ادعية الرجوع من السفر يقولها المسلم عند العودة إلى أرض الوطن بعد غياب، وذلك تعبيرًا عن شعوره بالسعادة والفرح، وشكر الله تعالى لرجوعه من السفر بصحة وسلامة.

ادعية الرجوع من السفر

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده.

يا أرضُ ربي و ربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك، ومن شر ما يدب عليك، وأعوذ بالله من أسدٍ و أسْوَد، ومن الحية و العقرب، ومن ساكني البلد،ومن والدٍ و ما ولد.

اللهم رب السموات السبع و ما أظللن، ورب الأرضين السبع و ما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح و ما ذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها،ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها.

بسم الله الحمدلله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي،فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

دعاء الرجوع من السفر بالسلامه

اللهم إني أسألُك العافيةَ في الدنيا والآخرةِ، اللهم إني أسألُك العفوَ والعافيةَ في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استرْ عورتي وآمنْ روعاتي، اللهم احفظْني مِن بين يديَّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذُ بعظمتِك أن أُغتالَ مِن تحتي.

اللَّهمَّ رحمتَك أَرجو فلا تَكِلني إلى نَفسِي طرفةَ عينٍ، وأصلِح لي شَأني كلَّه لا إلَه إلَّا أنتَ.

لا إِلَـهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.

رَبَّنا آتِنا مِن لَدُنكَ رَحمَةً وَهَيِّئ لَنا مِن أَمرِنا رَشَدًا.

اللهم ربَّ السماوات السبع وربَّ العرش العظيم، ربَّنا وربَّ كل شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيءٍ أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس دونك شيء، يسِّر لي سفر، وردَّني ألى أهلي وأحبتي وبلدي سالمًا يا رب العالمين.

اللهم إني استودعتك نفسي، وأهلي، ومالي، اللهم احفظنا بحفظك واصرف عنا كل مكروه وسوء.

دعاء الرجوع من السفر للحبيب

اللهم احفظه وإحفظ من معه اللهم وصله و أوصل من معه حبيبي تروح وترجع بالسلامه حافظك الرحمن

اللهم اني استودعت حبيبي "الاسم" تروح و ترجع بالسلامه حب قلبي.

اللهم إني أستودعك حبيبى أينما حل وأرتحل فأحفظه بعينك التي لا تنام ترجع لي بالسلامه ياروحي.

اللهم إني أستودعتك بسعادتي الأبدية تروح و ترجع بالسلامة حبيبي.

اللهم سندي و قوتي وطني وموطني حبيبي وكل حياتي اللهم اني استودعتك "الاسم" ترجع بالسلامه ياعيوني.

اللهم إني أستودعتك قطعة من قلبي فاحفظه لي فأنت خير الحافظين ترجع لي يا حبيبي بالسلامه.

اللهم انه حبيبي ونبضي ياربي استودعتك روحه وقلبه وصحته وعافيته وكل شيء اللهم انه حياتي فحفظه يارب.

اللهم أن حبيبي "الاسم" في ودائعك اللهم أحفظه لي ورده سالم يا أرحم الراحمين ترجع بالسلامه حبيبي.

اللهم انت الصاحب فى السفر والخليفة فى الأهل سبحان الذى سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين ربنا يوفقك يا حبيبى وتروح و ترجع بالسلامة.

دعاء العودة من السفر

كان النبي -صلى الله عليه وسلم إذا رجع من السفر كبَّر ثلاثًا، ثم دعا بأدعية السفر الواردة في بداية المقال، ثم زاد فيهنَّ: (آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ).

اللهم يسِّر لي سفري، واطوِ عنه بعده، وادفع عني مشقَّته، وردني إلى أهلي وأحبتي سالمًا يا رب العالمين.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد ألا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ربِّ احفظني في سفري يا كريم فأنت خير الحافظين.

اللهم يسِّر لي طريق العودة، وأبلغني وجهتي بسلامة وعافية.

دعاء تسهيل طريق السفر

دعاء لابني المسافر للعمل

ادعية السفر بالسيارة