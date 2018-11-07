4 أمور يجب مراعاتها عند اختيار النظارة الطبية

يجب أن يفحص الشخص نظره عندما يشعر بأنه يعاني من مشكلة في النظر

هل تعاني من قصر البصر أو طول البصر؟ هل ذهبت إلى الدكتور للتأكد من صحة نظرك؟ هل ترتدي نظارات طبية؟

النظارة الطبية يستخدمها الكثير من الأشخاص لتصحيح مدى الرؤية في إحدى أو كلا العينين، ويساعد وجودها على التخلّص من عدم وضوح الرؤية، نتيجة لقصر أو طول النظر.

ويشعر الشخص بأنّه يعاني من مشكلة في مدى رؤية الأشياء، عندما يبدأ ظهورها أمامه بشكل غير واضح، لذلك تنقسم معاناة الأشخاص إلى قسميْن وهي: قصر البصر، طول البصر.

وحتى يتمكن الشخص من اختيار نظارته الطبية يجب أن يراعي بعض من الأمور التالية:

1- فحص النظر:

يجب أن يفحص الشخص نظره، عندما يشعر بأنّه يعاني من مشكلة في النظر، من خلال التوجه إلى طبيب العيون، أو فاحص النظر المختصّ، حتى يقيم له نوع المشكلة التي يعاني منها، ويحدد الإجراءات التي سيتبعها لعلاجه، وتبدأ باستخدام النظارة الطبية، حتى الوصول إلى التدخل الجراحي في الحالات المرضية المتقدمة.

2- اختيار العدسات الطبية:

تكون خطوة اختيار العدسات الطبية الخاصة بالنظارة، ومقاساتها بناءً على درجة قصر أو طول النظر عند الشخص، وتتكون العدسات الطبية من عدة طبقات حماية، هدفها وقاية العين من الإشاعات التي تصيبها نتيجة للتعرّض لها من مصادرها المختلفة، وتوجد عدسات تمتص أشعة الشمس ، كما تعمل النظارات الشمسية على ذلك.

3- تصميم إطار النظارة:

يعتمد تصميم إطار النظارة على شكل وجه الشخص، وملامحه، فإذا كان الوجه مدوراً يفضّل ارتداء النظارات المستطيلة، حتى تتناسب مع استدارة الوجه، وإذا كان الوجه طولياً يفضّل لبس النظارات دائرية الإطار، ويجب الابتعاد عن تقليد الآخرين أو ما تسمّى بالموضة في ارتداء الإطارات الطبية، فليس بالضرورة أن تناسب نظارة شخص، وجه شخص آخر.

4- العناية بالنظارة الطبية:

يجب الحرص على العناية بها، وتنظيفها بشكل دائم باستخدام محلول تنظيف العدسات، وقطعة القماش المخصصة لمسحها مع مراعاة أن لا تكون ذات سطح خشن، حتى لا تؤدّي إلى خدش العدسات، عدا عن الحرص على مراجعة طبيب العيون وفاحص البصر، مرّتين خلال السنة، للتأكّد من سلامة العيون ، ومتابعة درجة التحسّن في النظر.

بعض النصائح لمستخدمي النظارات الطبية:

- عند القراءة تأكد من وجود مصدر جيد للضوء موجه نحو المادة التي تقرأها يضمن ذلك عدم تعرض العينين للتوتر المفرط، وبالتالي الحفاظ على صحة العينين.

- يجب ألا تقل المسافة بينك وبين شاشة التلفزيون عن 3 أمتار، حيث تعرّض المسافة التي تقل عن ذلك العين للإجهاد.

- بعض الناس يفضل القراءة أثناء التنقل، لكن الحركة ترهق العينين.

- تحتاج العينان إلى قدر كافٍ من النوم للحصول على الاسترخاء اللازم لأن قلة النوم تسبب انتفاخ العينين وظهور الهالات السوداء حولها.

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