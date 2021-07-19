احتفال مميز مع العائلة بمناسبة عيد الأضحى في فندق ميلينيوم بلايس برشاء هايتس‎‎

فرصة للاستفادة من ثلاثة عروض في عيد الأضحى تتضمن وجبة غداء مميزة من البوفيه المفتوح وأشهى أطباق الشواء بمقربة من المسبح. لأطفالنا الصغار حضرنا العديد من الأنشطة بما فيه خبز البتزا المميزة

يدعو فندق ميلينيوم بلايس برشاء هايتس ضيوفه للاحتفال بعيد الأضحى المبارك مع غداء خاص في مطعم إم وان، الوجهة المفضلة لقضاء امتع الأوقات.

تتوفر وليمة الغداء يومي 20 و 21يوليو، من الساعة 1 ظهراً إلى 4 عصراً، وتتضمن خيارات وأطباق تقليدية من جميع أنحاء العالم تقدم على طراز البوفيه. يمكن الاختيار من بين الباقات الثلاث والاستمتاع بمحطة الشواء بجانب المسبح مع حضور فريق من الطهاة الذين يتولون إعداد قطع اللحم والمأكولات البحرية، أو يمكن بدلاً من ذلك الاختيار من قائمة الطعام الحصرية حسب الطلب.

مقابل 89 درهماً إماراتياً للشخص الواحد، يمكن للعملاء الاستمتاع ببوفيه الغداء الذي يقدم مجموعة من الأطباق اللذيذة، بينما يستمتع الصغار بالعديد من الأنشطة الترفيهية التي تتضمن الرسم على الوجوه لف البالونات والدروس المليئة بالمرح برشاء هايتس لتحضير البيتزا. يمكن الارتقاء إلى مستوى جديد مع إضافة حفلة الشواء بجانب المسبح إلى العرض مقابل 119 درهماً إماراتياً فقط للشخص الواحد. يمكن للضيوف أيضاً اختيار تناول العشاء من قائمة الطعام الاختيارية والمعدة خصيصاً لعيد الأضحى والتي تشمل أطباق الشواء الشهية، بينما يستمتع الأطفال بأنشطتهم بجانب المسبح.

لا يقتصر الأمر على ذلك، حيث يقدم مطعم إم وان للأطفال دون سن السادسة أيضاً تجربة غداء مجانية، بينما يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة الاستفادة من خصم 50٪ على الباقات.

يمكن للضيوف اختيار تمديد احتفالاتهم من خلال الاستفادة من عرض Stay and Play الذي يقدمه فندق ميلينيوم بلايس برشاء هايتس. ويشمل عرض Stay and Play الذي يبدأ من 339 درهماً إماراتياً، تذكرتين مجاناً لدبي باركس آند ريزورتس، ووجبة إفطار مجانية، وخدمة الواي فاي، وخصم 25٪ على المأكولات والمشروبات، وعلى خدمات غسيل الملابس، للاستمتاع بإقامة مريحة.

يعد فندق ميلينيوم بلايس برشاء هايتس المكان المثالي في المدينة للاسترخاء والراحة، كما يقدم الوجبات الطازجة والشهية، ويضمن الأجواء الممتعة طوال اليوم.

التاريخ: 20 و 21 يوليو

الوقت: 1 ظهراً – 4 عصراً

المكان: مطعم إم وان، فندق ميلينيوم بلايس البرشاء هايتس

التفاصيل:

الخيار الأول: 89 درهماً إماراتياً للشخص الواحد، يشمل بوفيه الغداء من المأكولات العالمية وأنشطة الأطفال

الخيار الثاني: 119 درهماً إماراتياً للشخص الواحد، يشمل بوفيه الغداء من المأكولات العالمية، ومحطة الشواء بجانب المسبح وأنشطة الأطفال

الخيار الثالث: قائمة طعام اختيارية تتضمن أطباق شواء، ويمكن للأطفال الاستمتاع بالأنشطة المتاحة

العرض: Stay and Play

التفاصيل: تبدأ أسعار الغرف من 339 درهماً إماراتياً، وتشمل خصماً بنسبة 25٪ على المأكولات والمشروبات، وخدمات غسيل الملابس، ووجبة إفطار مجاناً، وخدمة واي فاي، وتذكرتين مجانيتين لدخول واحدة من الحدائق الأربعة في دبي باركس آند ريزورتس.

التاريخ: حتى 28 ديسمبر 2021

المكان: فندق ميلينيوم بلايس البرشاء هايتس

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