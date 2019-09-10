احذري هذه المخاطر الخفية.. نشاطات تبدو آمنة لطفلك

يمنع الآباء أطفالهم من النشاطات التي تبدو خطيرة لحمايتهم من الخطر الواضح، ولكن الحقيقة أن هناك العديد من الأنشطة التي قد تبدو آمنة ظاهريًا على الرغم من خطورتها الخفية.

وفقًا لموقع "برايت سايد"، يؤدي السقوط عن الكراسي إلى إصابة طفل كل ساعة في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي يسلط الضوء على المخاطر الخفية التي يتعرض لها أطفالنا كل يوم دون أن ندرك خطورتها، والتي جلبنا لكِ أبرزها فيما يلي:

الرياضات الخطيرة

الرياضة تعزز الصحة وحتى الحياة الاجتماعية للأطفال، ولكن هناك بعض الرياضات العنيفة التي تشكل خطورة على صحة طفلك، مثل فنون القتال المختلطة والملاكمة والمصارعة وكرة القدم الأمريكية، حيث تتضمن صدمات متكررة لرأس الطفل وتعرضه لخطر الارتجاج وتلف الدماغ والجنف (انحراف العمود الفقري) وارتفاع ضغط الدم.

السماح لهم بالجلوس في وضع W

عند اللعب على الأرض قد يميل الأطفال إلى الجلوس وسيقانهم في وضع "W" لأنها مريحة، ولكن عليكِ منعهم من ذلك لأنه يؤثر على نمو مفاصل الساق وعظام الفخذ، ويضعف عضلات الجذع ويضغط على الظهر والرقبة والكتفين.

مشاهدة التلفزيون واللعب على الأجهزة الإلكترونية

مع تقدم التكنولوجيا، أصبح الأطفال يقضون المزيد من الوقت أمام الشاشات التي قد تبدو آمنة، إلا أن الأطباء يحذرون من أن تعرض طفلك للضوء الأزرق المنبعث من الشاشة، قد يؤدي لمعاناته من الصداع وآلام الرقبة والكتف وجفاف وتهيج العينين، فضلا عن الآثار النفسية مثل انخفاض مستوى التركيز وتدهور السلوك وعرقلة دورة النوم والاستيقاظ.

استخدام الزحليقة وطفلك في حضنك

يحاول معظم الآباء حماية أطفالهم باستخدام الزحليقة وأطفالهم في حضنهم، إلا أن هذا يعرض الطفل لخطر الإصابة بكسور في الساق، حيث يؤدي وزن الآباء الزائد إلى تزحلق الطفل بسرعة أعلى.

الوقوف على الكرسي

في الولايات المتحدة وحدها، يصاب طفل واحد من السقوط عن كرسي مرتفع كل ساعة، ولهذا ينصح الخبراء بتثبيت الأطفال في مقاعدهم المخصصة أثناء تناول الطعام، وعدم السماح لهم بالوقوف على الكرسي لأن هذا الأمر يعد أكثر الأسباب شيوعًا لإصابات الأطفال، وهو ما يعرض طفلك لخطر صدمات الرأس والارتجاج.

اللعب في التراب

على الرغم من إشارة بعض الدارسات إلى أن لعب الأطفال في التراب يعزز من مناعتهم، إلا أن اللعب في الأماكن المتسخة ضار للغاية للأطفال، إذ تحتوي التربة على مادة الرصاص الخطيرة للغاية على صحة طفلك، والتي تسبب تلفًا في الدماغ ومشاكل مدى الحياة.

ركوب الدراجة دون خوذة

ركوب الدراجة يعتبر من النشاطات الأساسية في حياة كل طفل، فهو يمنحهم شعورًا بالاستقلالية والحرية والمرح، ولكن في كثير من الأحيان يتجاهل الآباء ضرورة ارتداء أطفالهم للخوذة، على الرغم من كونها قاعدة السلامة الأولى، وهي خط الدفاع الأول ضد إصابات الدماغ والصدمات الشديدة الناجمة عن السقطات المتكررة التي يتعرض لها الطفل أثناء ركوب الدراجة.

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