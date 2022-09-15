يوم الخميس هو ليلة الجمعة العظيمة والمباركة وكل يوم من أيام الأسبوع التي خلقها الله تعالى لها ثواب كبير وفضل عظيم لعباده، ويجب على المسلم أن يكثر من الدعاء والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وفي هذا المقال نقدم لكم أجمل ادعيه استقبال صباح يوم الخميس، دعاء يوم الخميس مستجاب، دعاء صباح يوم الخميس مكتوب،اجمل ما يقال في صباح يوم الخميس، دعاء ليلة الخميس لقضاء الحوائج.

ادعيه استقبال صباح يوم الخميس

يا حيّ يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

‏اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وشهادة عند الموت، وتوبة قبل الموت، وسعة في الرزق.

أيضا وصحة في الجسد، وبركة في العمر، ونصيباً من الجنة، وأماناً من العذاب، وعفوا عند الحساب، ومغفرة بعد الموت.

يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد.

اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك أن تقضي حاجتي، وهي "يتم ذكر الحاجة المطلوبة".

لا إله إلا الله الكريم الحليم، لا إله إلا الله العلى العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع، ورب العرش العظيم.

اللهم إنّي عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك، ماضٍ فيّ حكمك، عدل فيّ قضاؤك أسألك بكلّ اسم هو لك سمّيت به نفسك، أو علمته أحداً من خلقك، أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همّي.

دعاء يوم الخميس مستجاب

اللهم رب السموات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

دعاء صباح يوم الخميس مكتوب

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغننني بفضلك عمن سواك، اللهم إني أحمدك حمدا كثيرا وأشكرك شكرًا كثيرًا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك.

اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب.

يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء ارحمني رحمة تغنني بها عن رحمة من سواك.

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقرّبه، وإن كان قريباً فيّسره، وإن كان كثيراً فبارك فيه يا أرحم الراحمين.

اللهم صلّ على محمد وآل محمد، واكفني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمّن سواك يا إله العالمين، وصلّى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.

اجمل ما يقال في صباح يوم الخميس

اللهم في صباح يوم الخميس، اللهم رب السموات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان.. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته،

اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء ارحمني رحمة تغنني بها عن رحمة من سواك.

دعاء ليلة الخميس لقضاء الحوائج

اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ، ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة استحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك ، وصلِ على محمد وأله واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.

اللهم اقض لي في الخميس خمسًا لا يتسع لها إلا كرمك ، ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة استحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك ، وصلِ على محمد وأله واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.

اللهم إنك قلت وقولك الحق إن مع اليسر يسراً، فيا رب فرج كربنا واقضِ حاجاتنا وحول كل عسر نمر به يسراً من لدنك يا من بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره.

اللّهم باعد بيني وبين يوماً يحدث فيهِ مالا أستطيع تحملهِ وبين قدراً يصعب علي تقبلهِ وقرب بيني وبين فرحة قلبي يا اللّه.

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