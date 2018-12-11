ماذا يقول برجك لك اليوم الأربعاء 12 كانون الأول/ ديسمبر 2018؟

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 12 كانون الأول/ ديسمبر 2018(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأربعاء 12 كانون الأول/ ديسمبر 2018؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 12 كانون الأول/ ديسمبر2018:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، تستعيد كامل رشاقتك وحماستك تكون حاسمًا للأمور ومقدامًا وواضحًا في كامل تحركاتك. تعرف ماذا تريد ولا يثني عزيمتك شيء. حافظ على استقرارك المالي.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، تريث حتى تتوضح لك الأمور في هذه الأيام.. لا تبالغ في مصروفك.. رتب وضعك المالي.. لا تجازف بأموالك.. (لو قدامك مشروع اليومين دول شارك بمجهودك أحسن من فلوسك).

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، تكلم بأسلوب رزين و مقنع.. تكثر الأسئله وتضطر لتقديم شرح. لا تنفعل وستملك أفكارًا مهمة، فاعرف كيف تطرحها على الآخرين.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، تشعر بالقلق حول مسألة شخصية، لا تتسرع في إلقاء اللوم على أحد بالذات أحبائك. تتابع أيضا موضوع عائليًا أو تهتم لأمر رحله أو توظيف مالي.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، حاول تقريب وجهات النظر. استرجاع موقعك. تطمئن خواطرك وتنتهي أزمه أو تفرح لحدث طارئ.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، حاول تقريب وجهات النظر. استرجاع موقعك. تطمئن خواطرك وتنتهي أزمه أو تفرح لحدث طارئ.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، تقسو عليك الظروف وتخاف من مؤامرة تحاك ضدك، حاذر من اعتماد أسلوب عدائي لمواجهة الموقف، تجاهل كل ما لا يعجبك لكن دون إثارة المشاكل.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، استشر أهل الاختصاص، أنت بحاجة للمساعدة فلا تتردد بطلب المساعدة ولا تهمل المعاملات الملحة. لا تنفرد برأيك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، هناك قضايا مهمة. أجمل أيام الشهر وأوفرها حظًا. كن جريئًا. تقدم على رحلة أو تعيد النظر في العودة إلى مقاعد الدراسة فترة إيجابية جدًا.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، تعيش تجربة مهمة يتقرر بعدها مصير مسألة ما، كن متيقظًا لكل شيء ولا تترك الطيش أو السهو يتسببان في أخطاء لا تغتفر. تلقى على عاتقك مسؤولية صعبة جدًا.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، أنت بحاجة إلى تعزيز الروابط والعلاقات على جميع أنواعها تفرح بدعم وتكاتف مع قضيتك.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، تبتعد عن الأضواء وتكتفي بالروتين ولا تجازف بأي جديد كي لا تبوء محاولاتك بالفشل. فترة محبطة ومحزنة للبعض فقط فكر وخطط ورتب لما هو قادم.

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