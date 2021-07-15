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"ميرال" تعلن افتتاح "دبل تري هيلتون أبوظبي رزيدينسز – جزيرة ياس" هذا العام على جزيرة ياس بتكلفة 200 مليون درهم إماراتي

شارفت أعماله الإنشائية على الانتهاء بنسبة 96% ويعزز خيارات الضيافة على جزيرة ياس



أعلنت شركة "ميرال"، المطور الرائد للوجهات في أبوظبي اليوم، أن افتتاح مشروع الشقق الفندقية "دبل تري هيلتون أبوظبي رزيدينسز – جزيرة ياس" سيكون خلال الربع الرابع من العام الجاري، حيث استُكملت أعماله الإنشائية بنسبة 96%. ويأتي هذا المشروع في إطار الشراكة الاستراتيجية بين "ميرال" و"هيلتون" لتقديم خيارات إقامة فندقية عالمية المستوى على جزيرة ياس بأبوظبي.

ويتكون "دبل تري هيلتون أبوظبي رزيدينسز – جزيرة ياس" من 156 وحدة سكنية بخدمات فندقية تتنوع بين خيارات الاستوديو والغرفة والغرفتين والثلاث غرف، والتي تم تجهيزها جميعًا بمطابخ ويتم حاليًا تثبيت قطع الأثاث في أماكنها. كما يضم المشروع مرافق خدمية وترفيهية من بينها صالة ألعاب رياضية ومسبح وغيرها من وسائل الراحة الخاصة بالضيوف. كما يجري العمل على إضاءة الواجهة التي تستكمل الشكل العام الخارجي.

وقال جورجيت سينغ، الرئيس التنفيذي للأصول في "ميرال": "تعد شراكتنا مع هيلتون جزءًا من استراتيجيتنا لتعزيز خيارات الضيافة على جزيرة ياس لكل من زوارنا المحليين والدوليين. ويأتي إعلاننا اليوم عن قرب الانتهاء من هذا المشروع ليؤكد على نجاح رؤية "ميرال" الهادفة إلى ترسيخ مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية رائدة للترفيه والاستجمام والأعمال. ونتطلع إلى الترحيب بضيوفنا في "دبل تري هيلتون أبوظبي رزيدينسز – جزيرة ياس" في وقت لاحق من هذا العام."

ويبلغ إجمالي استثمارات "ميرال" في هذا المشروع 200 مليون درهم إماراتي، وينتظر عند افتتاحه أن يلبي تطلعات زوار الأعمال والعائلات والمجموعات الأكبر حجمًا، حيث يقدم لهم المزيد من خيارات الضيافة المقترنة بميزة المساحات الأكبر وخدمات الغرف الفندقية.

ومن جهته قال، ماثيو مولان، المدير العام لمجموعة فنادق هيلتون في جزيرة ياس: "يعد افتتاحنا المرتقب لمشروع الشقق الفندقية "دبل تري هيلتون أبوظبي رزيدينسز – جزيرة ياس"علامة فارقة أخرى في مسيرة شراكتنا مع "ميرال". حيث تمتاز هذه الشقق الفندقية بالعديد من الخصائص التي تجعل منها خيارًا مثاليًا يلبي احتياجات مختلف شرائح الزوار، وفي مقدمتها الموقع الرائع الذي يوفر للضيوف سهولة الوصول إلى العديد من المنشآت والمرافق الترفيهية الموجودة على جزيرة ياس، وهذا ما يجعل منها أيضًا خيارًا ذكيًا للزوار المحليين والدوليين على حدٍ سواء."

وقد أثمر التعاون مع "ميرال" و"هيلتون" عن تقديم علامتين تجاريتين جديدتين إلى أبوظبي هذا العام؛ وهما "دبل تري باي هيلتون" و" كيوريو – كوليكشن باي هيلتون" التي من المقرر أن تتولى مهمة إدارة فندق "وارنر براذرز أبوظبي"، أول فندق في العالم يحمل اسم "وارنر براذرز". وفي إطار جهود الطرفين لتوسيع شراكتهما، تم اختيار "هيلتون" من طرف شركة "ميرال" لإدارة فندق "هيلتون أبوظبي جزيرة ياس" من فئة الخمس نجوم، والذي تم افتتاحه للضيوف في فبراير من هذا العام.

نبذة عن هيلتون

تُعد هيلتون (المدرجة في بورصة نيويورك: باسم "HLT") إحدى شركات الضيافة العالمية الرائدة التي تضم مجموعة من 18 علامة تجارية رفيعة المستوى تحتوي على ما يزيد على 6500 فندق ومنتجع، وما يزيد على مليون غرفة في 119 بلداً وإقليماً. تكرس هيلتون جهودها للوفاء بمهمتها في أن تكون الشركة الرائدة عالمياً في مجال الضيافة. استقبلت هيلتون أكثر من 3 مليارات نزيل على مدار تاريخها الممتد لأكثر من 100 عام، وقد تبوأت مكانة مرموقة ضمن قائمة "أفضل أماكن العمل في العالم" لعام 2020، وحازت على لقب الرائد العالمي في مجال الضيافة لعام 2020 على مؤشرات داو جونز للاستدامة. وفي عام 2020، طُرِح برنامج "هيلتون كلين ستاي" الذي أدخل معياراً معرِّفاً للقطاع على مستوى النظافة والتعقيم إلى جميع الفنادق حول العالم. يستطيع أكثر من 115 مليون عضو ممن يحجزون مباشرةً لدى هيلتون، من خلال برنامج ولاء النزلاء "هيلتون أونرز" الحائز على جوائز، ربح النقاط لاستبدالها بتجارب وإقامات فندقية لا تقدر بثمن.

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