ غالبًا ما يلتئم الجرح بعد مرور الأسبوع الأول من العملية.

تجنبي ممارسة الجنس قبل استشارة الطبيب والسماح لك بذلك.

يجب عدم الاستحمام قبل استشارة الطبيب؛ لتفادي أي مضاعفات.

استعيدي ممارسة نشاطتك اليومية بشكل تدريجي خلال الأيام الأولى.

حافظي على نظافة منطقة العملية وبقائها جافة.

اتبعي التعليمات التي أخبرك بها الطبيب حول تنظيف وتعقيم الجرح بحذافيرها.

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