حبوب الظهر: الأسباب، الأنواع، العلاج، ونصائح للوقاية منها

حبوب الظهر لا تظهر للعيان إلا أنها تؤرق صاحبها ناهيك عن أوجاعها

حبوب الظهر، المشكلة التي لا تظهر للعيان إلا أنها تؤرق صاحبها ناهيك عن أوجاعها. فما هي طرق علاج حبوب الظهر؟ وما هي أسباب ظهوره؟ وما هي وما هي طرق الوقاية منه؟ مقالنا هذا يجيب عن كل تساؤلاتك برحابة صدر، لذا لا تترددي بقراءته لآخر كلمة لتحصلي على بشرة خالية من الحبوب بعيداً عن الأوجاع.

من أحد مشاكل البشرة التي نتعرض لها هي ظهور البثور في مناطق الجسم، فظهور الحبوب من أحد المشاكل البشرة الزعجة التي تسبب ألماً و حكة للبثور وإحمراراً و تترك آثاراً بعد جفافها، إعتدنا على ظهور الحبوب أي حب الشباب على بشرة الوجه، و نؤكد إن الحبوب أيضاً تظهر في مناطق معينة من الجسم وهي منطقة الظّهر والكتفين والذراعين، وعادة تكون الحبوب التي تظهر في منطقة الظّهر هي حبوب صغيرة وحمراء مثل التي تظهر على الوجه . لكن تظهر الحبوب على الظّهر ما هي أسباب ظهور حب الشباب على الظّهر وطرق الوقاية منه:

الأنواع المختلفة لحبوب الظهر:

- الحبوب البيضاء: تظهر عند إفراز الخلايا للزهم وبصيلة الشعر مغلقة تجتمع المواد الدهنية تحت الجلد لينتج عنها حبوب بيضاء.

- البثور السوداء: هنا يكون المسامات مفتوحة وظاهرة على سطح البشرة، ونتيجة للتفاعل بين الزيوت والهواء، تتجمع المادة السوداء على شكل رؤوس.

- الحبوب الوردية: وهي نوع من حب الشباب يظهر على هيئة حبوب وردية اللون على سطح البشرة.

- العقيدات: في هذه الحالة تتشكل الحبوب في منطقة طبقة عميقة في البشرة، وإذا لم يتم إزالتها بعد مدة قصيرة تصبح قاسية وصلبة وكبيرة الحجم ومؤلمة.

- الحبوب الصديدية: وهي كبيرة الحجم، ومملوءة بالصديد، وهي أكثر أنواع حب الشباب التي تترك ندوب وعلامات مما يصعب إزالتها.

أسباب ظهور حبوب الظهر المختلفة:

- زيادة إفراز الدهون تنعكس على شكل حب الشباب الذي يظهر على الوجه و الظّهر أحياناً.

- التعرق الزائد أحد أسباب حب الظّهر، فعندما يتم إفراز العرق ودون العناية بالنظافة الشخصية يؤدي هذا لتراكم الغبار حول مسامات العرق مما تتكون الحبوب في الظّهر .

- تعمل الملابس الضيقة على سد مسامات الظّهر مما يؤدي إلى عدم تنفس المسام وبالتالي انسدادها ليولد حبوب الظهر كما أن الملابس التي تحتوي على نسبة كبيرة من النايلون لا - تسمح بامتصاص الدهون و العرق فتكون سبباً من أسباب ظهور حب الشباب

- تناول الأطعمة الدهنية والدسمة يزيد مستوى الدهون في الجسم مما يحول إلى ظهورها على شكل حب الشباب في أماكن متفرقة من الجسم وتتوزع بالظهر على وجه الخصوص.

- القلق والتوتر قد يكونان سبباً من أسباب ظهور حبوب الشباب في منطقة الظّهر.

- إزالة و نزع الشعر عن منطقة الظّهر قد تؤدي إلى التهاب في البشرة وظهور حب الشباب.

- تعرض منطقة الظّهر لأشعة الشمس تؤدي إلى زيادة إفراز الدهون و العرق التي تتراكم و تظهر على الظّهر على شكل حب شباب.

علاج حب الظهر بواسطة الكريمات والأدوية:

يوجد بعض الأدوية الآمنة الاستخدام لعلاج حبوب الظهر، وتحتوي على مركبات مثل البنزويل بيروكسيد و الريسورسنول وحمض الصفصاف (Salicylic acid)، والكبريت، وجميع هذه المركبات فعالة في حالة حبوب الظهر وهي متوافرة في أي صيدلية.

أما بالنسبة لمنظفات البشرة المناسبة فينصح باستخدام صابون لطييف ويحتوي على مواد بنزويل البيروكسيد أو الكبريت، لأنهما يعملان على تخليص الجلد من الزيوت الزائدة والبكتيريا مما يمنع تشكل حبوب الظهر.

وإذا لم تجدي هذه الطرق يجب استشارة طبيب الجلدية الموثوق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ميزاتها: تكلفتها متوسطة مقارنة بالطرق الطبيعية من جهة والليزر من جهة أخرى.

عيوبها: قد يظهر القشور على الظهر لفترة وقد تؤدي إلى تهيج البشرة في بعض الأحيان.

علاج حبوب الظهر بالليزر:

يُعتبَر العلاج باللّيزر من أحدثِ التِّقنيات المُستخدمة لمُحاربةِ حبِّ الشباب، وتعمل هذه التقنية على موضوعين فيما يتعلق بحب الظهر، الأولى هي حقن الأكسجين في داخلِ مسامات الجلد، ممّا يؤدّي إلى تدمير البكتيريا التي تموت بالأكسجين، أما الثانية فهي تقوم على مبدأ تدفئة الغُدد الدُّهنيّة من دونِ التَّأثير على الطَّبقاتِ الخارجيّة للبشرة، وبذلك تنكمش هذه الغُدد في الحجم وتصبح كميّات الدُّهون أقل بكثير.

ميّزاتها: ليس لديها أي آثارِ الجانبيّة مقارنة بالأدوية، ولا تُسبّب مُعظم أنواع علاجات اللّيزر أيّ ألم، إلّا أنَّ بعضها قد يؤدّي إلى الشعورِ ببعضِ الانزعاج، ويُمكن مُعالجة ذلك باستخدامِ نوعٍ من الكريمات الَّتي توضع قبل العمليّة للتخفيفِ من الشعورِ بالألم.

عيوبها: تكلفتها مرتفعة وتحتاج لجلسات علاج طويلة.

نصائح عامة للوقاية من ظهور حبوب الظهر:

1- اتباع نظام غذائي متوازن غني بالألياف والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والابتعاد عن المواد الدسمة.

2- شرب كمية كبيرة من الماء خلال النهار للتخلص من السموم الموجودة في الجسم .

3- الحصول علي قسط كافي من الراحة للحفاظ على توازن الهرمونات .

4- التقليل من التدخين .

5- يمكنك إتباع العلاجات الطبيعية المذكورة أعلاه مع النمط الغذائي الصحي للحصول علي نتائج إيجابية .

6- تجنب تناول الأدوية التي تحتوي على عناصر ومركبات مثل الأندروجينات أو الهرمونات الذكرية والليثيوم، لأنها تؤدي إلى ظهورحب الظهر. ولكن لا بد من استشارة الطبيب للبحث عن دواء بديل عنها

7- استخدام منتجات ترطيب الجسم والواقي الشمسي للجسم الخالية من الزيوت والمصنعة من المواد الطبيعية لتجنب التهاب البشرة وظهور الحبوب.

8- ارتداء ثياب قطنية والمحافظة على النظافة الشخصية.

9- تجنب التعرض لأشعة الشمس لمدة طويلة وتطبيق الواقي الشمسي على الظهر عند السباحة.

10- استخدام معطر الثياب الخاص بالبشرة الحساسة لأن بعض معطرات الثياب تحتوي على مواد تعمل على تهيج البشرة مما يسبب التهاب وحكة وبالتالي ظهور حبوب في الظهر.

11- تجنب حك أو لمس حبوب الظهر أو الضغط عليها لإخراج ما فيها من إفرازات دهنية لأن هذا يفاقم المشكلة.

12- تقشير البشرة بشكل منتظم. لأن مسامات بشرة الظهر أوسع من بشرة الوجه ومعرضة لحب الشباب أكثر، حيث يساعد التقشير على التخفيف من الحبوب وتنظيف المسامات جيداً مما يعمل على الوقاية من ظهور أي حبوب مستقبلية، ووفي الوقت نفسه يجب عدم تقشير البشرة بقوة فقد يسبب جفاف البشرة مما يحفز إفراز الزيوت والدهون.

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