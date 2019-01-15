5 طرق ذات أثر فوري لتسمين الساقين

يعدّ جمال الساقين أمر مهم جداً خصوصاً للفتيات

تسعى الكثير من النساء للحصول على جسم متكامل، ويعدّ جمال الساقين أمر مهم جداً خصوصاً للفتيات، لجعل شكل الجسم متناسقاً ومتّزناً، ولذلك نقدم لك طرق فعّالة لتسمين الساقين ونتمنى أن تكون طرقاً فعّالة وذات أثر فوري:

1- خميرة العجين

أوقية من خميرة العجين، ونضيف إليها ملعقة من ملح الطعام، وثلاث ملاعق من السكر، وكوب من السمن البلدي، ويتم خلط المكوّنات لصنع نسيج متجانس متناسق، ويتم استخدامها على الساقين والأرداف لمدةّ ساعتين بدهنها، ويتم استخدام الطريقة أكثر من مرّة في اليوم لتظهر النتيجة بشكل أسرع.

2- الحلبة والخميرة

تعتبر طريقة سهلة وميسّرة إذ إنّ مكوّناتها متوفّرة في المنزل إذ يتم غلي الحلبة وطحن حبيبتها، وإضافتها للخميرة وخلطهما معاً ويتمّ دهن الساقين والأرداف ويظل الخليط على الجسم لمدّة خمس ساعات، ويتمّ تكرار الطريقة لتظهر النتيجة، ويفضل استخدام الوصفة ليلاً حتى تأخذ وقتها وفي الصباح يتم الاستحمام بالماء الدافئ.

3- خليط الزيوت

وصفة خليط من الزيوت التي تعدّ نتيجتها فعالة جداً مقارنة بغيرها من الطرق، ومجربة كثيراً، وتحضّر عن طريق خلط زيت حبة البركة، وزيت إكليل الجبل، وزيت الحلبة، ويتم خلط المكوّنات جيداً ووضعهم في إناء محكم ويتم دهن الساقين والأرداف بها وتترك فترة ست ساعات والنتائج مذهلة إن شاء الله.

4- الخميرة بالحليب والعسل

تحضّر الخلطة عن طريق خلط الخميرة بالحليب والعسل ومسحوق البيكنج بودر يتم خلط المواد الجافة أولا ويضاف إليها العسل للحصول على النسيج المنتظم والمتجانس، ويتم دهن منطقة الساقين والأرداف لمدة ثلاث ساعات ويتم الاستحمام بالماء الدافئ.

5- اللبن البقري

تحضّر هذه الخلطة عن طريق مزج كوب من اللبن البقري، مع كوب من السمن البلدي، مع ثلاث ملاعق من السكر، مع ملعقة صغيرة من الملح، ويتم خلط المكونات خلطاً جيداً لنحصل على عجينة متجانسة، ويتم دهن منطقة الساقين والأرداف ويظل الدهان لمدة ساعتين وبعدها الاستحمام بالماء الدافئ.

هناك طرق أخرى بعيد عن الوصفات بممارسة رياضة تجعل عضلات الساقين تنمو وتتناسق، مثل: رياضة المشي والعدو مع استخدام الوصفات لنصل إلى النتائج المرغوبة بسرعة، وإن كان الشخص نحيفاً كلياً فمن الممكن صنع خليط يتناوله صباحاً كشراب يساعد في زيادة الوزن، مثل: وصفة التين (نضع التين مع مع الينسون وقليل من الماء ويتمّ غليه ويقدم كشراب يتناول صباحاً)، أو عن طريق اتّباع نظام غذائيٍ خاص يكسبه بعض الكيلو غرامات.

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