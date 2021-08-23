اتبعي هذه النصائح من أجل حياة نفسية سليمة‎‎

قام بروفيسور مارتن سيليجمان وهو مؤسس علم النفس الإيجابي بعدة أبحاث ليُبرهن على أن هذا النوع من العلاج النفسي يمكنه إحداث فرق كبير للغاية في حياة الأشخاص ويجعلهم يستمتعون بحياتهم ويشعرون بالسعادة العارمة.

لذلك نستعرض في المقال التالي تقنيات نفسية فعالة من شأنها جعل حياتك أكثر سعادة ومنها:

قاعدة المرآه:

تدور قاعدة المرآة على أن كل شخص تقابله في حياتك هو مجرد مرآه تعكس صورتك وصفاتك الشخصية حتى النقاط والجوانب الضعيفة التي لا تحبها وهذا الأمر يجعلك تتعرف على نفسك وشخصيتك بشكل افضل، فكل الصفات التي تكرهها أو تحبها فيمن حولك هي غالباً صفاتك الشخصية لذلك تقنية أو قاعدة المرآة وسيلتك نحو الأفضل.

قوة الإختيار:

هناك أشياء لا سيطرة لك في إختيارها مثل اسمك تكوينك أو جيناتك أو البيئة المحيطة بك ولكن كيفية ترتيب حياتك ومعاملة الأشخاص المحيطة بك هو أمر راجع لك واختيارك فعلى سبيل المثال إذا كان هناك شخص في دائرتك الإجتماعية وتجدين نفسك لا تفعلي شئ سوى حل مشاكله بطريقة تُشكل عبئاً عليك فهذا اختيارك لأنك ببساطة يمكنك أن تقررين متى يجب عليك الإنسحاب من كل أمر يستنزف قدراتك فلا يوجد شئ يدفعك لفعل أمور ثقيلة على كاهلك أو لا ترغبين بها.

قوة الاستفادة من الأخطاء:

لا أحد كامل جميعنا نصيب ونخطئ لذلك يجب ان تفهمي أن لكل شخص افعال ومعتقدات خاطئة وأخرى صحيحة والأخطاء لا تعتبر نهاية العالم ف الأخطاء نتعلم منها ونستمد منها قوة الاستمرار.

التأقلم:

توقفي عن الشكوى من العمل أو العائلة ونمط الحياة توقفي عن الشكوى بشكل عام من أي شئ أو شخص داخل حياتك، فقط تمسكي بفكرة انك تستحقين الأفضل وواصلي جهودك في تحقيق ما تتمنيه فهذه الفكرة ستجعل التغييرات في حياتك تبدأ بالحدوث.

قوة الحاضر:

استمتعي بالحاضر ولا تفكري ابداً في الماضي لأنه ذهب ولا يمكن تغييره ولا تقلقي ايضاً بشأن المستقبل لأنه لم يأت بعد ولكن الطريقة الصحيحة هي التمتع بالصحة والحياة وعلاقتنا بالمحيطين.

طرق لمنع نفسك من تصفح وسائل التواصل الاجتماعي طوال اليوم

ماذا يكشف طول أصابع يدك عن شخصيتك؟