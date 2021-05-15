اتيكيت شرب الشاي في الجلسات!

لا تزال فكرة دعوة النساء لبعضهن على كوب من الشاي ليتحدثن ويتعرفن على بعضهن مستمرة، وسواء كان احتساء هذا الكوب سيتم في البيت أو في الخارج، وفي كل الأحوال، يجب أن تتبعي قواعد الإتيكيت في تناوله حتى لا تظهري أمامهن بشكل غير لائق.

القاعدة الأولى:

لا تملئي الكوب بأكثر من الثلاثة أرباع وضعي مغلف الشاي، بعد ذلك ضعي السكر من خلال الملعقة المتواجدة في علبة السكر إذا كنتِ في منزل أو من خلال صب أكياس السكر إذا كنتِ خارج المنزل.

وبعد ذلك قلبي من خلال ملعقتك الخاصة وبعدها ارفعي مغلف الشاي، فليس من القواعد أن تتناولي الشاي، والمغلف داخله.

القاعدة الثانية:

إذا كنتِ جالسة وتشربين الشاي في فنجان تقليدي اكتفي برفع الفنجان من دون الصحن ولكن في حالة الوقوف يجب أن ترفعي الصحن مع الفنجان.

القاعدة الثالثة:

لا تغمسي شيئا في الشاي (كيك أو بسكويت) إلا وسط العائلة والأصدقاء لكن لا تقومي بهذا أمام أشخاص جدد.

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