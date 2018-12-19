ماذا يقول برجك لك اليوم الخميس 20 كانون الأول/ ديسمبر 2018؟

توقعات الأبراج اليوم الخميس 20 كانون الأول/ ديسمبر 2018(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الخميس 20 كانون الأول/ ديسمبر 2018؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الخميس 20 كانون الأول/ ديسمبر2018:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، اذا وجدت شكوك أو ظنون غير مؤكدة في حياتك، فهذا هو الوقت المناسب أن تطمئن نفسك وتتخلص منها مما يوفر لك بنية وإطار عمل أكثر استقرارًا. في الغالب، لن تتصادم بالكثير من العوائق في الوقت الحالي، وسوف يظهر الآخرين احترامهم وتقديرهم لأرائك.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، لأول مرة خانتك الأنماط السلوكية الاعتيادية الخاصة بك ووضعتك في مواقف حرجة. استراتيجية الحلول التي تنتهجها في المعتاد لا تحسن من الأمور، مهما حاولت مرارًا وتكرارًا. كنوع من التغيير، حاول التخلي عن تلك الأنماط الاعتيادية واتخذ منهجًا جديدًا! القيام بتغيير حاسم سيكون المخرج للمواقف والمشاكل المستعصية.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، وجه طاقاتك بالدرجة الأولى باتجاه تطوير مواردك الداخلية، حتى تتجنب قدر الإمكان نوبات الغضب وتبادل الألفاظ العدوانية والبذيئة وأيضًا أي مواجهات قد تتطور إلى استخدام العنف البدني، لأن هذا السلوك لن يرجع عليك بأي منفعة.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، على الرغم من أن كل شيء كان يسير بسلاسة من قبل، يقف شيء أو شخص ما في طريقك الآن. حدد مقدار القوة التي تحتاجها للتغلب على هذه العقبات أو ما إذا كان من الأفضل تجاهلها ببساطة. الآن يجب أن تستخدم قوتك بحكمة؛ لا تسمح لنفسك بأن تتعطل أو تتحول بسبب موضوعات صغيرة.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، طريقك يزداد صعوبة أكثر مما تصورت في بادئ الأمر، وربما هناك شخص يحاول إثنائك عن خطتك أو حتى إحباطك. لا تيأس – انظر إلى الأمر كأنه عقبة واختبر إرادتك. دافع عن خططك وامض إلى الأمام، أو حاول تكييف أفكارك بحيث تتماشى مع الظروف الحالية.

توقعات الأبراج لعام 2019

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، اليوم لا تبدو قادرًا على إنجاز أي شيء، ولكن لا تدع ذلك يرجعك كثيرًا للخلف. إذا استمريت في العمل بثبات، سوف تكتشف النجاح مرة أخرى. الوضع مشابه في حياتك الخاصة، مع شريك حياتك وأيضًا مع الأصدقاء. ابحث عن الحلول للتناقضات وسوء التفاهم من خلال التواصل الهادف.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، مهاراتك التنظيمية مطلوبة في العمل اليوم، ويمكنك جمع أفكار زملائك وبالتالي تتفوق. قد يكون لذلك تأثيرًا إيجابيًا على ثقتك بذاتك، كما سوف يلاحظ الأصدقاء أيضًا النزعة المتناغمة فيك حيث أنك قادر على جمع الشخصيات المختلفة معًا.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، سوف تحصل على السكينة والصفاء الذهني اللذان طالما بحثت عنهما. من خلال تلك القوة الداخلية، فأنك تنبع منك الثقة والنزاهة. سوف يطلب منك أصدقائك المقربين أو زملائك بالعمل المساعدة والعون، فلا تتأخر عن تقديم المساعدة قدر الإمكان، دون الانشغال عن سعيك لتحقيق أهدافك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، استفد إلى أقصى درجة من جميع الفرص لتُدْخِل روحًا جديدة إلى أفكارك وخططك. الحديث مع الأصدقاء أو الزملاء وتغيير نظرتك الخارجية للأمور قد يكون مفيدًا. كن منفتحًا للتجارب والأفكار الجديدة التي تُقَدم لك، ولكن لا تنقاد بعيدًا عن مسارك الأصلي. يجب أن تظل صادقًا مع ذاتك.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، كل شيء سهل في الوقت الحالي وأنت تستمتع حقًا بالأمور التي تقوم بها. سوف تترك أيضًا ورائك أثر من الجاذبية الإيجابية. لا تتعجب عندما يقترب منك من هم حولك ويبوحون لك بأفكارهم.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، روح الفريق التي تتمتع بها واضحة اليوم لأنك تضع الاحتياجات أولاً، وهذا ما يلاحظه زملاؤك. إذا استمريت هكذا، فسوف يعتبرونك القوة الدافعة. اعتن بأسرتك أيضًا، فالآن وقت مناسب لحل النزاعات، وسوف يسهل عليك البدء في ذلك أيضًا.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، سوف يتعرض عملك للاختبار اليوم، ولكن لا داعي للتوتر إذا كنت قادرًا على إظهار المعرفة السليمة. ستُختبر أيضًا في حياتك الخاصة، وفي هذه الحالة، يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك. لا تفقد تركيزك على الهدف الحقيقي، حتى مع وجوب اتخاذ قرارات صعبة.

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