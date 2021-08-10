طرق لمنع نفسك من تصفح وسائل التواصل الاجتماعي طوال اليوم

دفعنا الشعور بالملل في الوقت الحالي إلى الارتماء في أحضان منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة (سواء الفيديو أو الصوتية)، تلك التي شهدت ازدهارًا ونموًا بالغًا في العامين الماضيين اللذين يعتبران عمر مولد ونشأة أكثر الفيروسات القاتلة التي ضربت عالمنا البشري الحالي، فيروس كورونا.

أصبح معظمنا بسبب الوباء، عالقون في المنزل طوال النهار والليل، غير قادرين على الاختلاط نشعر بالملل بسبب الانغماس في روتين ثابت.

في مثل هذه الأوقات، يكون الشيء الوحيد الذي يتبادر إلى أذهاننا هو الاستعانة بهواتفنا التي تنقلنا بضغطة ذر الى عالم افتراضي مليء بالحركة والاجتماعات وغير ذلك.

لكن، دراسات عديدة أجرتها مركز أبحاث معروفة، دقت ناقوس الخطر حول ما يمكن أن يتولد من خلال الجلوس ساعات طويلة الى وسائل التواصل الاجتماعي، من مشاعر سلبية واحباطات.

وبحسب خبراء، يمكن أن يجعلك مواصلة التطلع الى السوشيال ميديا لتشعر وكأنك متخلف إلى حد ما عن الآخرين. الى جانب احاطة مشاعر التوتر والغيرة وعدم الكفاءة بك.

لذلك اليك بعض الطرق السهلة التي يمكنك من خلالها منع نفسك من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي خلال يومك.



- أقض وقت فراغك في هواية تحبها

هناك العديد من الأشياء المثيرة للاهتمام غير تصفح منصات التواصل مثل فيسبوك وتويتر وانستغرام، التي يمكنك القيام بها في وقت فراغك، مثل الانخراط في هوايتك وبذل جهد واعٍ مع الابتعاد عن هاتفك.

- استعن بتطبيقات تعالج ادمان السوشيال ميديا

هناك العديد من التطبيقات التي يمكنها أن تعينك في التحكم بوقتك على منصات التواصل الاجتماعي، من خلالها تستطيع تعيين مقدار معين من الوقت يمكنك من خلاله استخدام الوسائط الاجتماعية، وعند تجاوز ذلك الوقت، ترسل لك التطبيقات إشعارًا بعدم استخدام الوسائط الاجتماعية أكثر من ذلك.

- إيقاف تشغيل الإشعارات

عندما تعمل ويصدر هاتفك رنينًا لإعلامك بأن شخصًا ما قد نشر مؤخرًا صورة جديدة في ملفه الشخصي، فإنك توقف عملك فورًا لرؤية منشوره وينتهي بك الأمر بالانغماس مرة أخرى بتصفح الموقع. لمنع حدوث ذلك، فإن أفضل طريقة هي إيقاف تشغيل إشعارات مواقع التواصل حتى لا تشتت انتباهك.

- اخفاء التطبيقات الاجتماعية

هناك طريقة أخرى فعالة وهي إخفاء أيقونات تطبيقات تلك المواقع في مجلد آخر تضيف فيه جميع أيقونات تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي بهذا المجلد حتى تخفيها عن ناظرك ولا تضطر في اللحظة التي تفتح فيها قفل هاتفك إلى رؤيتها تتصدر شاشتك الرئيسية.

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