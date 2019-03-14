للأمهات: 5 طرق مجربة لإخفاء الهالات السوداء تحت العين بأسرع وقت

هـناك كريمــات البشـــرة التــي تعـــمل على علاج الــهالات الســـوداء

الهالات السوداء مشكلة جمالية تعاني منها نسبة كبيرة من النساء في مجتمعنا العربي، ويفضل استشارة الطبيب أولاً حول أسباب ظهورها لإيجاد العلاج المناسب لها إذا كان السبب مرضيًا. أما من الناحية التجميلية فننصح بسترهًا بواسطة مخفي العيوب (الكونسيلر)، اختاري لوناً أفتح من بشــرتك بدرجة واحدة فقط وابدئي بتمويه محيط العينين انطلاقا من زاوية العين الداخلية قرب الأنف حيث يبدو الازرقاق واضحاً ثم مدي خافي العيوب بطريقة التربيت فوق كامل الجفن الأسفل مركزة في شكل خاص على التجويف البارز.



وهذه بعض الطرق التي تساعد على اختفاء ظهور الهالات السوداء:



البرودة

تعد كمادات الشاي البارد وكمادات الخيار واحدة من الطرق الفعالة للتخلص من الهالات السوداء تحت العينين، لأن هذه الكمادات تعمل على تقليل تمدد الأوعية الدموية وتلونها في المنطقة أسفل العين.



رفع الرأس أثناء النوم

جربي وضع المزيد من الوسائد أسفل رأسك أثناء النوم لمنع ظهور الانتفاخ التي تتكون نتيجة تجمع السوائل في الجفن السفلي للعين.



المزيد من النوم

اجعلي جسمك يحصل على حاجته من النوم والراحة يومياً، لأن قلة النوم تجعل مظهر البشرة يبدو شاحباً، وتجعل العينين تبدوان غائرتين، مما يؤدي إلى ظهــور الهـــالات السوداء بشكل أكثر وضــوحــاً ممــا هي عـليـه في الحقيقة.



الحماية من أشعة الشمس

احرصي على حماية الوجه والبشرة من التعرض لأشعة الشمس، وذلك من خلال ارتداء النظارات الشمسية ووضع الكريم الواقي من أشعة الشمس قبل الخروج من المنزل صباحاً، لأن الشمس تعمل على إكساب البشرة لوناً داكناً يزيد من وضوح الهالات السوداء.



الكريم والكونسيلر

هـناك العــديد من كريمــات البشـــرة التــي تعـــمل على علاج الــهالات الســـوداء، وقد أثبتت إحدى الدراســـات العلمية أن اســـتعمال الكريمات التي يدخل في تركيبها السيرم والجنســـنج البرازيلي Brazilian suma أدت لتحســين مظهر الهالات السوداء تحت العين بشكل ملحوظ. كذلك يمكنك إخفاء الهالات الســـوداء باســـتعمال الكونســيلر، لكن تجنبي اســـتعـــمال الكونســـيلر الأبيض أو الرمادي إذا كان لون الهــــالات مائلاً للأزرق، وتجنــبي أيضاً أنواع الكونســيلر والكريمات التي تحتــوي على روائح وعطـــور، أو المنتجـــات التي تحـــتــوي على حمــض الســلســـليك أو الجلايكوليـــك لأنها تســـبب التهابات واحمرار الجلـــد الحســاس في منطــقة العين.

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